Кубалик: Мы не справились с Гусевым и Кучеровым

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Хоккеисты сборной России одержали победу со счетом 3:0 над командой Чехии на чемпионате мира в Словакии. Гусев с передачи Кучерова забил второй гол в матче.

«Думаю, что матчи против шведов и россиян были одинаково сложными. Просто в первом случае мы победили. Конечно, остановить Гусева и Кучерова возможно. Однако сегодня мы не смогли этого сделать», — сказал Кубалик журналистам.