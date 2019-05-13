Сборная Швеции дозаявила в состав на ЧМ-2019 нападающего Веннберга

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Об этом сообщает пресс-служба ИИХФ.

В этом сезоне 25-летний форвард забросил две шайбы и сделал 23 результативные передачи в 75 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф Веннберг не имел стабильного места в составе и принял участие лишь в четырёх матчах, не сумев набрать очков.

Александер во второй раз сыграет на мировом первенстве. В 2016 году Веннберг сыграл восемь матчей, в которых набрал 8 (1+7) очков.