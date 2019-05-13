Фан-зона чемпионата мира в Кошице закрыта из-за сильного ветра
БРАТИСЛАВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/.
Фан-зона чемпионата мира по хоккею в Кошице не будет работать в понедельник из-за сильного ветра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.
Мировое первенство по хоккею проходит в эти дни в Кошице и Братиславе. В Кошице проходят матчи группы А, в которой выступают сборные Канады, США, Финляндии, Германии, Словакии, Дании, Франции и Великобритании.
«Официальная
Сборная России вместе с командами Чехии, Швеции, Швейцарии, Латвии, Норвегии, Австрии и Италии выступает в группе B и проводит свои матчи в Братиславе. В понедельник российские хоккеисты сыграют с чехами. Начало игры — 17:15 мск.
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