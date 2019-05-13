Канада вырвала победу у Словакии за 1,8 секунды до овертайма на ЧМ-2019

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Италия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
17:15 не начался Великобритания
Дания
тв
Группа B
17:15 не начался Италия
Латвия
тв
Группа A
21:15 не начался Германия
Франция
тв
Группа B
21:15 не начался Швейцария
Австрия
тв
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
тв
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
тв
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
тв
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
тв
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
тв
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
тв
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
тв
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
тв
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
тв
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
тв
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
тв
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37268109/
13 мая 2019, 23:56 | Чемпионат.com

Канада вырвала победу у Словакии за 1,8 секунды до овертайма на ЧМ-2019

Сборная Словакии уступила команде Канады в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 5:6.

Первый период получился результативным, соперники забросили по две шайбы. У Словакии точными бросками отметились Матуш Сукель и Адам Лишка, в составе канадцев голы на свой счёт записали Энтони Манта и Ши Теодор. В следующие 20 минут ситуация повторилась: словацкие игроки забили дважды усилиями Лишки и Ладислава Надя, но канадцы быстро восстановили равновесие благодаря голам Джонатана Маршессо и Энтони Чирелли. На 37-й минуте Трой Стетчер вывел Канаду вперёд. В середине третьего периода Матуш Сукель сделал счёт 5:5. За 1,8 секунды до финальной сирены Марк Стоун принёс «кленовым листьям» победу.
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13 Мая, 21:15 Групповой этап: Группа A
Словакия 5:6
(2:2, 2:3, 1:1)
Канада
Вратари
1-й период
07:14 Сукель М. (Студенич М., Надь Л.)
08:18 Лишка А. (Ярош К., Лунтер М.)
09:51 Паник Р.
Маккэн Дж. 09:51
Террис К. 09:51
Манта Э. (Террис К.) 16:20
16:40 Ярош К.
Теодор Ш. (Манта Э.) 18:10
Чирелли Э. 18:57
Сиверсон Д. 19:53
2-й период
21:49 Надь Л. (Маринчин М., Лантоши Р.)
25:09 Лишка А. (Буц Д., Лунтер М.)
25:41 Татар Т.
Маршессо Д. (Шабо Т.) 27:01
Чирелли Э. (Райнхарт С., Теодор Ш.) 28:43
Стэчер Т. (Террис К., Сиверсон Д.) 36:40
3-й период
Дюбуа П-Л. 46:33
51:45 Сукель М.
Манта Э. 54:11
Стоун Марк 59:59
Статистика
10 Штрафное время 22
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Тобиас Бьерк (Швеция)
Главный судья Мануэль Николич (Австрия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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