Cборная России назвала состав на матч чемпионата мира с Чехией
Сегодня, 13 мая, в Братиславе, на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира — 2019 встретятся сборные России и Чехии.
Встреча начнётся в 17:15 мск. Подопечные Ильи Воробьёва выйдут на игру в следующем составе:
Василевский (Георгиев);
Сергачёв — Нестеров, Григоренко — Малкин — Дадонов;
Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Барабанов;
Хафизуллин — Гавриков, Гусев — Анисимов — Кучеров;
Задоров, Ковальчук — Андронов — Телегин, Капризов.
Андрей Василевский снова занял место в воротах, Александр Барабанов заменил во втором звене Кирилла Капризова, который заявлен 13-м форвардом.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
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