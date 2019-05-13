Орлов: Игра против чехов стала для сборной России лучшей на ЧМ

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Хоккеисты сборной России одержали победу со счетом 3:0 над командой Чехии на чемпионате мира. После трех матчей российская сборная возглавляет группу B с девятью очками.

«У чехов хорошая команда, они хорошо провели первый период, но потом мы выглядели лучше, реализовали свои моменты. Сегодня была наша лучшая игра на турнире. Мы не давали легко проходить в среднюю зону, были получше в своей зоне. Если допускали ошибку, Вася (вратарь Андрей Василевский — ред.) нас вытаскивал. Он красавец!», — сказал Орлов журналистам.

«Начало первого периода сложилось неплохо, но во второй половине было несколько потерь, чехи хорошо уходили в оборону. Надо искать хороший длинный пас, идти в прессинг. Мы проводили вторую игру подряд, чехи отдыхали и должны быть посвежее, но мне так не показалось. У нас вся команда была заряжена на победу», — добавил он.

Защитник «Вашингтона» считает, что его одноклубники Александр Овечкин и Евгений Кузнецов скоро наберут свои очки. «Мы играем друг за друга. У Овечкина и Кузнецова еще будут очки. Они мастера. У них будут моменты, и они их используют. Когда у тебя в команде играет лидер всего мира по голам (Овечкин), ты будешь его искать. Это нормальное явление», — отметил Орлов.