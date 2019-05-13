Сборная России обыграла Чехию на чемпионате мира

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На первых минутах первого периода обе команды провели несколько хороших, но не увенчавшихся действительно опасными моментами атак. На 8-й минуте встречи чехи организовали атаку «три в два» на ворота Андрея Василевского, но точного броска не получилось. Через несколько минут сборная России ответила опасным броском по воротам Патрика Бартошака.

На 14-й минуте российские хоккеисты открыли счет в матче. Шайбу с передачи Динара Хафизуллина забросил Сергей Андронов.

За три с половиной минуты до конца периода сборная России оказалась в меньшинстве, удаление «заработал» Евгений Малкин. Реализовать численное преимущество чешские хоккеисты не смогли, и на перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу сборной России.

На третьей минуте второго периода российские хоккеисты организовали опаснейшую атаку, но гол не состоялся: практически с линии ворот шайбу вынес защитник. А почти сразу после этого россияне заработали большинство: чешские хоккеисты были наказаны за нарушение численного состава. Сборная России сумела нанести несколько опасных бросков по воротам Бартошака, но превратить большинство в гол не удалось.

На восьмой минуте второго периода российские хоккеисты организовали опасный выход на ворота соперника. Сильный, но неточный бросок нанес Александр Овечкин. И сразу после этого за подножку был удален Андронов, и сборная России осталась в меньшинстве. Реализовать численное преимущество чешские игроки не смогли. На 13-й минуте периода Никита Гусев сделал счет в матче 2:0 в пользу сборной России. Автором результативной передачи стал Никита Кучеров.

За семь минут до конца периода сборная Чехии осталась в меньшинстве, на две минуты был удален Ян Коварж. Несмотря на активный прессинг в чужой зоне россияне не смогли воспользоваться численным преимуществом. На что чешские хоккеисты немедленно ответили опасным моментом у ворот Андрея Василевского. Российские игроки ошиблись в своей зоне, и это привело к опаснейшему броску в исполнении Коваржа. Менее чем за две с половиной минуты до конца периода Василевский вновь спас сборную России от неминуемого гола, совершив великолепный сэйв.

В самом начале третьего периода на две минуты был удален Иван Телегин, но все, что удалось чешским игрокам извлечь из большинства — несколько бросков мимо цели. На шестой минуте периода Томаш Зогорна бросил по воротам Василевского, шайба угодила в штангу.

За 11 минут до конца встречи российские хоккеисты остались вчетвером: после небольшой стычки у ворот сборной Чехии две минуты штрафа за грубость получил Артем Анисимов. Несмотря на заметное преимущество, чешские игроки не сумели реализовать большинство.

За четыре минуты до конца встречи капитан сборной России Илья Ковальчук бросил по воротам — шайба попала в штангу. Почти сразу после этого Иван Телегин и Филип Гронек устроили стычку у борта. Оба хоккеиста были удалены за неспортивное поведение.

За две с половиной минуты до конца встречи главный тренер сборной Чехии Милош Ржига снял вратаря, но чехи не смогли забросить в большинстве. А за 55 секунд до конца игры Никита Зайцев точно бросил по пустым воротам и установил окончательный счет в матче: 3:0 в пользу сборной России.

Следующим соперником сборной России станет команда Италии. Встреча пройдет 15 мая и начнется в 21:15 мск.

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