Сборная России обыграла Чехию на чемпионате мира

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Италия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
17:15 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
17:15 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
21:15 не начался Словакия
Канада
тв
Группа B
21:15 не начался Норвегия
Швеция
тв
Группа A
14.05 не начался Великобритания
Дания
тв
Группа B
14.05 не начался Италия
Латвия
тв
Группа A
14.05 не начался Германия
Франция
тв
Группа B
14.05 не начался Швейцария
Австрия
тв
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
тв
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
тв
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
тв
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
тв
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
тв
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
тв
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
тв
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
тв
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
тв
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
тв
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
тв
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37266212/
13 мая 2019, 19:30 | Sportmail.ru

Сборная России обыграла Чехию на чемпионате мира

Сборная России одержала очередную победу в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Подопечные Ильи Воробьева победили сборную Чехии со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

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© РИА "Новости"
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На первых минутах первого периода обе команды провели несколько хороших, но не увенчавшихся действительно опасными моментами атак. На 8-й минуте встречи чехи организовали атаку «три в два» на ворота Андрея Василевского, но точного броска не получилось. Через несколько минут сборная России ответила опасным броском по воротам Патрика Бартошака.

На 14-й минуте российские хоккеисты открыли счет в матче. Шайбу с передачи Динара Хафизуллина забросил Сергей Андронов.

За три с половиной минуты до конца периода сборная России оказалась в меньшинстве, удаление «заработал» Евгений Малкин. Реализовать численное преимущество чешские хоккеисты не смогли, и на перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу сборной России.

На третьей минуте второго периода российские хоккеисты организовали опаснейшую атаку, но гол не состоялся: практически с линии ворот шайбу вынес защитник. А почти сразу после этого россияне заработали большинство: чешские хоккеисты были наказаны за нарушение численного состава. Сборная России сумела нанести несколько опасных бросков по воротам Бартошака, но превратить большинство в гол не удалось.

На восьмой минуте второго периода российские хоккеисты организовали опасный выход на ворота соперника. Сильный, но неточный бросок нанес Александр Овечкин. И сразу после этого за подножку был удален Андронов, и сборная России осталась в меньшинстве. Реализовать численное преимущество чешские игроки не смогли. На 13-й минуте периода Никита Гусев сделал счет в матче 2:0 в пользу сборной России. Автором результативной передачи стал Никита Кучеров.

За семь минут до конца периода сборная Чехии осталась в меньшинстве, на две минуты был удален Ян Коварж. Несмотря на активный прессинг в чужой зоне россияне не смогли воспользоваться численным преимуществом. На что чешские хоккеисты немедленно ответили опасным моментом у ворот Андрея Василевского. Российские игроки ошиблись в своей зоне, и это привело к опаснейшему броску в исполнении Коваржа. Менее чем за две с половиной минуты до конца периода Василевский вновь спас сборную России от неминуемого гола, совершив великолепный сэйв.

В самом начале третьего периода на две минуты был удален Иван Телегин, но все, что удалось чешским игрокам извлечь из большинства — несколько бросков мимо цели. На шестой минуте периода Томаш Зогорна бросил по воротам Василевского, шайба угодила в штангу.

За 11 минут до конца встречи российские хоккеисты остались вчетвером: после небольшой стычки у ворот сборной Чехии две минуты штрафа за грубость получил Артем Анисимов. Несмотря на заметное преимущество, чешские игроки не сумели реализовать большинство.

За четыре минуты до конца встречи капитан сборной России Илья Ковальчук бросил по воротам — шайба попала в штангу. Почти сразу после этого Иван Телегин и Филип Гронек устроили стычку у борта. Оба хоккеиста были удалены за неспортивное поведение.

За две с половиной минуты до конца встречи главный тренер сборной Чехии Милош Ржига снял вратаря, но чехи не смогли забросить в большинстве. А за 55 секунд до конца игры Никита Зайцев точно бросил по пустым воротам и установил окончательный счет в матче: 3:0 в пользу сборной России.

Следующим соперником сборной России станет команда Италии. Встреча пройдет 15 мая и начнется в 21:15 мск.
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13 Мая, 17:15 Зрители 9085 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Россия 3:0
(1:0, 1:0, 1:0)
Чехия
Главные тренеры
Илья Воробьев Милош Ржига
Вратари
Андрей Василевский Патрик Бартошак 57:27 (П. Бартошак 58:07-58:25, П. Бартошак 59:04)
1-й период
13:02 Сергей Андронов (Д. Хафизуллин, Н.Д. Нестеров)
16:30 Евгений Малкин
2-й период
24:00
27:39 Сергей Андронов
32:35 Никита Гусев (Н. Кучеров)
Ян Коварж 33:01
3-й период
40:54 Иван Телегин
48:52 Артем Анисимов
56:54 Иван Телегин
Филип Гронек 56:54
59:04 п.в. Никита Зайцев
Филип Гронек 59:04
Статистика
10 Штрафное время 16
2 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Бретт Айверсон (Канада)
Главный судья Петер Стано (Словакия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Викторина
Какую величину не должен превышать диаметр хоккейной шайбы?