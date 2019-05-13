Сборная США победила Финляндию на чемпионате мира

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У обеих команд на турнире по две победы в трёх сыгранных матчах.



Первый гол в матче был открыт уже на 51-й секунде, гол в актив записал защитник американской команды Брэди Шей. Через 10 минут форвард Джонни Годро броском с отрицательного угла упрочил преимущество сборной США. На 20-й минуте Финляндия сократила отставание после гола нападающего Харри Песонена. В концовке второго периода счёт стал равным благодаря заброшенной шайбе Нико Оямяки. Встреча перешла в овертайм, где победу США принёс Дилан Ларкин.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).