Василевский: У Чехии есть игроки из НХЛ, умеющие бить и провоцировать

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«Нам противостоял хороший соперник. Установку выполнили. Играли от обороны, поэтому и такой небольшой счёт, но главное, что победили.

В сборной Чехии есть несколько хоккеистов из НХЛ, знающих, как нужно бить, как провоцировать. Была пара ненужных удалений, но наша бригада меньшинства, бесспорно, была лучшей на льду", — сказал Василевский в эфире телеканала «Матч ТВ».



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).