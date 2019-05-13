Плющев о матче россиян с чехами: Давно такого Василевского не видел
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Заслуженный тренер России Владимир Плющев восхитился игрой вратаря сборной страны Андрея Василевского в матче с командой Чехии на чемпионате мира по хоккею.
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Матч группы B состоялся в Братиславе в понедельник и завершился со счетом 3:0 в пользу россиян.
«Ребята сыграли максимально ответственно и организованно, прекрасную игру провел Василевский. Просто великолепная игра! Давно я не видел такого Василевского. Уверенно, надежно, спокойно, грамотно, никакой дерготни, — сказал Плющев по телефону. — Ну и полевые игроки были под стать. Реализовали те моменты, которые создали. И, конечно, связка (Никита) Гусев — (Никита) Кучеров впечатляет».
В прошлом матче россияне обыграли команду Австрии со счетом 5:0, ворота защищал Александр Георгиев. «Какого вратаря выставлять на следующую встречу, решать тренерскому штабу. Если сравнивать Василевского и Георгиева, то на данный момент Василевский увереннее, я бы сказал», — добавил специалист.
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|13 Мая, 17:15
|Зрители 9085
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Илья Воробьев
|Милош Ржига
|Андрей Василевский
|Патрик Бартошак 57:27 (П. Бартошак 58:07-58:25, П. Бартошак 59:04)
|1-й период
|13:02
|Сергей Андронов (Д. Хафизуллин, Н.Д. Нестеров)
|16:30
|Евгений Малкин
|2-й период
|24:00
|27:39
|Сергей Андронов
|32:35
|Никита Гусев (Н. Кучеров)
|Ян Коварж
|33:01
|3-й период
|40:54
|Иван Телегин
|48:52
|Артем Анисимов
|56:54
|Иван Телегин
|Филип Гронек
|56:54
|59:04
|п.в.
|Никита Зайцев
|Филип Гронек
|59:04
|10
|Штрафное время
|16
|2
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
|Главный судья
|Петер Стано (Словакия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол