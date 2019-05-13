Воробьеву пора обыграть топ-сборную на ЧМ. Почему нельзя проигрывать Чехии
Это будет отличная проверка для российской обороны и генеральный смотр сочетаний звеньев.
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Сегодня сборная России проведёт третий матч группового этапа чемпионата мира с командой Чехии. На текущий момент россияне, чехи, и швейцарцы делят первое место в группе В, имея стопроцентный показатель. Но главные матчи для всех сборных ещё впереди, и сегодня один из них.
Нет никаких сомнений в том, что сборные России и Чехии попадут в
Матч за первое место в группе?
В
Если сегодня чехи выиграют, то получат колоссальное преимущество в борьбе за первую позицию. Не будем забывать, что с этого турнира победа в группе даёт особые преференции не только в четвертьфинале, но и в полуфинале, поэтому пренебрегать важными матчами на предварительном этапе не стоит.
Новый экзамен для Ильи Воробьёва
Победа в матче с Чехией нужна Илье Воробьёву, как амбициозному главному тренеру
В порядке ли наша оборона?
Перед турниром из всех линий нашей сборной наибольшее беспокойство вызывала именно оборона. Дело даже не в том, что по громкости имён российские защитники уступают форвардам. Просто много вопросов оставил последний этап Евротура, где наши парни регулярно проигрывали пятак и теряли позицию. Пары защитников, по понятным причинам, были не сыгранны, и
Так что матч с чехами в группе — это первый серьёзный смотр для российской обороны. Поединки с Норвегией и Австрией не дали представление о силе нашей защиты, а вот из предстоящей игры точно можно будет делать выводы. Прямо сейчас у чехов больше всех заброшенных шайб на турнире (вместе со швейцарцами), четырежды удалось пробить мощную оборону действующих чемпионов мира. Так что сегодня станет понятно, может ли сборная России сдерживать лучших форвардов мира, или эта функция ей
Генеральная проверка сочетаний. С кем играть Овечкину и Кузнецову?
По сути, без нареканий при игре в равных составах сейчас работает только одна связка Никита Кучеров — Никита Гусев. В центре с ними играет Артём Анисимов, но он не исполняет роль диспетчера, а оттягивает на себя соперников, освобождая пространство для мастеровитых крайних форвардов. Посмотрим, как это будет работать с чехами. Нормально смотрелись в первых матчах на своих местах Сергей Андронов и Иван Телегин, а вот Илье Ковальчуку явно тесно в сдерживающем звене. Черновую работу форвард «Лос-Анджелеса» выполняет не так охотно, как его партнёры по тройке, и в матче против чехов это может выйти боком.
Не слишком идёт игра и у звена Малкина. В большинстве они пока решают, но в равных составах их сдерживали даже норвежцы с австрийцами, которым в расстановке «5 на 5» это звено забило один гол за два матча. И если Малкин ещё пытается постоянно искать Дадонова, то Григоренко из этого сочетания явно выпадает.
Матч с чехами должен рассказать тренерскому штабу, в каком направлении при формировании состава на матчи ему нужно двигаться дальше. Наверняка состав звеньев не будет сильно отличаться от матча с Австрией, и у Ильи Воробьёва возникнет некоторая ясность. Кого и дальше наигрывать вместе, а кого перемешать заново.
Будет ли убойным наше большинство и с чехами?
Большинство у нашей команды на турнире пока замечательное, реализация лишнего в первую очередь и позволила сборной России одержать уверенные победы над Норвегией и Австрией. Спецбригада в составе Михаила Сергачёва, Никиты Кучерова, Никиты Гусева, Евгения Малкина и Евгения Дадонова работает как часы, и порой даже не даёт шанса сыграть в большинстве Овечкину и Ко.
Большинство — важный козырь российской сборной, но важно, чтобы он работал не только в матчах с аутсайдерами. Очень интересно, будет ли так же здорово ходить шайба между нашими хоккеистами, как в предыдущих поединках, и продолжит ли Дадонов свою результативную серию. И самое главное — есть ли план Б, если чехи найдут противоядие? Монстрами по игре в меньшинстве подопечные Ржиги не выглядят, они пропускали вчетвером и от шведов, и от норвежцев. Но всё же, если россияне и против чехов продолжат убийственно реализовывать лишнего, то тогда можно будет смело говорить о главном оружии России на этом чемпионате мира.
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