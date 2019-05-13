Зуб и Плотников тренировались в неиграющем составе
Сборная России проводит тренировку в преддверии матча ЧМ-2019 против сборной Чехии.
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Защитник Артем Зуб и форвард Сергей Плотников тренируются в неиграющем составе. Защитник Артем Блажиевский не тренируется вообще.
Зуб не включен в заявку на турнир, Блажиевский с ним конкурирует за последнюю позицию в ростере. Плотников же пропустил последний матч с Австрией.
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