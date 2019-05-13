Николишин: Овечкин будет больше всех рад, если победный гол забьёт тот же Малкин

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Турнир длится всего три недели, я бы не сказал, что есть проходные или неважные матчи. Конечно, тренеры будут проверять взаимодействия игроков, какие-то тактические ходы, но всё равно результат стоит во главе угла, сборная России будет играть на победу, и это правильно.

Должен получиться хороший матч, встречаются равные соперники, топовые команды с звёздным десантом из НХЛ. Надеюсь, что будет очень интересная встреча, битва характеров. Противостояние сборных России и Чехии — давнее, наши игры всегда особняком стоят. Первая серьёзная проверка на ЧМ-2019? Это групповой этап всего лишь, восемь команд в группе. Обыграешься ещё. Наверное, соглашусь, что это будет матч за первое место, хотя есть ещё и шведы.

Сложно сказать, почему не удаётся забить Овечкину и его звену. Но это мастера, бомбардиры, лидеры нашей сборной. Сейчас забивают другие — ничего страшного, главное, чтобы команда побеждала. Их голы ещё придут, не вижу здесь ничего криминального. Соперники ведь подстраиваются, изучают Овечкина и Кузнецова, играют с ними плотнее. Зато развязываются руки у других ребят, этим-то и сильна команда.

Александр забьёт в важных матчах? Понимаете, это всё досужие разговоры. Не важно, кто забьёт, главное, чтобы команда победила. Поверьте, Саша будет больше всех рад, если победный гол забьёт тот же Женя Малкин, — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.