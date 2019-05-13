Орлов: С чехами лучше сыграли в обороне, опасных моментов не допустили
Защитник сборной России Дмитрий Орлов прокомментировал победный матч ЧМ-2019 со сборной Чехии (3:0).
«Чехи не такие страшные? Да нет, у них хорошая команда. Мы хорошо сыграли первый период, реализовали свои моменты, и мне кажется, что это была наша лучшая игра на турнире. Если раньше мы давали сопернику возможность легко проходить среднюю зону, то сегодня было получше. Таких опасных моментов не было, а если были ошибки, то Василевский нас выручал, он красавец.
В первом периоде были проблемы с выходом из зоны? Первый период неплохо сложился, во втором были несколько потерь. Чехи хорошо защищали среднюю зону, нужен был хороший длинный пас и прессинг. Долго ли привыкали к скоростям, потому что с Австрией и Норвегией играли вразвалочку? Не знаю, я не думаю, что мы проигрывали в скорости. Мы ведь играли второй день подряд, а соперник отдыхал и должен был быть посвежее. Мне так не показалось. Больше половины игры мы хорошо выглядели.
Кузнецов и Овечкин не могут забить? У нас одна команда, все играют друг за друга. Очки будут, они мастера. Когда у вас в команде играет лидер во всём мире по голам, то вы будете искать его передачами, это нормально", — передаёт слова Орлова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
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|13 Мая, 17:15
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