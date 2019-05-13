Яшкин: Гусев и Кучеров использовали одну нашу ошибку
БРАТИСЛАВА, 13 мая — РИА Новости, Сергей Яременко. Нападающий сборной Чехии Дмитрий Яшкин заявил, что форварды сборной России Никита Гусев и Никита Кучеров воспользовались одной ошибкой чешской обороны.
Хоккеисты сборной России одержали победу со счетом 3:0 над чехами на чемпионате мира. Гусев забил второй гол в матче с передачи Кучерова. После трех игр россияне возглавляют группу B с девятью очками.
«Гусева и Кучерова остановить реально. Мы их останавливали большую часть матча. Просто случилась одна ошибка. Они ребята с таким опытом, с такими качествами, что могут использовать одну секунду. Надо сосредоточиться и каждую смену проводить без ошибок. Сложно сказать, с кем тяжелее было играть — с русскими или шведами. С шведами был первый матч, много эмоций, энергии. А против России проводили уже третью игру», — сказал Яшкин журналистам.
«Играли неплохо, но не забили. Нужно больше бросать, чаще идти на ворота. Сегодня этого не было. Мы неплохо играли в меньшинстве, в равных составах. Просто большинство не получалось. Шайба прыгала — надо больше бросать, а не придумывать
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|13 Мая, 17:15
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|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Илья Воробьев
|Милош Ржига
|Андрей Василевский
|Патрик Бартошак 57:27 (П. Бартошак 58:07-58:25, П. Бартошак 59:04)
|1-й период
|13:02
|Сергей Андронов (Д. Хафизуллин, Н.Д. Нестеров)
|16:30
|Евгений Малкин
|2-й период
|24:00
|27:39
|Сергей Андронов
|32:35
|Никита Гусев (Н. Кучеров)
|Ян Коварж
|33:01
|3-й период
|40:54
|Иван Телегин
|48:52
|Артем Анисимов
|56:54
|Иван Телегин
|Филип Гронек
|56:54
|59:04
|п.в.
|Никита Зайцев
|Филип Гронек
|59:04
|10
|Штрафное время
|16
|2
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
|Главный судья
|Петер Стано (Словакия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
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- Автогол