Орлов: Игра против чехов стала для сборной России лучшей на ЧМ

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Италия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
17:15 не начался Великобритания
Дания
тв
Группа B
17:15 не начался Италия
Латвия
тв
Группа A
21:15 не начался Германия
Франция
тв
Группа B
21:15 не начался Швейцария
Австрия
тв
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
тв
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
тв
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
тв
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
тв
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
тв
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
тв
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
тв
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
тв
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
тв
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
тв
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
тв
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37266805/
13 мая 2019, 20:52 | Спорт РИА Новости

Орлов: Игра против чехов стала для сборной России лучшей на ЧМ

БРАТИСЛАВА, 13 мая — РИА Новости, Сергей Яременко. Защитник сборной России Дмитрий Орлов считает, что в матче против сборной Чехии команда показала свой лучший хоккей на чемпионате мира в Словакии.

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Хоккеисты сборной России одержали победу со счетом 3:0 над командой Чехии на чемпионате мира. После трех матчей российская сборная возглавляет группу B с девятью очками.

«У чехов хорошая команда, они хорошо провели первый период, но потом мы выглядели лучше, реализовали свои моменты. Сегодня была наша лучшая игра на турнире. Мы не давали легко проходить в среднюю зону, были получше в своей зоне. Если допускали ошибку, Вася (вратарь Андрей Василевский — ред.) нас вытаскивал. Он красавец!», — сказал Орлов журналистам.

«Начало первого периода сложилось неплохо, но во второй половине было несколько потерь, чехи хорошо уходили в оборону. Надо искать хороший длинный пас, идти в прессинг. Мы проводили вторую игру подряд, чехи отдыхали и должны быть посвежее, но мне так не показалось. У нас вся команда была заряжена на победу», — добавил он.

Защитник «Вашингтона» считает, что его одноклубники Александр Овечкин и Евгений Кузнецов скоро наберут свои очки. «Мы играем друг за друга. У Овечкина и Кузнецова еще будут очки. Они мастера. У них будут моменты, и они их используют. Когда у тебя в команде играет лидер всего мира по голам (Овечкин), ты будешь его искать. Это нормальное явление», — отметил Орлов.
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13 Мая, 17:15 Зрители 9085 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Россия 3:0
(1:0, 1:0, 1:0)
Чехия
Главные тренеры
Илья Воробьев Милош Ржига
Вратари
Андрей Василевский Патрик Бартошак 57:27 (П. Бартошак 58:07-58:25, П. Бартошак 59:04)
1-й период
13:02 Сергей Андронов (Д. Хафизуллин, Н.Д. Нестеров)
16:30 Евгений Малкин
2-й период
24:00
27:39 Сергей Андронов
32:35 Никита Гусев (Н. Кучеров)
Ян Коварж 33:01
3-й период
40:54 Иван Телегин
48:52 Артем Анисимов
56:54 Иван Телегин
Филип Гронек 56:54
59:04 п.в. Никита Зайцев
Филип Гронек 59:04
Статистика
10 Штрафное время 16
2 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Бретт Айверсон (Канада)
Главный судья Петер Стано (Словакия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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