Куда пропал Овечкин? Как Россия сразится с Чехией? Что делать с третьим вратарем? Дневник чемпионата мира

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Чехия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
17:15 не начался США
Финляндия
тв
Группа B
17:15 не начался Россия
Чехия
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Канада
тв
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Швеция
тв
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
тв
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
тв
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
тв
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
тв
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
тв
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
тв
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
тв
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
тв
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
тв
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
тв
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
тв
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
тв
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
тв
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
тв
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37260019/
13 мая 2019, 12:49 | Матч ТВ

Куда пропал Овечкин? Как Россия сразится с Чехией? Что делать с третьим вратарем? Дневник чемпионата мира

Обозреватель «Матч ТВ» в ежедневном дневнике рассказывает о самом интересном, что происходит на чемпионате мира по хоккею.

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1. Россия перед матчем с Чехией

Россияне одержали дежурную победу над Австрией (5:0), играя в следующем составе:

  • Основной вратарь — Александр Георгиев, запасной — Андрей Василевский.
  • Нестеров — Сергачев, Григоренко — Малкин — Дадонов.
  • Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов.
  • Хафизуллин — Гавриков, Гусев — Анисимов — Кучеров.
  • Задоров, Ковальчук — Андронов — Барабанов, Телегин.

Тренировки утром не было, поэтому состав на матч с чехами мы узнаем только за час до матча (17:15 мск). Но уже понятно, что последняя дозаявка будет как контрольный выстрел — на случай травмы, если вылетит какой-то защитник. Тогда будет сделан выбор — Артем Зуб или Артем Блажиевский. Перестановки возможны только в этом составе.

Игра с Австрией по счету получилась внушительной. По качеству хоккея — не очень, и даже капитан Илья Ковальчук об этом говорил прямым текстом:

Да, и еще один штрих: пока в сборной России запрещены большие интервью игроков с журналистами один на один в отеле, хотя вся пресса об этом просит руководство нашего штаба. Но, как я понимаю, ждут матча с Чехией, который должен показать: или у нас все хорошо, или сборная переходит в режим военно-осадного положения.

И вот еще главная мысль: чемпионат мира для сборной России начинается именно сейчас. А не с матчей против Норвегии или Австрии. Это была просто разминка.

2. Что мы знаем о сборной Чехии?

Чехи на этом чемпионате мира выглядят шикарно. Мы и раньше знали, что они умеют хорошо играть в обороне. Действуют цепко, противно, на грани фола, готовы применять грязненькие приемы ради итогового результата. Это у Чехии фирменное, и никуда не делось.

Но главный тренер Милош Ржига известен нам как человек, умеющий ставить хоккей в атаке. Он этим отличался еще в КХЛ, когда работал во многих клубах — от «Спартака» до СКА.

И вот мы видим, что у чехов, как и у сборной России, есть минимум три остроатакующих звена.

  • Фролик — Симон — Ворачек
  • Палат — Хытил — Яшкин
  • Врана — Коварж — Кубалик

Наши сборные встречались не далее, как на чешском этапе Евротура в Брно, и там Россия победила со счетом 4:1. Правда, ворота чехов тогда защищал Якуб Коварж, который теперь покинул сборную.

Место в воротах в матче против россиян теперь займет Патрик Бартошак, а в запас сядет Шимон Грубец. Как раз Бартошак играл в той встрече, когда Чехия одолела Швецию — сделал 30 сэйвов и пропустил лишь два гола.

3. В воротах у сборной России сыграет Василевский

Уже объявлено, что в воротах против чехов сыграет Андрей Василевский. И в этом нет ничего удивительного. Он — первый номер, поэтому должен выходить против самых сильных соперников.

© РИА "Новости"

То, что вторым вратарем является Александр Георгиев, тоже справедливо. Парень дебютировал на взрослом чемпионате мира и сразу же сделал сухарь. Да, против Австрии (5:0), но он не пропустил ничего.

Несправедливость кроется только в одном, что третьему вратарю Илье Сорокину не дали даже шанса проявить себя. Он не провел ни секунды в игре, если считать с четвертого матча финала Кубка Гагарина. Поэтому сейчас смотрит хоккей с трибуны.

Дальнейший расклад мне кажется таким. Следующий матч с Италией — Сорокин, потому что игра не значит ничего и она обречена на победу. Латвия — Василевский, Швейцария — Георгиев, Швеция — Василевский, весь плей-офф — он же.

По такой схеме наши вратари играли на последних чемпионатах мира. Изменить ее может только травма одного из персонажей этого действа.

4. Что происходит с Овечкиным?

© РИА "Новости"

На этом чемпионате мира мы видим, что вашингтонское звено пока не слишком результативно. Да что там, в двух матчах Александр Овечкин набрал ноль очков, а Евгений Кузнецов отметился лишь одной передачей. И это против Норвегии и Австрии, где сам Бог велел куражиться.

Но тут есть несколько причин. Во-первых, забивать в сборной России есть кому и без Овечкина. Во-вторых, едва Ови и Кузя хотят выйти на большинство, как его реализует связка Малкин — Дадонов. И пусть два Евгения дальше играют так гениально! Кто же от этого откажется?

В-третьих, конечно, Овечкин и Кузнецов еще завершают процесс адаптации под европейский лед. И у них меняют крайнего форварда — вот убрали Кирилла Капризова и определили туда Александра Барабанова.

Есть надежда, что вашингтонцев прорвет в матче с Чехией. Они уже зажигали в Брно, где все четыре гола организовала как раз тройка Кузнецова. Они будут играть против своих одноклубников — Враны и Яшкина. Да и настрой на чехов будет совсем не таким, как на австрийцев. Тут мы должны увидеть настоящего Ови.

5. Другие матчи в Словакии. День третий

  • Россия — Австрия — 5:0
  • Италия — Швеция — 0:8
  • Латвия — Швейцария — 1:3
  • США — Франция — 7:1
  • Дания — Германия — 1:2
  • Великобритания — Канада — 0:8

Это был день издевательств над аутсайдерами. И скажем прямо: Австрия, Италия, Франция, Великобритания не потянули с фаворитами, пропустив в сумме 28 голов при лишь одном забитом. Это показывает, какая разница бывает между командами на чемпионате мира, и стоит ли сокращать элитный дивизион с 16 до 14 или даже 12 команд.

Матчем дня стала игра Латвии с прошлогодним финалистом чемпионата мира — Швейцарией, которая только по буллитам уступила шведам. Команда Боба Хартли героически удерживала счет 1:1 до 57-й минуты, а потом рухнула, когда Нико Хишир забил победный гол. При этом латыши уступили 21−37 по броскам, то есть они умеют играть в обороне.

Это намек сборной России, которая будет играть с обеими сборными. Латвию не возьмешь голыми руками, с ней надо будет помучиться. Это вам не Австрия.
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