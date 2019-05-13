Борис Михайлов: Российские хоккеисты показали хороший настрой и самоотдачу в игре с чехами

В понедельник сборная России победила команду Чехии со счетом 3:0 в третьем матче группового этапа чемпионата мира. Турнир проходит в Словакии.

«Сборная России показала хороший настрой и самоотдачу в матче с чехами. Победа показала, что решение оставить те же сочетания, что и в прошлом матче, было правильным. Не стоит говорить о связке [Никиты] Кучерова и [Никиты] Гусева как о сыгранной с детства — сейчас играют два мастера, которые разыграли так, что у противника не осталось ничего, кроме как смотреть, как забивает Гусев. Они играли в разных чемпионатах в разный хоккей, молодцы, что разыграли такую комбинацию, красотища», — сказал Михайлов.

В следующем матче сборная России 15 мая встретится с командой Италии.