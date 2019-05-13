Cборная России назвала состав на матч чемпионата мира с Чехией

Встреча начнётся в 17:15 мск. Подопечные Ильи Воробьёва выйдут на игру в следующем составе:

Василевский (Георгиев);

Сергачёв — Нестеров, Григоренко — Малкин — Дадонов;

Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Барабанов;

Хафизуллин — Гавриков, Гусев — Анисимов — Кучеров;

Задоров, Ковальчук — Андронов — Телегин, Капризов.

Андрей Василевский снова занял место в воротах, Александр Барабанов заменил во втором звене Кирилла Капризова, который заявлен 13-м форвардом.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).