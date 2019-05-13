Сергачев: Многие в НХЛ в матчах с «Колорадо» боятся играть против Задорова
БРАТИСЛАВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» Никита Задоров внушает страх своим соперникам, многие в лиге боятся играть против него. Такое мнение ТАСС высказал защитник сборной России и «Тампы» Михаил Сергачев.
Задоров присоединился к сборной России на чемпионате мира 12 мая и в этот же день сыграл против команды Австрии (5:0).
«Его приезд очень сильно поможет, потому что Никита — сильный защитник во всех компонентах, с “пушкой” от синей линии, хоккеисты его боятся, не любят играть против него. Я сам на себе это почувствовал, пару раз он меня “хитанул”, — сказал Сергачев. — Он играл практически на всех уровнях, очень сильно добавил».
По мнению Сергачева, Задоров играет довольно чисто в НХЛ. «Все его силовые приемы идут прямо в плечо. Просто
Проходящий чемпионат мира является дебютным для 20-летнего Сергачева в сборной России на взрослом уровне. «У меня было волнение, так как я никогда не работал с тренерами этой команды, но теперь все прошло. Что касается сравнения с молодежным уровнем, понятное дело, что есть нюансы в возрасте и скорости игры, но по организации разницы нет», — отметил он.
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