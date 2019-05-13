Сборная России обыгрывает Чехию после второго периода

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На первых минутах первого периода обе команды провели несколько хороших, но не увенчавшихся действительно опасными моментами атак. На 8-й минуте встречи чехи организовали атаку «три в два» на ворота Андрея Василевского, но точного броска не получилось. Через несколько минут сборная России ответила опасным броском по воротам Патрика Бартошака.

На 14-й минуте российские хоккеисты открыли счет в матче. Шайбу с передачи Динара Хафизуллина забросил Сергей Андронов.

За три с половиной минуты до конца периода сборная России оказалась в меньшинстве, удаление заработал Евгений Малкин. Реализовать численное преимущество чешские хоккеисты не смогли, и на перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу сборной России. Стоит отметить, что чешские игроки нанесли в первом периоде больше бросков по воротам, чем подопечные Ильи Воробьева: 8 против 5.

На третьей минуте второго периода российские хоккеисты организовали опаснейшую атаку, но гол не состоялся: практически с линии ворот шайбу вынес защитник. А почти сразу после этого россияне заработали большинство: чешские хоккеисты были наказаны за нарушение численного состава. Сборная России сумела нанести несколько опасных бросков по воротам Бартошака, но превратить большинство в гол не удалось.

На восьмой минуте второго периода российские хоккеисты организовали опасный выход на ворота соперника. Сильный, но неточный бросок нанес Александр Овечкин. И сразу после этого за подножку был удален Андронов, и сборная России осталась в меньшинстве. Реализовать численное преимущество чешские игроки не смогли. На 13-й минуте периода Никита Гусев сделал счет в матче 2:0 в пользу сборной России. Автором результативной передачи стал Никита Кучеров.

За семь минут до конца периода сборная Чехии осталась в меньшинстве, на две минуты был удален Ян Коварж. Несмотря на активный прессинг в чужой зоне россияне не смогли воспользоваться численным преимуществом. На что чешские хоккеисты немедленно ответили опасным моментом у ворот Андрея Василевского. Российские игроки ошиблись в своей зоне, и это привело к опаснейшему броску в исполнении Коваржа. Менее чем за две с половиной минуты до конца периода Василевский вновь спас сборную России от неминуемого гола, совершив великолепный сэйв.