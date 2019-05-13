Канада вырвала победу у Словакии за 1,8 секунды до овертайма на ЧМ-2019
Сборная Словакии уступила команде Канады в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 5:6.
Первый период получился результативным, соперники забросили по две шайбы. У Словакии точными бросками отметились Матуш Сукель и Адам Лишка, в составе канадцев голы на свой счёт записали Энтони Манта и Ши Теодор. В следующие 20 минут ситуация повторилась: словацкие игроки забили дважды усилиями Лишки и Ладислава Надя, но канадцы быстро восстановили равновесие благодаря голам Джонатана Маршессо и Энтони Чирелли. На 37-й минуте Трой Стетчер вывел Канаду вперёд. В середине третьего периода Матуш Сукель сделал счёт 5:5. За 1,8 секунды до финальной сирены Марк Стоун принёс «кленовым листьям» победу.
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Вратари
|1-й период
|07:14
|Сукель М. (Студенич М., Надь Л.)
|08:18
|Лишка А. (Ярош К., Лунтер М.)
|09:51
|Паник Р.
|Маккэн Дж.
|09:51
|Террис К.
|09:51
|Манта Э. (Террис К.)
|16:20
|16:40
|Ярош К.
|Теодор Ш. (Манта Э.)
|18:10
|Чирелли Э.
|18:57
|Сиверсон Д.
|19:53
|2-й период
|21:49
|Надь Л. (Маринчин М., Лантоши Р.)
|25:09
|Лишка А. (Буц Д., Лунтер М.)
|25:41
|Татар Т.
|Маршессо Д. (Шабо Т.)
|27:01
|Чирелли Э. (Райнхарт С., Теодор Ш.)
|28:43
|Стэчер Т. (Террис К., Сиверсон Д.)
|36:40
|3-й период
|Дюбуа П-Л.
|46:33
|51:45
|Сукель М.
|Манта Э.
|54:11
|Стоун Марк
|59:59
Статистика
|10
|Штрафное время
|22
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Тобиас Бьерк (Швеция)
|Главный судья
|Мануэль Николич (Австрия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол