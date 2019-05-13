Без сенсаций. В третий день ЧМ по хоккею фавориты легко переиграли аутсайдеров

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Лишь в матче между сборными Германии и Дании фаворита было назвать сложно, в итоге немцы выиграли с минимальным преимуществом — 2:1. В других матчах группы А, игры которой проходят в Кошице, сборная США обыграла французов — 7:1, команда Канады победила британцев — 8:0.

Хоккей Чемпионат мира 2019 Группа A, 12.05.2019, 17:15 1:2 Дания Германия

После трех дней на чемпионате мира все команды сыграли по два матча, несколько прояснив турнирную ситуацию. В группе А пять команд будут претендовать на выход в четвертьфинал, за четвертую строчку борьбу поведут хозяева первенства словаки, в первом туре обыгравшие фаворитов всего турнира американцев, и сборная Германии, ведомая вторым снайпером прошедшего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 23-летним Леоном Драйзайтлем — сыном Петера Драйзайтля, выступавшего за сборную Германии на трех Олимпиадах.

Немцы одержали вторую победу на турнире. Драйзайтль набрал второе очко на чемпионате, сделав результативную передачу. У датчан гол на счету форварда Матиаса Бау, одного из самых мощных игроков всего чемпионата (200 см, 108 кг). Из действующих игроков его можно сравнить с 42-летним защитником «Бостона» словаком Здено Харой (206 см, 113 кг). Завершивший в 2006 году карьеру россиянин Сергей Гомоляко весил до 120 кг, он был задрафтован в НХЛ клубом «Калгари», но за океаном так и не сыграл, проведя всю карьеру в СССР/России.

При этом на текущем чемпионате мира есть хоккеист выше Бау — финн Марко Антилла (203 см). Самым же миниатюрным игроком турнира является швейцарец Лино Марчини (168 см, 65 кг).

Хоккей Чемпионат мира 2019 Группа A, 12.05.2019, 13:15 7:1 США Франция

Американцы и канадцы разгромили соперников

Сборная США после поражения в стартовом матче в прогулочном темпе победила французов. Фаворит ближайшего драфта НХЛ 17-летний Джек Хьюз отличиться снова не сумел — на контрасте с главным хедлайнером турнира, конкурентом за выбор под первым номером финном Каапо Какко. Некоторые эксперты уже начали говорить о том, что американец пока не готов играть на взрослом уровне, тогда как Какко уже проявляет себя в играх с мастерами — свои пять голов он забил сборным Канады и Словакии.

Хьюза убрали из звена форварда «Чикаго» Патрика Кейна, чья тройка оказалась самой результативной в игре с французами — Кейн, Дилан Ларкин («Детройт») и Алекс Дебринкат («Чикаго») набрали по два очка.

Хоккей Чемпионат мира 2019 Группа A, 12.05.2019, 21:15 0:8 Великобритания Канада

У канадцев после неудачи в первой игре с финнами (1:3) произошли изменения в составе. В воротах в матче с британцами выступающий за «Филадельфию» Картер Харт заменил Мэтта Мюррея из «Питтсбурга». Форвард «Тампы» Энтони Сирелли, игравший с финнами в четвертой тройке, был переведен во вторую. Двумя передачами отметился проведший первый матч на турнире форвард «Колорадо» Тайсон Джост.

Тренерский штаб канадцев пытается перестроить игру после того, как из строя накануне чемпионата мира выбыл нападающий «Торонто» Джон Таварес, и в игре с командой Великобритании создалось впечатление, что у сборной Канады все четыре звена выглядят сбалансированно. Наибольшую лепту в разгром новичков элитного дивизиона внес Энтони Манта, форвард «Детройта» набрал 5 очков (2 гола + 3 передачи). Канадцы нанесли по воротам соперника 56 бросков, немного не дотянув до достижения швейцарцев в матче с командой Италии (61 бросок).

Хоккей Чемпионат мира 2019 Группа B, 12.05.2019, 13:15 5:0 Россия Австрия

Маркстрём в помощь Лундквисту

В Братиславе вторую победу одержала сборная России, обыграв австрийцев со счетом 5:0. В отличие от матча с норвежцами, россияне не позволили сопернику распечатать ворота, которые защищал Александр Георгиев. Юбилейный, 35-й гол на чемпионатах мира забил Илья Ковальчук, который набрал 83 очка (35+48) в 86 матчах и уверенно лидирует по результативности среди российских хоккеистов на мировых первенствах. При этом форвард, чье место в составе сборной многие воспринимали скептически, завершил матч с самым высоким показателем полезности.

В группе В итальянцы прогнозируемо крупно проигрывают фаворитам. После поражения от швейцарцев (0:9) их ждали шведы, разозленные проигрышем в первом туре. Как итог — счет 8:0.

Тренеры сборной Швеции не стали вносить изменения в состав по сравнению с первой игрой на турнире. При этом форвард Луи Эрикссон, получивший в предыдущем матче минус 3, матч с итальянцами завершил с показателем полезности плюс 3. Вероятный лучший новичок прошедшего регулярного чемпионата НХЛ Элиас Петтерссон из «Ванкувера» сделал в матче одну передачу, играя на позиции центрального нападающего первого звена.

Хоккей Чемпионат мира 2019 Группа B, 12.05.2019, 17:15 0:8 Италия Швеция

Шведы внесли в заявку вратаря «Ванкувера» Якоба Маркстрёма, который восстановился от травмы, полученной в матче с финнами в рамках Евротура. Наравне с Хенриком Лундквистом из «Нью-Йорк Рейнджерс» он будет претендовать на роль первого номера команды. Огорчением по итогам матча с итальянцами для победителей стала травма форварда «Нью-Джерси» Йеспера Братта, который получил болезненный удар в живот и в третьем периоде на льду не появился.

Небольшая интрига теплилась в матче с участием латвийцев и швейцарцев. После двух периодов подопечные Боба Хартли сохраняли счет равным — 1:1, но за четыре минуты до конца матча сборная Швейцарии усилиями первого номера драфта НХЛ — 2017 Нико Хишира второй раз вышла вперед, а затем Симон Мозер отправил шайбу в пустые ворота за 40 секунд до сирены.

Хоккей Чемпионат мира 2019 Группа B, 13.05.2019, 17:15 -:- Россия Чехия

Турнирное положение и бомбардиры

В понедельник состоятся четыре матча. Сборная России сыграет с чехами, канадцы — со словаками, сборная Швеции — с норвежцами, кроме того, зрители смогут понаблюдать за очным противостоянием фаворитов драфта НХЛ Хьюза и Какко в матче между сборными США и Финляндии.

После двух туров на чемпионате мира в группе А лидирует сборная Финляндии (6 очков), далее идут команды Германии (6), Канады (3), США (3), Словакии (3), Дании (2), Франции (1), Великобритании (0). В группе B первое место занимают швейцарцы (6), за ними следуют команды Чехии (6), России (6), Швеции (3), Латвии (3), Норвегии (0), Австрии (0), Италии (0).

В гонке бомбардиров сразу шесть игроков набрали по пять очков — финн Какко (5+0), чехи Доминик Кубалик (2+3) и Филип Гронек (2+3), латвиец Рудольф Балцерс (1+4), канадец Энтони Манта (2+3) и россиянин Никита Кучеров (2+3). В списке снайперов на первом месте Какко (5 шайб), далее идут россиянин Евгений Дадонов (4), американец Алекс Дебринкат, швейцарец Кевин Фиала, чех Михал Фролик, шведы Патрик Хёрнквист и Антон Ландер (по 3).