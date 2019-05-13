Сборная Швеции разгромила команду Норвегии в матче чемпионата мира

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Италия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
17:15 не начался Великобритания
Дания
тв
Группа B
17:15 не начался Италия
Латвия
тв
Группа A
21:15 не начался Германия
Франция
тв
Группа B
21:15 не начался Швейцария
Австрия
тв
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
тв
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
тв
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
тв
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
тв
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
тв
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
тв
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
тв
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
тв
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
тв
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
тв
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
тв
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37268102/
13 мая 2019, 23:54 | Спорт РИА Новости

Сборная Швеции разгромила команду Норвегии в матче чемпионата мира

БРАТИСЛАВА, 13 мая — РИА Новости. Сборная Швеции по хоккею одержала уверенную победу над командой Норвегии в матче чемпионата мира, проходящего в Словакии.

Встреча соперников россиян по группе B, прошедшая в понедельник в Братиславе, завершилась со счетом 9:1 (3:0, 5:0, 1:1) в пользу сборной Швеции. В составе победителей шайбы забросили Александр Веннберг (1-я и 30-я минуты), Патрик Хернквист (7, 26), Вильям Нюландер (19), Адриан Кемпе (23), Марио Кемпе (27), Луи Эрикссон (39) и Оскар Линдблум (58). У проигравших отличился Матиас Треттенес (52).

В следующем матче чемпионата мира сборная Швеции 16 мая сыграет с командой Австрии, днем ранее сборная Норвегии встретится с командой Швейцарии.
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13 Мая, 21:15 Зрители 8850 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Норвегия 1:9
(0:3, 0:5, 1:1)
Швеция
Главные тренеры
Петтер Торесен Рикард Гренборг
Вратари
Хенрик Хаукеланн 25:54 (Х. Холм 25:54) Якоб Маркстрем
1-й период
Александр Веннберг (В. Нюландер) 00:39
Патрик Хернквист (В. Нюландер, О. Экман-Ларссон) 06:40
Маркус Петтерссон 08:32
Оскар Линдблум 12:36
Маркус Крюгер 14:29
Вильям Нюландер (А. Веннберг) 18:22
2-й период
Адриан Кемпе (А. Ландер) 22:05
Патрик Хернквист (О. Экман-Ларссон, А. Ларссон) 25:54
Марио Кемпе (А. Ландер, Эр. Густафссон) 26:40
Александр Веннберг (В. Нюландер) 29:38
37:42 Стефан Эспеланд
Луи Эрикссон (Э. Линдхольм, М. Петтерссон) 38:40
39:25 Патрик Торесен
3-й период
Оскар Линдблум 43:04
45:11 Кристиан Форсберг
51:14 Матиас Треттенес (Т. Валькве Ольсен)
55:26 Александр Бонсаксен
Оскар Линдблум (А. Ландер, В. Нюландер) 57:29
Статистика
8 Штрафное время 16
3 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Гордон Шукис (Германия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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