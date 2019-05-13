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У сборной России на чемпионате мира в Братиславе дела идут замечательно — Кучеров с Гусевым творят магию, большинство работает как часы, но всё это с командами уровня Австрии и Норвегии, а первая настоящая проверка состоится сегодня, 13 мая, в матче с Чехией. Команда Милоша Ржиги начала турнир победой над звёздной Швецией, и матч с россиянами может стать решающим в борьбе за первое место в группе. «Чемпионат» поговорил с чешскими коллегами и попросил поделиться ожиданиями от этой встречи. На наши вопросы ответили Вацлав Яким из Hokej.cz, Мартин Кезр из Pravo и Петр Вовес из Czech News Agency.

Для чехов это будет самый важный матч в группе?

Вацлав Яким (Hokej.cz): самый принципиальный матч в группе, потому что чехи победили Швецию, а потом взяли три очка с Норвегией. Знаем, что Россия — сильная команда, мы уже встречались неделю назад на Евротуре и проиграли. Сейчас составы будут немного отличаться, но, конечно, чехи хотят победить.

Не так важно занять первое место, главное, чтобы сборная хорошо играла и вышла в четвертьфинал. Если чехи займут высокое место, хорошо, но главное показывать хороший хоккей. Самый тяжёлый матч будет не с Россией, а в четвертьфинале.

Мартин Кезр (Pravo): после Евротура было ясно, что Чехия, Швеция и Россия будут биться за первое место, чтобы остаться в Братиславе и не ехать на четвертьфинал в Кошице. Чехия сделала первый шаг, обыграв шведов, и может сделать второй. Россия играла в Брно только на половину своих возможностей, так, как было достаточно для победы. Думаю, завтра чехи возьмут реванш.

Петр Вовес (Czech News Agency): да, он может стать решающим для борьбы за первое место в группе и вопроса переезда в Кошице. Второе место тоже должно остаться в Братиславе, но это будет зависеть от словаков. Думаю, Чехия бы хотела занять первое место. Думаю, это реально. Мы все удивлены тем, как играет наша команда.

Кто будет закрывать российских звёзд в составе чехов?

Вацлав Яким (Hokej.cz): чехи так не работают. Все знают соперника, у нас много игроков из НХЛ, но специально закрывать кого-то из россиян не будут. Не знаю, получится ли остановить российское большинство, но думаю, да. Это дорога к победе, будем работать над этим.

Мартин Кезр (Pravo): в Брно играли Орлов, Овечкин, Кузнецов. Шайбы игроков «Вашингтона» решили встречу. Кузнецов 2+2 набрал. У нас игроки не были в таком настроении, как здесь, где нашу сборную очень сильно поддерживают болельщики. Врана не играл в Брно, он может быть снайпером. Он уже показал это против Швеции, а вчера с Норвегией Гронек тоже красиво забил. Четвёртое звено знает российский стиль, они будут обороняться против звёзд.

Хоккей Чемпионат мира 2019 Группа B, 13.05.2019, 17:15 3:0 Россия Чехия

Петр Вовес (Czech News Agency): в вашей сборной много звёзд, но у нас тоже есть Ворачек, Фролик. Непросто закрывать кого-то конкретно, лучше просто показывать свой хоккей, не уделяя пристального внимания кому-то конкретному в стане соперника. Думаю, остановить большинство России тяжело и сложно. Но если русские играют в командный хоккей, их не остановить. Если же они играют каждый сам по себе, у них всегда возникают проблемы. Всё дело в командной химии. Если сборная Россия поймала волну, будет тяжело её остановить.

В Братиславе закончится пиво, если чехи обыграют Россию?

Вацлав Яким (Hokej.cz): русским тоже нравится чешское пиво! Чехов здесь больше, но русских тоже много. Если выиграем у России, выпьют всё пиво, почему нет?

Мартин Кезр (Pravo): думаю, пива здесь достаточно. Можно быть спокойным, пиво будет.

Петр Вовес (Czech News Agency): не знаю (смеётся). Может, пиво уже закончилось, тут ведь чехи, россияне, латвийцы.