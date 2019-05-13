Гусев: Играем с Кучеровым с шести лет, не стоит удивляться взаимопониманию
БРАТИСЛАВА, 13 мая — РИА Новости, Семён Галькевич. Форвард сборной России по хоккею Никита Гусев заявил, что играет с Никитой Кучеровым с шести лет, так что не стоит удивляться их взаимопониманию.
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Сборная России в понедельник в Братиславе со счетом 3:0 обыграла команду Чехии в матче чемпионата мира. Гусев стал автором второго гола.
«Когда с шести лет играешь вместе, то можно понимать друг друга так, как мы. Хорошая игра была, чехи играли плотно, не давали нам много создавать. Мы вовремя забили и отстояли свое преимущество. Мы шикарный гол забили? На самом деле раньше были должны забивать. Конечно, темп игры был выше, чем в прошлых матчах. Чехи играли в своем стиле сегодня», — сказал Гусев журналистам.
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|13 Мая, 17:15
|Зрители 9085
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
Главные тренеры
|Илья Воробьев
|Милош Ржига
Вратари
|Андрей Василевский
|Патрик Бартошак 57:27 (П. Бартошак 58:07-58:25, П. Бартошак 59:04)
|1-й период
|13:02
|Сергей Андронов (Д. Хафизуллин, Н.Д. Нестеров)
|16:30
|Евгений Малкин
|2-й период
|24:00
|27:39
|Сергей Андронов
|32:35
|Никита Гусев (Н. Кучеров)
|Ян Коварж
|33:01
|3-й период
|40:54
|Иван Телегин
|48:52
|Артем Анисимов
|56:54
|Иван Телегин
|Филип Гронек
|56:54
|59:04
|п.в.
|Никита Зайцев
|Филип Гронек
|59:04
Статистика
|10
|Штрафное время
|16
|2
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
|Главный судья
|Петер Стано (Словакия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол