Сборная Швеции разгромила команду Норвегии в матче чемпионата мира

Встреча соперников россиян по группе B, прошедшая в понедельник в Братиславе, завершилась со счетом 9:1 (3:0, 5:0, 1:1) в пользу сборной Швеции. В составе победителей шайбы забросили Александр Веннберг (1-я и 30-я минуты), Патрик Хернквист (7, 26), Вильям Нюландер (19), Адриан Кемпе (23), Марио Кемпе (27), Луи Эрикссон (39) и Оскар Линдблум (58). У проигравших отличился Матиас Треттенес (52).

В следующем матче чемпионата мира сборная Швеции 16 мая сыграет с командой Австрии, днем ранее сборная Норвегии встретится с командой Швейцарии.