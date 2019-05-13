Ржига: Мы позволили российской команде показать свой хоккей

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Хоккеисты сборной России одержали победу со счетом 3:0 над командой Чехии на чемпионате мира. После трех матчей российская сборная возглавляет группу B с девятью очками.

«Мы начали плохо: теряли шайбу, делали ошибки — не знаю почему. Дали сборной России показывать свой хоккей — так нельзя. Если бы мы выполнили задачу, всё было бы по-другому. Мы не пытались закрыть именно (Александра) Овечкина. Закроешь Овечкина — откроется Ковальчук, закроешь Ковальчука — откроется Малкин. Нужно играть всей командой в обороне», — сказал Ржига журналистам.