Конь из Питера стал барабанщиком, Ягра встречали как правителя. Русские против чехов на ЧМ

Чехи по-настоящему разочаровали. Три часа дня и возле арены ни одного пьяного болельщика в свитере Ягра. Латыши вчера спали в туалете после первого периода матча со Швейцарией. На дороге в десяти метрах от вип-входа была обнаружена почти полная бутылка виски. Интересно, это чехи отказались от алкоголя или латыши вчера вечером не осилили? Русские фанаты тоже приехали на один из самых интересных матчей группового этапа. Девушки в кокошниках за пару часов до игры чокались пивом в баре. Мужчины выбирали шайбы и шарфы. В Братиславе жуткий холод и ветер, так что теплые вещи просто необходимы. В Кошице фан-зону вообще закрыли из-за штормового предупреждения. До столицы ураган тоже может скоро дойти. Чешских хоккеистов +10 и пасмурное небо ничуть не смущали — они как ни в чем не бывало разминались в шортах на улице. Россияне же спрятались внутри.
Несмотря на две победы, русские хоккеисты мало улыбались. Во время празднования голов почти не выражали радости, из автобуса выходили с хмурыми и серьезными лицами. Все максимально собраны и сосредоточены. Какие будут эмоции, если сборная дойдет до финала, и представить сложно. В матче с чехами «Красной машине» пришлось трудно. Всю арену захватили чешские болельщики, и не было ни единого шанса их перекричать. Когда объявили, что на стадионе присутствует Ягр и показали его на вип-трибуне, то началось какое-то безумие. Яромира встречали как самого любимого правителя. Он, кстати, оставил в раздевалке сборной Чехии послание, в котором было написано: «Только золото!».
Показали на кубе и Владислав Третьяка, его зрители даже попробовали освистать. Известные люди из мира хоккея потихоньку начинают подтягиваться в Словакию. Приехал уже Алексей Анисимов — главный судья КХЛ, на днях видела Гирта Анкипанса — генеральный менеджер и тренер рижского «Динамо». Немногочисленная русская диаспора все-таки пробовала перекричать сумасшедших противников. На одной из трибун я встретила коня-огня — талисмана СКА. Он приехал из Санкт-Петербурга «топить» за сборную, но уже не в роли маскота, а барабанщика. Возле него собрались и другие русские фанаты. Девушки в джерси сборной России отплясывали, кричали, делали селфи (это, конечно, самое важное), размахивали флагами. Все приехали из разных уголков страны, но в Братиславе объединились. Русских приехало бы еще больше, если бы не проблема с билетами. Старт продаж на матчи чемпионата мира начался 29 февраля, почти все за день раскупили. Люди стали пробовать достать проходки через перекупщиков, но там столкнулись с обманом. К примеру, на игру с Чехией двое не попали, так как их билеты признали недействительными.
Чешские болельщики даже после двух голов в ворота их сборной не унывали и оборотов не сбавляли. Когда у России было большинство, то гул стоял дикий, фанаты всеми силами пытались помешать Гусеву и Ко забить. Но русский человек знаменит своим крепким характером. Так просто хоккеистов «Красной машины» не сломить.