Сборная России по хоккею подтвердила статус фаворита ЧМ, а канадцы находятся в поиске игры

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Сборные России и Чехии подошли к очному противостоянию с двумя победами в стартовых матчах. Чехи в первой игре оказались сильней действующих чемпионов мира шведов (5:2), а позже — норвежцев (7:2). Подопечные Ильи Воробьева в двух матчах переиграли команды Норвегии (5:2) и Австрии (5:0).

Хоккей Чемпионат мира 2019 Группа B, 13.05.2019, 17:15 3:0 Россия Чехия

Во встрече с чехами на первый план вышли Никита Кучеров и Никита Гусев. На протяжении всего матча они здорово взаимодействовали друг с другом и практически в каждой смене создавали угрозы воротам чешской команды. Россияне смотрелись солидно всю встречу и забросили по одной шайбе в каждом из периодов. Счет открыл Сергей Андронов, удвоил преимущество сборной России Гусев, а в конце игры пустые ворота поразил защитник Никита Зайцев.

Безупречно действовал голкипер Андрей Василевский, заменивший Александра Георгиева, который отыграл матч с австрийцами без пропущенных шайб. Василевский принимал участие в стартовой встрече команды. В прошедшем матче голкипер отразил 23 броска.

Также Воробьев совершил перестановки в звеньях — к Евгению Кузнецову и Александру Овечкину переместился Александр Барабанов. Ранее игравший с форвардами «Вашингтона» Кирилл Капризов стал 13-м нападающим и вышел на лед только во втором периоде при розыгрыше большинства, проведя на площадке чуть больше минуты за весь матч. Действовавший во встрече с австрийцами без постоянных партнеров Иван Телегин играл в звене с Сергеем Андроновым и Ильей Ковальчуком.

Действия сборной России в матче с чехами оставили приятное впечатление, команда Воробьева подтвердила статус главного фаворита турнира.

Негативным моментом пока являются действия на площадке Кузнецова и Овечкина. Форварды «Вашингтона» не забросили на турнире ни одной шайбы и создают мало моментов у ворот соперников.

Хоккей Чемпионат мира 2019 Группа A, 13.05.2019, 17:15 3:2 ОТ США Финляндия

Хьюз против Какко

Матч между сборными Финляндии и США в Кошице был интересен не только со спортивной точки зрения, но и рассматривался через призму противостояния двух главных фаворитов предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В составе сборной Финляндии выступает 18-летний нападающий Каапо Какко, который занимает первое место в финальном рейтинге центрального скаутского бюро лиги среди европейских полевых игроков. Американский форвард Джек Хьюз лидирует в аналогичном рейтинге среди североамериканских полевых игроков.

По мнению подавляющего большинства заокеанских экспертов, фаворитом драфта считается Хьюз. Однако в международных турнирах нынешнего сезона намного лучше проявляет себя Какко. На молодежном чемпионате мира в Канаде сборная Финляндии в финале переиграла американцев со счетом 3:2. Какко забросил победную шайбу за 1 минуту 26 секунд до окончания третьего периода, а всего в семи матчах на турнире он набрал 5 (2+3) очков.

Хьюз по ходу того первенства получил повреждение и пропустил три матча, в четырех встречах американец отдал четыре голевые передачи, в том числе и в финале. Блеснул Хьюз на юниорском чемпионате мира, где в семи матчах набрал 20 (9+11)очков, но его команда завоевала только бронзовые медали, уступив в полуфинале россиянам. Перед игрой в понедельник на текущем чемпионате мира Какко забросил пять шайб в двух матчах, а Хьюз, которому во вторник исполняется 18 лет, не набрал ни одного балла за результативность.

Возможно, после сильного юниорского мирового первенства Хьюз находится на спаде, а Какко, в это время тренировавшийся на сборах с национальной командой, вышел на пик своих кондиций.

Активней выглядел финский хоккеист и в личной встрече. Какко не набрал очков за результативность, но закончил матч с показателем полезности «+1». Он стал лидером своей команды по игровому времени (18 минут 46 секунд) и больше остальных игроков угрожал воротам соперника, нанеся шесть бросков. Хьюз провел на льду 9 минут 24 секунды, не нанес ни одного броска и завершил матч с нулевым показателем полезности.

