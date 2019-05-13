Куда пропал Овечкин? Как Россия сразится с Чехией? Что делать с третьим вратарем? Дневник чемпионата мира

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1. Россия перед матчем с Чехией

Россияне одержали дежурную победу над Австрией (5:0), играя в следующем составе:

Основной вратарь — Александр Георгиев, запасной — Андрей Василевский.

Нестеров — Сергачев, Григоренко — Малкин — Дадонов.

Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов.

Хафизуллин — Гавриков, Гусев — Анисимов — Кучеров.

Задоров, Ковальчук — Андронов — Барабанов, Телегин.

Тренировки утром не было, поэтому состав на матч с чехами мы узнаем только за час до матча (17:15 мск). Но уже понятно, что последняя дозаявка будет как контрольный выстрел — на случай травмы, если вылетит какой-то защитник. Тогда будет сделан выбор — Артем Зуб или Артем Блажиевский. Перестановки возможны только в этом составе.

Игра с Австрией по счету получилась внушительной. По качеству хоккея — не очень, и даже капитан Илья Ковальчук об этом говорил прямым текстом:

Цитата Илья Ковальчук Тяжело сказать, чем я доволен. Много чем недоволен, потому что упускаем много моментов, убегают два в один, три в два. В защите нужно лучше играть. Понятно, что мы все хотим забить, но в защите нужно добавлять. Спокойно ли будет с Задоровым в предстоящем матче с чехами? Он парень молодой, большой, энергии и эмоций много. Хорошо, что приехал, такие ребята пригодятся, конечно.

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Да, и еще один штрих: пока в сборной России запрещены большие интервью игроков с журналистами один на один в отеле, хотя вся пресса об этом просит руководство нашего штаба. Но, как я понимаю, ждут матча с Чехией, который должен показать: или у нас все хорошо, или сборная переходит в режим военно-осадного положения.

И вот еще главная мысль: чемпионат мира для сборной России начинается именно сейчас. А не с матчей против Норвегии или Австрии. Это была просто разминка.

2. Что мы знаем о сборной Чехии?

Чехи на этом чемпионате мира выглядят шикарно. Мы и раньше знали, что они умеют хорошо играть в обороне. Действуют цепко, противно, на грани фола, готовы применять грязненькие приемы ради итогового результата. Это у Чехии фирменное, и никуда не делось.

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Но главный тренер Милош Ржига известен нам как человек, умеющий ставить хоккей в атаке. Он этим отличался еще в КХЛ, когда работал во многих клубах — от «Спартака» до СКА.

И вот мы видим, что у чехов, как и у сборной России, есть минимум три остроатакующих звена.

Фролик — Симон — Ворачек

Палат — Хытил — Яшкин

Врана — Коварж — Кубалик

Наши сборные встречались не далее, как на чешском этапе Евротура в Брно, и там Россия победила со счетом 4:1. Правда, ворота чехов тогда защищал Якуб Коварж, который теперь покинул сборную.

Место в воротах в матче против россиян теперь займет Патрик Бартошак, а в запас сядет Шимон Грубец. Как раз Бартошак играл в той встрече, когда Чехия одолела Швецию — сделал 30 сэйвов и пропустил лишь два гола.

3. В воротах у сборной России сыграет Василевский

Уже объявлено, что в воротах против чехов сыграет Андрей Василевский. И в этом нет ничего удивительного. Он — первый номер, поэтому должен выходить против самых сильных соперников.

То, что вторым вратарем является Александр Георгиев, тоже справедливо. Парень дебютировал на взрослом чемпионате мира и сразу же сделал сухарь. Да, против Австрии (5:0), но он не пропустил ничего.

Несправедливость кроется только в одном, что третьему вратарю Илье Сорокину не дали даже шанса проявить себя. Он не провел ни секунды в игре, если считать с четвертого матча финала Кубка Гагарина. Поэтому сейчас смотрит хоккей с трибуны.

Дальнейший расклад мне кажется таким. Следующий матч с Италией — Сорокин, потому что игра не значит ничего и она обречена на победу. Латвия — Василевский, Швейцария — Георгиев, Швеция — Василевский, весь плей-офф — он же.

По такой схеме наши вратари играли на последних чемпионатах мира. Изменить ее может только травма одного из персонажей этого действа.

4. Что происходит с Овечкиным?

На этом чемпионате мира мы видим, что вашингтонское звено пока не слишком результативно. Да что там, в двух матчах Александр Овечкин набрал ноль очков, а Евгений Кузнецов отметился лишь одной передачей. И это против Норвегии и Австрии, где сам Бог велел куражиться.

Но тут есть несколько причин. Во-первых, забивать в сборной России есть кому и без Овечкина. Во-вторых, едва Ови и Кузя хотят выйти на большинство, как его реализует связка Малкин — Дадонов. И пусть два Евгения дальше играют так гениально! Кто же от этого откажется?

В-третьих, конечно, Овечкин и Кузнецов еще завершают процесс адаптации под европейский лед. И у них меняют крайнего форварда — вот убрали Кирилла Капризова и определили туда Александра Барабанова.

Есть надежда, что вашингтонцев прорвет в матче с Чехией. Они уже зажигали в Брно, где все четыре гола организовала как раз тройка Кузнецова. Они будут играть против своих одноклубников — Враны и Яшкина. Да и настрой на чехов будет совсем не таким, как на австрийцев. Тут мы должны увидеть настоящего Ови.

5. Другие матчи в Словакии. День третий

Россия — Австрия — 5:0

Италия — Швеция — 0:8

Латвия — Швейцария — 1:3

США — Франция — 7:1

Дания — Германия — 1:2

Великобритания — Канада — 0:8

Это был день издевательств над аутсайдерами. И скажем прямо: Австрия, Италия, Франция, Великобритания не потянули с фаворитами, пропустив в сумме 28 голов при лишь одном забитом. Это показывает, какая разница бывает между командами на чемпионате мира, и стоит ли сокращать элитный дивизион с 16 до 14 или даже 12 команд.

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Матчем дня стала игра Латвии с прошлогодним финалистом чемпионата мира — Швейцарией, которая только по буллитам уступила шведам. Команда Боба Хартли героически удерживала счет 1:1 до 57-й минуты, а потом рухнула, когда Нико Хишир забил победный гол. При этом латыши уступили 21−37 по броскам, то есть они умеют играть в обороне.

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Это намек сборной России, которая будет играть с обеими сборными. Латвию не возьмешь голыми руками, с ней надо будет помучиться. Это вам не Австрия.