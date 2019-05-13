Форвард сборной США Годро забил броском с отрицательного угла

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Форвард «Калгари Флэймз» на 11-й минуте встречи поразил ворота Вейни Вехвиляйнена броском с отрицательного угла. В матче продолжается второй период.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).