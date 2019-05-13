Кузнецов: Мы с Овечкиным не набираем очков? Я никогда за своё очко не переживаю
Нападающий сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал победу команды в матче ЧМ-2019 со сборной Чехии (3:0).
«Почему-то все забывают, что мы играли второй день подряд, а чехи были свежие. Те моменты, которые мы создавали, прессовали их — за счёт этого контролировали игру. Все переживали за оборону, но мы сыграли на ноль и, наверное, это лучшего всего характеризует нашу команду. Мы не думаем о личных наградах и голах, а работаем “от печки” и знаем, что свои моменты мы реализуем. Мы не бежим все за голами, оставляя в защите одного или двух защитников на растерзание, играем правильно. Наверное, это главное, за что нам нужно зацепиться.
Переживаем ли мы с Овечкиным за свои очки? Я вообще никогда за своё очко не переживаю. Гол, пас — без разницы. Самое главное — это 3:0, победа. Будут моменты, голы придут. Не нужно думать об этом, нужно играть правильно, “от печки”. Мы не за личные награды играем, а за команду. С Враной мы пообщаемся после матча. Понятно, что он расстроился, они проиграли. Что не получается в нашей тройке? Я думаю, что у нас всё получается», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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|13 Мая, 17:15
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