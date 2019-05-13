Плющев о матче россиян с чехами: Давно такого Василевского не видел

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Матч группы B состоялся в Братиславе в понедельник и завершился со счетом 3:0 в пользу россиян.

«Ребята сыграли максимально ответственно и организованно, прекрасную игру провел Василевский. Просто великолепная игра! Давно я не видел такого Василевского. Уверенно, надежно, спокойно, грамотно, никакой дерготни, — сказал Плющев по телефону. — Ну и полевые игроки были под стать. Реализовали те моменты, которые создали. И, конечно, связка (Никита) Гусев — (Никита) Кучеров впечатляет».

В прошлом матче россияне обыграли команду Австрии со счетом 5:0, ворота защищал Александр Георгиев. «Какого вратаря выставлять на следующую встречу, решать тренерскому штабу. Если сравнивать Василевского и Георгиева, то на данный момент Василевский увереннее, я бы сказал», — добавил специалист.