Воробьеву пора обыграть топ-сборную на ЧМ. Почему нельзя проигрывать Чехии

Сегодня сборная России проведёт третий матч группового этапа чемпионата мира с командой Чехии. На текущий момент россияне, чехи, и швейцарцы делят первое место в группе В, имея стопроцентный показатель. Но главные матчи для всех сборных ещё впереди, и сегодня один из них.

Нет никаких сомнений в том, что сборные России и Чехии попадут в плей-офф в независимости от результата сегодняшнего поединка, но всё же очная встреча очень важна для нашей команды по разным причинам. Называем их.

Матч за первое место в группе?

В плей-офф наши ребята, конечно, попадут, но вот с какого места? Понятно, что матчей, которые определят победителя восьмёрки, сборной России предстоит провести всего два, и определяющей казалась игра со шведами в последнем туре. Но чехи уверенно обыграли «Тре крунур» и немного спутали карты — теперь, похоже, именно подопечные Милоша Ржиги главные фавориты группы наряду с россиянами.

Если сегодня чехи выиграют, то получат колоссальное преимущество в борьбе за первую позицию. Не будем забывать, что с этого турнира победа в группе даёт особые преференции не только в четвертьфинале, но и в полуфинале, поэтому пренебрегать важными матчами на предварительном этапе не стоит.

Новый экзамен для Ильи Воробьёва

Победа в матче с Чехией нужна Илье Воробьёву, как амбициозному главному тренеру сборной-фаворита чемпионата мира. В качестве рулевого нашей национальной команды Илья Петрович проводит второй крупный международный турнир, и пока в его активе нет побед над топовыми соперниками. Не считать же за таковую успех в матче со швейцарцами год назад? Поражения в Копенгагене от чехов, шведов и канадцев, вот и весь сухой остаток. С аутсайдерами и середняками мы по-прежнему разделываемся уверенно, но сборной России нужны большие победы, и не обязательно для этого ждать плей-офф. Последняя крупная победа россиян на ЧМ датирована 2017 годом, когда были обыграны финны в матче за третье место.

В порядке ли наша оборона?

Перед турниром из всех линий нашей сборной наибольшее беспокойство вызывала именно оборона. Дело даже не в том, что по громкости имён российские защитники уступают форвардам. Просто много вопросов оставил последний этап Евротура, где наши парни регулярно проигрывали пятак и теряли позицию. Пары защитников, по понятным причинам, были не сыгранны, и где-то игрокам явно не хватало взаимопонимания. Чехов, кстати, на Евротуре мы обыграли уверенно, но в Брно на лёд не выходили Якуб Ворачек и Якуб Врана, главные ударные силы чехов. С ними подопечные Ржиги станут намного сильнее — примерно как год назад чехи преобразились с приездом Давида Крейчи и Давида Пастрняка. Тогда «бостонцы» попали на лёд Копенгагена с корабля на бал, что не помешало им практически вдвоём разобраться с российской сборной.

Так что матч с чехами в группе — это первый серьёзный смотр для российской обороны. Поединки с Норвегией и Австрией не дали представление о силе нашей защиты, а вот из предстоящей игры точно можно будет делать выводы. Прямо сейчас у чехов больше всех заброшенных шайб на турнире (вместе со швейцарцами), четырежды удалось пробить мощную оборону действующих чемпионов мира. Так что сегодня станет понятно, может ли сборная России сдерживать лучших форвардов мира, или эта функция ей по-прежнему недоступна.

Генеральная проверка сочетаний. С кем играть Овечкину и Кузнецову?

По-прежнему очень много вопросов по идеальным сочетаниям для российских форвардов. Перед турниром казалось, что как минимум одно звено у сборной точно есть — Овечкин, Кузнецов и Капризов классно сыграли вместе как раз против чехов на Евротуре. Но в матчах со скромными норвежцами и австрийцами у этого звена совсем не получалось: Овечкин не забивал, Кузнецов не отдавал, Капризов вообще выпал из этой тройки. Пришлось ставить туда Барабанова, и получилось неплохо. Кого же теперь выводить с «вашингтонцами» против чехов?

По сути, без нареканий при игре в равных составах сейчас работает только одна связка Никита Кучеров — Никита Гусев. В центре с ними играет Артём Анисимов, но он не исполняет роль диспетчера, а оттягивает на себя соперников, освобождая пространство для мастеровитых крайних форвардов. Посмотрим, как это будет работать с чехами. Нормально смотрелись в первых матчах на своих местах Сергей Андронов и Иван Телегин, а вот Илье Ковальчуку явно тесно в сдерживающем звене. Черновую работу форвард «Лос-Анджелеса» выполняет не так охотно, как его партнёры по тройке, и в матче против чехов это может выйти боком.

Не слишком идёт игра и у звена Малкина. В большинстве они пока решают, но в равных составах их сдерживали даже норвежцы с австрийцами, которым в расстановке «5 на 5» это звено забило один гол за два матча. И если Малкин ещё пытается постоянно искать Дадонова, то Григоренко из этого сочетания явно выпадает.

Матч с чехами должен рассказать тренерскому штабу, в каком направлении при формировании состава на матчи ему нужно двигаться дальше. Наверняка состав звеньев не будет сильно отличаться от матча с Австрией, и у Ильи Воробьёва возникнет некоторая ясность. Кого и дальше наигрывать вместе, а кого перемешать заново.

Будет ли убойным наше большинство и с чехами?

Хоккей Чемпионат мира 2019 Группа B, 13.05.2019, 17:15 3:0 Россия Чехия

Большинство у нашей команды на турнире пока замечательное, реализация лишнего в первую очередь и позволила сборной России одержать уверенные победы над Норвегией и Австрией. Спецбригада в составе Михаила Сергачёва, Никиты Кучерова, Никиты Гусева, Евгения Малкина и Евгения Дадонова работает как часы, и порой даже не даёт шанса сыграть в большинстве Овечкину и Ко.

Большинство — важный козырь российской сборной, но важно, чтобы он работал не только в матчах с аутсайдерами. Очень интересно, будет ли так же здорово ходить шайба между нашими хоккеистами, как в предыдущих поединках, и продолжит ли Дадонов свою результативную серию. И самое главное — есть ли план Б, если чехи найдут противоядие? Монстрами по игре в меньшинстве подопечные Ржиги не выглядят, они пропускали вчетвером и от шведов, и от норвежцев. Но всё же, если россияне и против чехов продолжат убийственно реализовывать лишнего, то тогда можно будет смело говорить о главном оружии России на этом чемпионате мира.