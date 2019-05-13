Фан-зона чемпионата мира в Кошице закрыта из-за сильного ветра

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Мировое первенство по хоккею проходит в эти дни в Кошице и Братиславе. В Кошице проходят матчи группы А, в которой выступают сборные Канады, США, Финляндии, Германии, Словакии, Дании, Франции и Великобритании.

«Официальная фан-зона в Кошице будет закрыта сегодня из-за сильного ветра и связанных с этим соображений безопасности. Прогноз погоды говорит о том, что скорость ветра будет составлять 90 км/ч, такой ветер находится в категории вихрь. Фан-зона в Братиславе открыта», — говорится в сообщении.

Сборная России вместе с командами Чехии, Швеции, Швейцарии, Латвии, Норвегии, Австрии и Италии выступает в группе B и проводит свои матчи в Братиславе. В понедельник российские хоккеисты сыграют с чехами. Начало игры — 17:15 мск.