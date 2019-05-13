Ротенберг прокомментировал победу сборной России над чехами на ЧМ

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Сборная России одержала третью победу на чемпионате мира, проходящем в Словакии. Матч группы B против команды Чехии состоялся в Братиславе и завершился со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

«Дисциплина бьет класс. С победой», — сказал по телефону Ротенберг, ответив на вопрос об игре российской команды без пропущенных шайб.

Сборная России, ранее выигравшая у норвежцев (5:2) и австрийцев (5:0), 15 мая встретится с командой Италии.