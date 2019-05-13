Куда пропал Овечкин? Как Россия сразится с Чехией? Что делать с третьим вратарем? Дневник чемпионата мира
Обозреватель «Матч ТВ» в ежедневном дневнике рассказывает о самом интересном, что происходит на чемпионате мира по хоккею.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
1. Россия перед матчем с Чехией
Россияне одержали дежурную победу над Австрией (5:0), играя в следующем составе:
- Основной вратарь — Александр Георгиев, запасной — Андрей Василевский.
- Нестеров — Сергачев, Григоренко — Малкин — Дадонов.
- Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов.
- Хафизуллин — Гавриков, Гусев — Анисимов — Кучеров.
- Задоров, Ковальчук — Андронов — Барабанов, Телегин.
Тренировки утром не было, поэтому состав на матч с чехами мы узнаем только за час до матча (17:15 мск). Но уже понятно, что последняя дозаявка будет как контрольный выстрел — на случай травмы, если вылетит
Игра с Австрией по счету получилась внушительной. По качеству хоккея — не очень, и даже капитан Илья Ковальчук об этом говорил прямым текстом:
Да, и еще один штрих: пока в сборной России запрещены большие интервью игроков с журналистами один на один в отеле, хотя вся пресса об этом просит руководство нашего штаба. Но, как я понимаю, ждут матча с Чехией, который должен показать: или у нас все хорошо, или сборная переходит в режим
И вот еще главная мысль: чемпионат мира для сборной России начинается именно сейчас. А не с матчей против Норвегии или Австрии. Это была просто разминка.
2. Что мы знаем о сборной Чехии?
Чехи на этом чемпионате мира выглядят шикарно. Мы и раньше знали, что они умеют хорошо играть в обороне. Действуют цепко, противно, на грани фола, готовы применять грязненькие приемы ради итогового результата. Это у Чехии фирменное, и никуда не делось.
Но главный тренер Милош Ржига известен нам как человек, умеющий ставить хоккей в атаке. Он этим отличался еще в КХЛ, когда работал во многих клубах — от «Спартака» до СКА.
И вот мы видим, что у чехов, как и у сборной России, есть минимум три остроатакующих звена.
- Фролик — Симон — Ворачек
- Палат — Хытил — Яшкин
- Врана — Коварж — Кубалик
Наши сборные встречались не далее, как на чешском этапе Евротура в Брно, и там Россия победила со счетом 4:1. Правда, ворота чехов тогда защищал Якуб Коварж, который теперь покинул сборную.
Место в воротах в матче против россиян теперь займет Патрик Бартошак, а в запас сядет Шимон Грубец. Как раз Бартошак играл в той встрече, когда Чехия одолела Швецию — сделал 30 сэйвов и пропустил лишь два гола.
3. В воротах у сборной России сыграет Василевский
Уже объявлено, что в воротах против чехов сыграет Андрей Василевский. И в этом нет ничего удивительного. Он — первый номер, поэтому должен выходить против самых сильных соперников.
То, что вторым вратарем является Александр Георгиев, тоже справедливо. Парень дебютировал на взрослом чемпионате мира и сразу же сделал сухарь. Да, против Австрии (5:0), но он не пропустил ничего.
Несправедливость кроется только в одном, что третьему вратарю Илье Сорокину не дали даже шанса проявить себя. Он не провел ни секунды в игре, если считать с четвертого матча финала Кубка Гагарина. Поэтому сейчас смотрит хоккей с трибуны.
Дальнейший расклад мне кажется таким. Следующий матч с Италией — Сорокин, потому что игра не значит ничего и она обречена на победу. Латвия — Василевский, Швейцария — Георгиев, Швеция — Василевский, весь
По такой схеме наши вратари играли на последних чемпионатах мира. Изменить ее может только травма одного из персонажей этого действа.
4. Что происходит с Овечкиным?
На этом чемпионате мира мы видим, что вашингтонское звено пока не слишком результативно. Да что там, в двух матчах Александр Овечкин набрал ноль очков, а Евгений Кузнецов отметился лишь одной передачей. И это против Норвегии и Австрии, где сам Бог велел куражиться.
Но тут есть несколько причин.
Есть надежда, что вашингтонцев прорвет в матче с Чехией. Они уже зажигали в Брно, где все четыре гола организовала как раз тройка Кузнецова. Они будут играть против своих одноклубников — Враны и Яшкина. Да и настрой на чехов будет совсем не таким, как на австрийцев. Тут мы должны увидеть настоящего Ови.
5. Другие матчи в Словакии. День третий
- Россия — Австрия — 5:0
- Италия — Швеция — 0:8
- Латвия — Швейцария — 1:3
- США — Франция — 7:1
- Дания — Германия — 1:2
- Великобритания — Канада — 0:8
Это был день издевательств над аутсайдерами. И скажем прямо: Австрия, Италия, Франция, Великобритания не потянули с фаворитами, пропустив в сумме 28 голов при лишь одном забитом. Это показывает, какая разница бывает между командами на чемпионате мира, и стоит ли сокращать элитный дивизион с 16 до 14 или даже 12 команд.
Матчем дня стала игра Латвии с прошлогодним финалистом чемпионата мира — Швейцарией, которая только по буллитам уступила шведам. Команда Боба Хартли героически удерживала счет 1:1 до 57-й минуты, а потом рухнула, когда Нико Хишир забил победный гол. При этом латыши уступили 21−37 по броскам, то есть они умеют играть в обороне.
Это намек сборной России, которая будет играть с обеими сборными. Латвию не возьмешь голыми руками, с ней надо будет помучиться. Это вам не Австрия.
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