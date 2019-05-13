Яшкин: Гусев и Кучеров использовали одну нашу ошибку

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Хоккеисты сборной России одержали победу со счетом 3:0 над чехами на чемпионате мира. Гусев забил второй гол в матче с передачи Кучерова. После трех игр россияне возглавляют группу B с девятью очками.

«Гусева и Кучерова остановить реально. Мы их останавливали большую часть матча. Просто случилась одна ошибка. Они ребята с таким опытом, с такими качествами, что могут использовать одну секунду. Надо сосредоточиться и каждую смену проводить без ошибок. Сложно сказать, с кем тяжелее было играть — с русскими или шведами. С шведами был первый матч, много эмоций, энергии. А против России проводили уже третью игру», — сказал Яшкин журналистам.