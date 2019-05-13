Блажиевский покинул расположение сборной России

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«Штаб сборной благодарит Артема Блажиевского за работу в сезоне в сборной России, желает хорошей подготовки к сезону и рассчитывает на него в дальнейшем», — говорится в заявлении пресс-службы ФХР в «Твиттере».

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).