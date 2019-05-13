Ковальчук: Мы все считаем, что пора снова выигрывать золото ЧМ

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Чехия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
17:15 не начался США
Финляндия
тв
Группа B
17:15 не начался Россия
Чехия
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Канада
тв
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Швеция
тв
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
тв
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
тв
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
тв
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
тв
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
тв
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
тв
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
тв
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
тв
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
тв
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
тв
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
тв
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
тв
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
тв
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
тв
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37260027/
13 мая 2019, 12:37 | Sports.Ru

Ковальчук: Мы все считаем, что пора снова выигрывать золото ЧМ

Капитан сборной России Илья Ковальчук поделился мнением о задачах команды на ЧМ-2019.

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© РИА "Новости"

— Овечкин и Малкин сейчас в сборной. Но, в отличие от вас, они — не олимпийские чемпионы. Это повод для подколов?

— Ха, зато они брали Кубок Стэнли! Но тут мы опять возвращаемся к вашему вопросу о команде и звездах. В сборной России на данный момент совершенно неважно, кто, что и когда выигрывал. Сейчас у нас чемпионат мира и общая цель. Мы настраиваемся на победу. Когда мы побеждали на чемпионате мира в последний раз? В 2014-м, если не ошибаюсь? Мы все считаем, что уже пора снова выигрывать золото.

— НХЛ отказалась от Кубка мира, не делала перерыв на Олимпийские игры. Значит ли это, что чемпионат мира — главный сейчас турнир для сборных?

— От Кубка мира они отказались, потому что впереди локаут. Видимо, не захотели повторения той истории, что была в 2004 году, когда в похожей ситуации Кубок мира провалился. Посмотрим, что будет со следующей Олимпиадой. А чемпионату мира в этот раз на руку сыграло то, что его сдвинули на неделю позже. И мне кажется, что такой шаг здорово продвинет турнир, в том числе с финансовой точки зрения. Когда он начался, в Кубке Стэнли остались всего четыре клуба. Это значит, что практически все сильнейшие хоккеисты могли приехать в свои сборные, — сказал Ковальчук.

Полное интервью с Ковальчуком
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