Канада вырвала победу у Словакии за 1,8 секунды до овертайма на ЧМ-2019

Первый период получился результативным, соперники забросили по две шайбы. У Словакии точными бросками отметились Матуш Сукель и Адам Лишка, в составе канадцев голы на свой счёт записали Энтони Манта и Ши Теодор. В следующие 20 минут ситуация повторилась: словацкие игроки забили дважды усилиями Лишки и Ладислава Надя, но канадцы быстро восстановили равновесие благодаря голам Джонатана Маршессо и Энтони Чирелли. На 37-й минуте Трой Стетчер вывел Канаду вперёд. В середине третьего периода Матуш Сукель сделал счёт 5:5. За 1,8 секунды до финальной сирены Марк Стоун принёс «кленовым листьям» победу.