Канада получила 5 шайб от Словакии и победила при помощи судей. «Кленовые листья» пока ужасны

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Италия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
17:15 не начался Великобритания
Дания
тв
Группа B
17:15 не начался Италия
Латвия
тв
Группа A
21:15 не начался Германия
Франция
тв
Группа B
21:15 не начался Швейцария
Австрия
тв
Группа A
15.05 не начался США
Великобритания
тв
Группа B
15.05 не начался Швейцария
Норвегия
Группа A
15.05 не начался Германия
Словакия
тв
Группа B
15.05 не начался Россия
Италия
тв
Группа A
16.05 не начался Канада
Франция
тв
Группа B
16.05 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа A
16.05 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа B
16.05 не начался Чехия
Латвия
тв
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
тв
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
тв
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
тв
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
тв
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
тв
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
тв
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
тв
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37268205/
14 мая 2019, 0:45 | Sport24

Канада получила 5 шайб от Словакии и победила при помощи судей. «Кленовые листья» пока ужасны

Один из фаворитов ЧМ начал турнир очень слабо.

Стартовый матч сборной Канады на чемпионате мира в Словакии оставил много вопросов. «Кленовые листья» со счетом 1:3 проиграли финнам, смотрелись достаточно бледно и заставили всех теряться в догадках — что же это было: обычная для североамериканцев расслабленность на групповом этапе или реальный уровень этой команды? Вторая игра ответов не дала, Великобритания — не тот соперник, по которому можно судить о состоянии одного из фаворитов. А вот встреча номер три должна была стать для канадцев серьезной проверкой. Словаки на родном льду уже успели вынести американцев и точно были не прочь провернуть аналогичный трюк с еще одной топ-сборной.

К восьмой минуте хозяева вели со счетом 2:0. Они выдали ураганное начало и быстро создали для себя внушительное преимущество — Матуш Сукель добавил шайбу в пустые ворота после того, как ее не смог закопать туда Мариан Студенич, а Адам Лишка со второй попытки реализовал выход «4 в 2». Как вы понимаете, игра в обороне команду Алена Виньо этим вечером заботила не очень.

Зато «Кленовые листья» продемонстрировали, что с атакой у них полный порядок. За три с половиной минуты до перерыва Энтони Манта и Кайл Туррис показали, как может работать их связка, которая прилично покуражилась еще во встрече с британцами. Вскоре Ши Теодор реализовал большинство и показалось, что в матче наступил перелом. Фаворит включился и, вроде бы, не должен был дать сопернику еще один шанс.

Но канадцы придумали себе проблемы еще до первого перерыва — схватили два удаления подряд и позволили словакам начинать вторые 20 минут в расстановке «5 на 3». У тех не ладились дела с реализацией лишнего, в этот момент хозяевам пришел на помощь защитник североамериканцев Трой Стечер, срезавший шайбу в собственные ворота. Хозяева снова поймали кураж, а «Кленовые листья» никак не могли настроиться на надежную игру сзади. В итоге- 4:2: Лишка оформил дубль, завершив очень симпатичную атаку.

Во второй раз оказавшись в очень неприятном положении, команда Виньо решила врубить известную систему бразильских футболистов — «вы забьете сколько сможете, мы сколько захотим». Сработала она безотказно, благо у канадцев нашелся помощник в составе соперника. Из трех голов, которые гости забили до второй паузы в игре, минимум две на совести вратаря системы «Детройта» Патрика Рыбара. С бросками Джонатана Маршессо и Троя Стечера (этот парень решил забивать не только за чужих, но и за своих) кипер словаков справляться был обязан, а потому заслуженно отправился на скамейку запасных. Кажется, немного поздно — хозяева ЧМ уже горели со счетом 4:5.

Любая другая топ-сборная на месте канадской попробовала бы забить еще один гол в начале третьего периода и спокойно довести дело до победы, но «Кленовые листья» отдали инициативу словакам, которые стали один за одним создавать моменты у ворот Мэтта Мюррея. Градус этих моментов постоянно повышался и в итоге к середине периода случилось неизбежное — команда канадца Крейга Рэмзи забила. Вернее, североамериканцы снова забили сами себе. Сначала они не смогли вывести шайбу из собственной зоны, а затем она рикошетом от ноги защитника «Нью-Джерси» Дэймона Северсона влетела в сетку. Гол записали на Сукеля — так форвард «Слована» оформил дубль в ворота обладателя Кубка Стэнли. На этом чемпионате мира бывает и такое.

Следующие несколько минут словаки откровенно возили соперника и, откровенно говоря, больше заслуживали победы.

Но канадцы выстояли в равных составах, затем в меньшинстве, а за минуту с небольшим до конца основного времени сами заработали численное преимущество. Розыгрыш у них шел не очень, но все решил один бросок — Марк Стоун хорошо попал из правого круга вбрасывания, поздравил себя с днем рождения и отменил суперсенсацию. Не обошлось без скандала — словацкая команда долго не хотела доигрывать матч, убеждая арбитров, что «Кленовые листья» незадолго до гола Стоуна наиграли на еще один малый штраф (эпизод действительно был сильно похож на фол).

Канадцы одерживают вторую победу подряд, но их игра оставляет очень посредственное впечатление. Таких «Кленовых листьев» бояться стыдно, особенно сборной России в ее сегодняшнем составе.
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13 Мая, 21:15 Групповой этап: Группа A
Словакия 5:6
(2:2, 2:3, 1:1)
Канада
Вратари
1-й период
07:14 Сукель М. (Студенич М., Надь Л.)
08:18 Лишка А. (Ярош К., Лунтер М.)
09:51 Паник Р.
Маккэн Дж. 09:51
Террис К. 09:51
Манта Э. (Террис К.) 16:20
16:40 Ярош К.
Теодор Ш. (Манта Э.) 18:10
Чирелли Э. 18:57
Сиверсон Д. 19:53
2-й период
21:49 Надь Л. (Маринчин М., Лантоши Р.)
25:09 Лишка А. (Буц Д., Лунтер М.)
25:41 Татар Т.
Маршессо Д. (Шабо Т.) 27:01
Чирелли Э. (Райнхарт С., Теодор Ш.) 28:43
Стэчер Т. (Террис К., Сиверсон Д.) 36:40
3-й период
Дюбуа П-Л. 46:33
51:45 Сукель М.
Манта Э. 54:11
Стоун Марк 59:59
Статистика
10 Штрафное время 22
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Тобиас Бьерк (Швеция)
Главный судья Мануэль Николич (Австрия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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