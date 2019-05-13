Третьяк: Чешские хоккеисты испугались сборной России в начале матча ЧМ
БРАТИСЛАВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроки сборной Чехии испугались сборной России на первых минутах матча группового этапа чемпионата мира по хоккею. Такое мнение ТАСС высказал в понедельник после матча президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
В понедельник сборная России выиграла у команды Чехии со счетом 3:0 и одержала третью победу в трех матчах группового этапа.
«Вратарь наш [Андрей Василевский] сегодня очень хорошо играл, да и вообще солидно выглядели. Была хорошая игра с обеих сторон, но мы были сильнее. Мы должны были забрасывать еще в первые пять минут игры, были неточности в передачах. Чехи, мне кажется, немножко испугались в стартовой пятиминутке», — отметил Третьяк.
Сборная России с 9 очками занимает первое место в группе В. «Эта игра показывает расстановку сил, доказывает, что наша команда очень сильная, но и чехов нельзя сбрасывать со счетов. У них было много моментов, две штанги. В эйфорию вообще нельзя впадать, курочка по зернышку клюет», — сказал Третьяк.
В следующем матче сборная России сыграет с командой Италии 15 мая.
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|13 Мая, 17:15
|Зрители 9085
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Илья Воробьев
|Милош Ржига
|Андрей Василевский
|Патрик Бартошак 57:27 (П. Бартошак 58:07-58:25, П. Бартошак 59:04)
|1-й период
|13:02
|Сергей Андронов (Д. Хафизуллин, Н.Д. Нестеров)
|16:30
|Евгений Малкин
|2-й период
|24:00
|27:39
|Сергей Андронов
|32:35
|Никита Гусев (Н. Кучеров)
|Ян Коварж
|33:01
|3-й период
|40:54
|Иван Телегин
|48:52
|Артем Анисимов
|56:54
|Иван Телегин
|Филип Гронек
|56:54
|59:04
|п.в.
|Никита Зайцев
|Филип Гронек
|59:04
|10
|Штрафное время
|16
|2
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
|Главный судья
|Петер Стано (Словакия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
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- Нереализованный буллит
- б
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- Автогол