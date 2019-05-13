Зак Веренски усилит сборную США на чемпионате мира 2019 года

Ранее североамериканскими СМИ сообщалось, что Веренски отказался от приглашения в национальную команду.



В сезоне-2018/19 21-летний хоккеист принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Он забросил 11 шайб и отдал 33 результативные передачи при показателе полезности «-12». В плей-офф американский хоккеист отыграл 10 матчей и набрал 6 (1+5) очков.



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).