«Удаления со знаком вопроса». Россию «душили» в матче с чехами?
Главный тренер сборной России Илья Воробьёв подвёл итоги матча с Чехией.
Сборная России по хоккею одержала третью победу на чемпионате мира в Словакии. Команда Ильи Воробьёва уверенно переиграла чехов со счётом — 3:0. После окончания матча главный тренер сборной России ответил на вопросы по игре.
«Говорили не вестись на провокации»
— Как вам подкожный чешский хоккей?
— Мы этого ожидали. К чему готовились, то и получили. Ничего нового нет.
— Говорили не вестись на провокации?
— Да, говорили.
— Ковальчук выходил даже в звене с Малкиным…
— Это
— Что с Капризовым?
— Ничего.
— Он почти не играл.
— 13-й нападающий. Никто не выпадал.
— Просто на чемпионат мира приехал талантливый хоккеист, а у него не пошло.
— Мы на личности не сваливаемся. Мы команда, нам важен командный результат.
— Какие размышления были по Капризову перед матчем?
— Размышляли так, что он будет 13-м.
«Овечкину и Кузнецову нужно время»
— Что нужно, чтобы закликало у Овечкина и Кузнецова?
— Время.
— Матч с Италией?
— Не знаю, возможно.
— Сорокину дадите сыграть с Италией?
— Будем думать.
— Как он сегодня попал в заявку?
— Очень просто. Когда писали заявку, то вторым написали Сорокина.
— Могли ошибиться?
— Нет.
— Когда будете заявлять Зуба после того, как отправили домой Блажиевского?
— Зуба мы не спешим заявлять. У нас
— Есть варианты с Елесиным и Проворовым?
— У нас здесь есть Зуб.
— Возможен вариант с нападающими из НХЛ — Тарасенко, Свечниковым?
— Посмотрим, как всё будет складываться.
— Удалений много?
—
«У нас команда, в которой нет первого и четвёртого звена, первого и третьего вратаря»
— Чем вы были недовольны в моменте с удалением Телегина?
— Не помню уже. Может,
— Как самочувствие у Алексея Жамнова?
— Пишет смски, но пока ещё не хочет никого заразить. Поэтому мы его пока не видим.
— Можете экспериментировать на матче с Италией?
— Посмотрим. Давайте эту игру разберём, а уже потом будем думать о матче с Италией.
— Удивительно, что звено Андронова забивает больше, чем остальные?
— Мы не на личности ориентируемся, а на командный результат. У нас команда, в которой нет первого и четвёртого звена, первого и третьего вратаря. Есть команда, которая хочет добиться цели.
— Как вам Барабанов?
— Он нормально сыграл, на своём уровне. То, чего мы от него хотели, он выполнил.
— Сложно переключиться на Италию?
— Ещё не приключились. Сейчас пока здесь стоим.
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|13 Мая, 17:15
|Зрители 9085
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Илья Воробьев
|Милош Ржига
|Андрей Василевский
|Патрик Бартошак 57:27 (П. Бартошак 58:07-58:25, П. Бартошак 59:04)
|1-й период
|13:02
|Сергей Андронов (Д. Хафизуллин, Н.Д. Нестеров)
|16:30
|Евгений Малкин
|2-й период
|24:00
|27:39
|Сергей Андронов
|32:35
|Никита Гусев (Н. Кучеров)
|Ян Коварж
|33:01
|3-й период
|40:54
|Иван Телегин
|48:52
|Артем Анисимов
|56:54
|Иван Телегин
|Филип Гронек
|56:54
|59:04
|п.в.
|Никита Зайцев
|Филип Гронек
|59:04
|10
|Штрафное время
|16
|2
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
|Главный судья
|Петер Стано (Словакия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
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