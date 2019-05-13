Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Италия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
17:15 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
17:15 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Канада
тв
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Швеция
тв
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
тв
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
тв
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
тв
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
тв
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
тв
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
тв
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
тв
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
тв
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
тв
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
тв
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
тв
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
тв
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
тв
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
тв
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37259779/
13 мая 2019, 16:01 | Чемпионат.com

«Обыграем Россию — закончится пиво». Что говорят чехи о матче с россиянами

Как там относятся к матчу, кто будет закрывать звёзд и закончится ли пиво в Братиславе в случае победы над Россией.

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© РИА "Новости"

У сборной России на чемпионате мира в Братиславе дела идут замечательно — Кучеров с Гусевым творят магию, большинство работает как часы, но всё это с командами уровня Австрии и Норвегии, а первая настоящая проверка состоится сегодня, 13 мая, в матче с Чехией. Команда Милоша Ржиги начала турнир победой над звёздной Швецией, и матч с россиянами может стать решающим в борьбе за первое место в группе. «Чемпионат» поговорил с чешскими коллегами и попросил поделиться ожиданиями от этой встречи. На наши вопросы ответили Вацлав Яким из Hokej.cz, Мартин Кезр из Pravo и Петр Вовес из Czech News Agency.

Для чехов это будет самый важный матч в группе?

Вацлав Яким (Hokej.cz): самый принципиальный матч в группе, потому что чехи победили Швецию, а потом взяли три очка с Норвегией. Знаем, что Россия — сильная команда, мы уже встречались неделю назад на Евротуре и проиграли. Сейчас составы будут немного отличаться, но, конечно, чехи хотят победить.

Не так важно занять первое место, главное, чтобы сборная хорошо играла и вышла в четвертьфинал. Если чехи займут высокое место, хорошо, но главное показывать хороший хоккей. Самый тяжёлый матч будет не с Россией, а в четвертьфинале.

Мартин Кезр (Pravo): после Евротура было ясно, что Чехия, Швеция и Россия будут биться за первое место, чтобы остаться в Братиславе и не ехать на четвертьфинал в Кошице. Чехия сделала первый шаг, обыграв шведов, и может сделать второй. Россия играла в Брно только на половину своих возможностей, так, как было достаточно для победы. Думаю, завтра чехи возьмут реванш.

Петр Вовес (Czech News Agency): да, он может стать решающим для борьбы за первое место в группе и вопроса переезда в Кошице. Второе место тоже должно остаться в Братиславе, но это будет зависеть от словаков. Думаю, Чехия бы хотела занять первое место. Думаю, это реально. Мы все удивлены тем, как играет наша команда.

Кто будет закрывать российских звёзд в составе чехов?

Вацлав Яким (Hokej.cz): чехи так не работают. Все знают соперника, у нас много игроков из НХЛ, но специально закрывать кого-то из россиян не будут. Не знаю, получится ли остановить российское большинство, но думаю, да. Это дорога к победе, будем работать над этим.

Мартин Кезр (Pravo): в Брно играли Орлов, Овечкин, Кузнецов. Шайбы игроков «Вашингтона» решили встречу. Кузнецов 2+2 набрал. У нас игроки не были в таком настроении, как здесь, где нашу сборную очень сильно поддерживают болельщики. Врана не играл в Брно, он может быть снайпером. Он уже показал это против Швеции, а вчера с Норвегией Гронек тоже красиво забил. Четвёртое звено знает российский стиль, они будут обороняться против звёзд.

Петр Вовес (Czech News Agency): в вашей сборной много звёзд, но у нас тоже есть Ворачек, Фролик. Непросто закрывать кого-то конкретно, лучше просто показывать свой хоккей, не уделяя пристального внимания кому-то конкретному в стане соперника. Думаю, остановить большинство России тяжело и сложно. Но если русские играют в командный хоккей, их не остановить. Если же они играют каждый сам по себе, у них всегда возникают проблемы. Всё дело в командной химии. Если сборная Россия поймала волну, будет тяжело её остановить.

В Братиславе закончится пиво, если чехи обыграют Россию?

Вацлав Яким (Hokej.cz): русским тоже нравится чешское пиво! Чехов здесь больше, но русских тоже много. Если выиграем у России, выпьют всё пиво, почему нет?

Мартин Кезр (Pravo): думаю, пива здесь достаточно. Можно быть спокойным, пиво будет.

Петр Вовес (Czech News Agency): не знаю (смеётся). Может, пиво уже закончилось, тут ведь чехи, россияне, латвийцы.

© Ньюстюб
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