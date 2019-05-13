Сборная США победила Финляндию на чемпионате мира
Сборная США оказалась сильнее команды Финляндии в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, игра закончилась со счётом 3:2 ОТ.
У обеих команд на турнире по две победы в трёх сыгранных матчах.
Первый гол в матче был открыт уже на 51-й секунде, гол в актив записал защитник американской команды Брэди Шей. Через 10 минут форвард Джонни Годро броском с отрицательного угла упрочил преимущество сборной США. На 20-й минуте Финляндия сократила отставание после гола нападающего Харри Песонена. В концовке второго периода счёт стал равным благодаря заброшенной шайбе Нико Оямяки. Встреча перешла в овертайм, где победу США принёс Дилан Ларкин.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
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|1-й период
|00:50
|Шей Б. (Дебринкэт А., Айкел Дж.)
|10:36
|Годро Дж. (Айкел Дж.)
|Песонен Х. (Маннинен С., Койвисто М.)
|19:05
|2-й период
|Тюрвяйнен Ю.
|28:50
|33:12
|Кейн П.
|38:26
|Уайт К.
|Оямяки Н. (Маннинен С., Койвисто М.)
|39:28
|Овертайм
|63:47
|Ларкин Д. (Хьюз К.)
|4
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол