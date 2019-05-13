Панарин: Хотел сыграть за сборную, а мне писали, что я чуть ли не предатель
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин прокомментировал своё отсутствие на чемпионате мира 2019 года по хоккею.
«Конечно, я хотел сыграть за сборную. Мне многие писали, что я чуть ли не предатель. Но я развею сомнения — меня просто никто не вызывал, я не отказывался», — рассказал Панарин во время лайва в своём «инстаграме».
В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Панарин принял участие в 79 матчах, набрав 87 (29+58) баллов при показателе полезности «+14» и 23 минутах штрафного времени. В среднем россиянин проводил на площадке около 20 минут за матч. В девяти играх Кубка Стэнли форвард набрал 10 (5+5) очков.
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