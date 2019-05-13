Конь из Питера стал барабанщиком, Ягра встречали как правителя. Русские против чехов на ЧМ

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Италия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
17:15 не начался Великобритания
Дания
тв
Группа B
17:15 не начался Италия
Латвия
тв
Группа A
21:15 не начался Германия
Франция
тв
Группа B
21:15 не начался Швейцария
Австрия
тв
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
тв
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
тв
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
тв
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
тв
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
тв
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
тв
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
тв
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
тв
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
тв
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
тв
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
тв
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37266975/
13 мая 2019, 21:03 | Sport24

Конь из Питера стал барабанщиком, Ягра встречали как правителя. Русские против чехов на ЧМ

Чехи хотели взять количеством, но наши не сдались. Репортаж из Братиславы.

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Чехи по-настоящему разочаровали. Три часа дня и возле арены ни одного пьяного болельщика в свитере Ягра. Латыши вчера спали в туалете после первого периода матча со Швейцарией. На дороге в десяти метрах от вип-входа была обнаружена почти полная бутылка виски. Интересно, это чехи отказались от алкоголя или латыши вчера вечером не осилили? Русские фанаты тоже приехали на один из самых интересных матчей группового этапа. Девушки в кокошниках за пару часов до игры чокались пивом в баре. Мужчины выбирали шайбы и шарфы. В Братиславе жуткий холод и ветер, так что теплые вещи просто необходимы. В Кошице фан-зону вообще закрыли из-за штормового предупреждения. До столицы ураган тоже может скоро дойти. Чешских хоккеистов +10 и пасмурное небо ничуть не смущали — они как ни в чем не бывало разминались в шортах на улице. Россияне же спрятались внутри.

Несмотря на две победы, русские хоккеисты мало улыбались. Во время празднования голов почти не выражали радости, из автобуса выходили с хмурыми и серьезными лицами. Все максимально собраны и сосредоточены. Какие будут эмоции, если сборная дойдет до финала, и представить сложно. В матче с чехами «Красной машине» пришлось трудно. Всю арену захватили чешские болельщики, и не было ни единого шанса их перекричать. Когда объявили, что на стадионе присутствует Ягр и показали его на вип-трибуне, то началось какое-то безумие. Яромира встречали как самого любимого правителя. Он, кстати, оставил в раздевалке сборной Чехии послание, в котором было написано: «Только золото!».

Показали на кубе и Владислав Третьяка, его зрители даже попробовали освистать. Известные люди из мира хоккея потихоньку начинают подтягиваться в Словакию. Приехал уже Алексей Анисимов — главный судья КХЛ, на днях видела Гирта Анкипанса — генеральный менеджер и тренер рижского «Динамо». Немногочисленная русская диаспора все-таки пробовала перекричать сумасшедших противников. На одной из трибун я встретила коня-огня — талисмана СКА. Он приехал из Санкт-Петербурга «топить» за сборную, но уже не в роли маскота, а барабанщика. Возле него собрались и другие русские фанаты. Девушки в джерси сборной России отплясывали, кричали, делали селфи (это, конечно, самое важное), размахивали флагами. Все приехали из разных уголков страны, но в Братиславе объединились. Русских приехало бы еще больше, если бы не проблема с билетами. Старт продаж на матчи чемпионата мира начался 29 февраля, почти все за день раскупили. Люди стали пробовать достать проходки через перекупщиков, но там столкнулись с обманом. К примеру, на игру с Чехией двое не попали, так как их билеты признали недействительными.

Чешские болельщики даже после двух голов в ворота их сборной не унывали и оборотов не сбавляли. Когда у России было большинство, то гул стоял дикий, фанаты всеми силами пытались помешать Гусеву и Ко забить. Но русский человек знаменит своим крепким характером. Так просто хоккеистов «Красной машины» не сломить.
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13 Мая, 17:15 Зрители 9085 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Россия 3:0
(1:0, 1:0, 1:0)
Чехия
Главные тренеры
Илья Воробьев Милош Ржига
Вратари
Андрей Василевский Патрик Бартошак 57:27 (П. Бартошак 58:07-58:25, П. Бартошак 59:04)
1-й период
13:02 Сергей Андронов (Д. Хафизуллин, Н.Д. Нестеров)
16:30 Евгений Малкин
2-й период
24:00
27:39 Сергей Андронов
32:35 Никита Гусев (Н. Кучеров)
Ян Коварж 33:01
3-й период
40:54 Иван Телегин
48:52 Артем Анисимов
56:54 Иван Телегин
Филип Гронек 56:54
59:04 п.в. Никита Зайцев
Филип Гронек 59:04
Статистика
10 Штрафное время 16
2 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Бретт Айверсон (Канада)
Главный судья Петер Стано (Словакия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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