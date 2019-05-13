Гусев: Играем с Кучеровым с шести лет, не стоит удивляться взаимопониманию

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Сборная России в понедельник в Братиславе со счетом 3:0 обыграла команду Чехии в матче чемпионата мира. Гусев стал автором второго гола.

«Когда с шести лет играешь вместе, то можно понимать друг друга так, как мы. Хорошая игра была, чехи играли плотно, не давали нам много создавать. Мы вовремя забили и отстояли свое преимущество. Мы шикарный гол забили? На самом деле раньше были должны забивать. Конечно, темп игры был выше, чем в прошлых матчах. Чехи играли в своем стиле сегодня», — сказал Гусев журналистам.