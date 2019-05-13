Райхел: У русских есть хоккеисты очень высокого уровня, но мы хорошо их знаем
Помощник главного тренера сборной Чехии Роберт Райхел прокомментировал ожидания чешской команды перед матчем ЧМ-2019 со сборной России.
«Сборную покинул Робин Ганзл, который не проходит в состав после приезда Радека Факсы. Сам Факса должен прибыть в расположение команды в понедельник. Что касается матча с русскими, то мы хорошо подготовлены, у нас есть лидеры, которые тянут команду на себе. У игроков есть вкус, а когда дела идут хорошо, то голова работает
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