Сборная России обыгрывает Чехию после второго периода

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Италия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
17:15 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
17:15 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Канада
тв
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Швеция
тв
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
тв
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
тв
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
тв
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
тв
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
тв
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
тв
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
тв
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
тв
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
тв
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
тв
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
тв
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
тв
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
тв
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
тв
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37265167/
13 мая 2019, 17:48 | Sportmail.ru

Сборная России обыгрывает Чехию после второго периода

Сборная России по хоккею проводит очередной матч группового этапа чемпионата мира. Сегодняшний соперник российских хоккеистов — сборная Чехии.

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© РИА "Новости"
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На первых минутах первого периода обе команды провели несколько хороших, но не увенчавшихся действительно опасными моментами атак. На 8-й минуте встречи чехи организовали атаку «три в два» на ворота Андрея Василевского, но точного броска не получилось. Через несколько минут сборная России ответила опасным броском по воротам Патрика Бартошака.

На 14-й минуте российские хоккеисты открыли счет в матче. Шайбу с передачи Динара Хафизуллина забросил Сергей Андронов.

За три с половиной минуты до конца периода сборная России оказалась в меньшинстве, удаление заработал Евгений Малкин. Реализовать численное преимущество чешские хоккеисты не смогли, и на перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу сборной России. Стоит отметить, что чешские игроки нанесли в первом периоде больше бросков по воротам, чем подопечные Ильи Воробьева: 8 против 5.

На третьей минуте второго периода российские хоккеисты организовали опаснейшую атаку, но гол не состоялся: практически с линии ворот шайбу вынес защитник. А почти сразу после этого россияне заработали большинство: чешские хоккеисты были наказаны за нарушение численного состава. Сборная России сумела нанести несколько опасных бросков по воротам Бартошака, но превратить большинство в гол не удалось.

На восьмой минуте второго периода российские хоккеисты организовали опасный выход на ворота соперника. Сильный, но неточный бросок нанес Александр Овечкин. И сразу после этого за подножку был удален Андронов, и сборная России осталась в меньшинстве. Реализовать численное преимущество чешские игроки не смогли. На 13-й минуте периода Никита Гусев сделал счет в матче 2:0 в пользу сборной России. Автором результативной передачи стал Никита Кучеров.

За семь минут до конца периода сборная Чехии осталась в меньшинстве, на две минуты был удален Ян Коварж. Несмотря на активный прессинг в чужой зоне россияне не смогли воспользоваться численным преимуществом. На что чешские хоккеисты немедленно ответили опасным моментом у ворот Андрея Василевского. Российские игроки ошиблись в своей зоне, и это привело к опаснейшему броску в исполнении Коваржа. Менее чем за две с половиной минуты до конца периода Василевский вновь спас сборную России от неминуемого гола, совершив великолепный сэйв.

Текстовая онлайн-трансляция встречи.

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