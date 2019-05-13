Сборная Швеции разгромила команду Норвегии в матче чемпионата мира
БРАТИСЛАВА, 13 мая — РИА Новости. Сборная Швеции по хоккею одержала уверенную победу над командой Норвегии в матче чемпионата мира, проходящего в Словакии.
Встреча соперников россиян по группе B, прошедшая в понедельник в Братиславе, завершилась со счетом 9:1 (3:0, 5:0, 1:1) в пользу сборной Швеции. В составе победителей шайбы забросили Александр Веннберг (1-я и 30-я минуты), Патрик Хернквист (7, 26), Вильям Нюландер (19), Адриан Кемпе (23), Марио Кемпе (27), Луи Эрикссон (39) и Оскар Линдблум (58). У проигравших отличился Матиас Треттенес (52).
В следующем матче чемпионата мира сборная Швеции 16 мая сыграет с командой Австрии, днем ранее сборная Норвегии встретится с командой Швейцарии.
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|13 Мая, 21:15
|Зрители 8850
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
Главные тренеры
|Петтер Торесен
|Рикард Гренборг
Вратари
|Хенрик Хаукеланн 25:54 (Х. Холм 25:54)
|Якоб Маркстрем
|1-й период
|Александр Веннберг (В. Нюландер)
|00:39
|Патрик Хернквист (В. Нюландер, О. Экман-Ларссон)
|06:40
|Маркус Петтерссон
|08:32
|Оскар Линдблум
|12:36
|Маркус Крюгер
|14:29
|Вильям Нюландер (А. Веннберг)
|18:22
|2-й период
|Адриан Кемпе (А. Ландер)
|22:05
|Патрик Хернквист (О. Экман-Ларссон, А. Ларссон)
|25:54
|Марио Кемпе (А. Ландер, Эр. Густафссон)
|26:40
|Александр Веннберг (В. Нюландер)
|29:38
|37:42
|Стефан Эспеланд
|Луи Эрикссон (Э. Линдхольм, М. Петтерссон)
|38:40
|39:25
|Патрик Торесен
|3-й период
|Оскар Линдблум
|43:04
|45:11
|Кристиан Форсберг
|51:14
|Матиас Треттенес (Т. Валькве Ольсен)
|55:26
|Александр Бонсаксен
|Оскар Линдблум (А. Ландер, В. Нюландер)
|57:29
Статистика
|8
|Штрафное время
|16
|3
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Гордон Шукис (Германия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол