«Удаления со знаком вопроса». Россию «душили» в матче с чехами?

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Италия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
17:15 не начался Великобритания
Дания
тв
Группа B
17:15 не начался Италия
Латвия
тв
Группа A
21:15 не начался Германия
Франция
тв
Группа B
21:15 не начался Швейцария
Австрия
тв
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
тв
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
тв
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
тв
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
тв
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
тв
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
тв
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
тв
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
тв
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
тв
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
тв
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
тв
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37267211/
13 мая 2019, 21:41 | Чемпионат.com

«Удаления со знаком вопроса». Россию «душили» в матче с чехами?

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв подвёл итоги матча с Чехией.

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Сборная России по хоккею одержала третью победу на чемпионате мира в Словакии. Команда Ильи Воробьёва уверенно переиграла чехов со счётом — 3:0. После окончания матча главный тренер сборной России ответил на вопросы по игре.

«Говорили не вестись на провокации»

 — Как вам подкожный чешский хоккей?
— Мы этого ожидали. К чему готовились, то и получили. Ничего нового нет.

 — Говорили не вестись на провокации?
— Да, говорили.

 — Ковальчук выходил даже в звене с Малкиным…
— Это из-за меньшинства. Миша Григоренко много сил потратил при игре в меньшинстве. У нас не так много ребят, которые играют в меньшинстве.

 — Что с Капризовым?
— Ничего.

 — Он почти не играл.
— 13-й нападающий. Никто не выпадал.

 — Просто на чемпионат мира приехал талантливый хоккеист, а у него не пошло.
— Мы на личности не сваливаемся. Мы команда, нам важен командный результат.

 — Какие размышления были по Капризову перед матчем?
— Размышляли так, что он будет 13-м.

«Овечкину и Кузнецову нужно время»

 — Что нужно, чтобы закликало у Овечкина и Кузнецова?
— Время.

 — Матч с Италией?
— Не знаю, возможно.

— Сорокину дадите сыграть с Италией?
— Будем думать.

 — Как он сегодня попал в заявку?
— Очень просто. Когда писали заявку, то вторым написали Сорокина.

 — Могли ошибиться?
— Нет.

 — Когда будете заявлять Зуба после того, как отправили домой Блажиевского?
— Зуба мы не спешим заявлять. У нас ребята-защитники, дай бог, здоровые. Будем думать.

 — Есть варианты с Елесиным и Проворовым?
— У нас здесь есть Зуб.

 — Возможен вариант с нападающими из НХЛ — Тарасенко, Свечниковым?
— Посмотрим, как всё будет складываться.

 — Удалений много?
Чуть-чуть меньше хотелось бы. Но удаления со знаком вопроса. И у Малкина, и у Андронова.

«У нас команда, в которой нет первого и четвёртого звена, первого и третьего вратаря»

 — Чем вы были недовольны в моменте с удалением Телегина?
— Не помню уже. Может, что-то хотел судье сказать.

 — Как самочувствие у Алексея Жамнова?
— Пишет смски, но пока ещё не хочет никого заразить. Поэтому мы его пока не видим.

 — Можете экспериментировать на матче с Италией?
— Посмотрим. Давайте эту игру разберём, а уже потом будем думать о матче с Италией.

 — Удивительно, что звено Андронова забивает больше, чем остальные?
— Мы не на личности ориентируемся, а на командный результат. У нас команда, в которой нет первого и четвёртого звена, первого и третьего вратаря. Есть команда, которая хочет добиться цели.

 — Как вам Барабанов?
— Он нормально сыграл, на своём уровне. То, чего мы от него хотели, он выполнил.

 — Сложно переключиться на Италию?
— Ещё не приключились. Сейчас пока здесь стоим.
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13 Мая, 17:15 Зрители 9085 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Россия 3:0
(1:0, 1:0, 1:0)
Чехия
Главные тренеры
Илья Воробьев Милош Ржига
Вратари
Андрей Василевский Патрик Бартошак 57:27 (П. Бартошак 58:07-58:25, П. Бартошак 59:04)
1-й период
13:02 Сергей Андронов (Д. Хафизуллин, Н.Д. Нестеров)
16:30 Евгений Малкин
2-й период
24:00
27:39 Сергей Андронов
32:35 Никита Гусев (Н. Кучеров)
Ян Коварж 33:01
3-й период
40:54 Иван Телегин
48:52 Артем Анисимов
56:54 Иван Телегин
Филип Гронек 56:54
59:04 п.в. Никита Зайцев
Филип Гронек 59:04
Статистика
10 Штрафное время 16
2 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Бретт Айверсон (Канада)
Главный судья Петер Стано (Словакия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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