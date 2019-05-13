Ковальчук: Мы все считаем, что пора снова выигрывать золото ЧМ

— Овечкин и Малкин сейчас в сборной. Но, в отличие от вас, они — не олимпийские чемпионы. Это повод для подколов?

— Ха, зато они брали Кубок Стэнли! Но тут мы опять возвращаемся к вашему вопросу о команде и звездах. В сборной России на данный момент совершенно неважно, кто, что и когда выигрывал. Сейчас у нас чемпионат мира и общая цель. Мы настраиваемся на победу. Когда мы побеждали на чемпионате мира в последний раз? В 2014-м, если не ошибаюсь? Мы все считаем, что уже пора снова выигрывать золото.

— НХЛ отказалась от Кубка мира, не делала перерыв на Олимпийские игры. Значит ли это, что чемпионат мира — главный сейчас турнир для сборных?

— От Кубка мира они отказались, потому что впереди локаут. Видимо, не захотели повторения той истории, что была в 2004 году, когда в похожей ситуации Кубок мира провалился. Посмотрим, что будет со следующей Олимпиадой. А чемпионату мира в этот раз на руку сыграло то, что его сдвинули на неделю позже. И мне кажется, что такой шаг здорово продвинет турнир, в том числе с финансовой точки зрения. Когда он начался, в Кубке Стэнли остались всего четыре клуба. Это значит, что практически все сильнейшие хоккеисты могли приехать в свои сборные, — сказал Ковальчук.

Полное интервью с Ковальчуком