На протяжении всей встречи у американцев выделялись две первые тройки во главе с Диланом Ларкиным и Джейком Айкелом, а третье звено Хьюза терялось на льду. Американцы к середине стартового периода повели в счете с разницей в две шайбы благодаря голам Брэди Шея и Джонни Годро (двумя голевыми передачами отметился Айкел). Финны ответили двумя шайбами на последних минутах первого и второго периодов — отличились Харри Песонен и Нико Ойямяки. В овертайме победу сборной США принес точный бросок Ларкина.

Финны по ходу игры смотрелась ни чуть не хуже американской команды, которая практически полностью составлена из игроков НХЛ. Финский тренерский штаб же сделал ставку на хоккеистов из местного чемпионата. Американцы в ближайшие дни ждут в расположении команды защитника «Коламбуса» Зака Веренски, который должен усилить игру в большинстве.

Хоккей Чемпионат мира 2019 Группа A, 13.05.2019, 21:15 5:6 Словакия Канада

Разочарование хозяев

В другой встрече в Кошице хозяева чемпионата и команда Канады выдали самый результативный и веселый матч чемпионата на данный момент. Словаки перед своими болельщиками играют эмоционально и на кураже готовы прыгнуть выше головы. Команде канадского тренера Крейга Рэмси не хватает хладнокровия и мастерства.

По ходу встречи сборная Словакии дважды вела в счете с разницей в две шайбы и оба раза позволяла родоначальникам хоккея легко отыграться. В конце второго периода вперед вышли североамериканцы, но словаки в середине заключительной трети игры вернули ничейный результат на табло. Победную шайбу канадцы забросили за 1,8 секунды до финальной сирены, сделал это Марк Стоун. Разочарованию хозяев не было предела, хоккеисты от досады ломали клюшки, а кто-то просто лежал на льду.

В составе сборной Канады произошли изменения — вратаря Картера Харта, отыгравшего матч с британцами (8:0), заменил Мэтт Мюррей. Первую встречу на турнире провел дозаявленный форвард «Коламбуса» Пьер-Люк Дюбуа, который вышел вместо Тайлера Бертуцци. Других перестановок в игровых тройках нападающих тренерский штаб во главе с Аленом Виньо не сделал. В начале встречи травму получил защитник Данте Фаббро, отыгравший всего шесть секунд.

В составе канадцев, как и в матче с командой Великобритании, выделялась связка Кайл Туррис — Энтони Манта, по шайбе на свой счет записали лидеры команды — Стоун и Джонатан Маршессо. Несмотря на победу, игра канадцев на этом турнире пока не производит хорошего впечатления. Родоночальники хоккея допускают немалое количество ошибок в обороне и много удаляются.

Сборная Словакии играет искренне и с удовольствием атакует. Хозяева забросили за три матча с американцами, финнами и канадцами 11 шайб. Словакам пока не хватает надежности в обороне и на последнем рубеже, по ходу встречи с канадской сборной вратарь Марек Циляк заменил Патрика Рыбара. Игра голкиперов словацкой команды заставляет вспомнить о вратаре московского «Спартака» Юлиусе Гудачеке, который не был приглашен на чемпионат мира по непонятным причинам.

Хоккей Чемпионат мира 2019 Группа B, 13.05.2019, 21:15 1:9 Норвегия Швеция

Шведы громят аутсайдеров

Сборная Швеции проводила второй матч за два дня. 12 мая команда разгромила итальянцев (8:0), а в понедельник под раздачу попали норвежцы — 9:1. В стартовой встрече шведы уступили чехам (2:5). Глобальных выводов по матчу со сборной Норвегии делать не стоит, но игра показала, что действующие чемпионы мира находятся на правильном пути и начинают обретать уверенность в себе.

Первый матч на турнире провел центральный нападающий «Коламбуса» Александр Веннберг, который прибыл в расположение команды в понедельник утром и добирался до Братиславы 27 часов из-за задержек рейсов. Он занял место Элиаса Петтерссона в тройке с Вильямом Нюландером и Патриком Хёрнквистом, а Петтерссон был переведен в звено к Элиасу Линдхольму и Линдблому. Веннберг забросил шайбу в своей первой смене и стал автором самого быстрого гола на текущем турнире, отличившись на 39-й секунде. Ранее американец Брэди Шей отметился голом на 55-й секунде.

Веннберг закрыл проблемную позицию шведов на этом чемпионате мира. Перед турниром отказались от выступления за команду лучшие центрфорварды страны — Мика Зибанежад и Никлас Бэкстрём, а Вильям Карлссон не имеет на руках действующего контракта с клубом НХЛ на следующий сезон. С приездом Веннберга более высокий уровень игры показал Нюландер, который забросил сам и четырежды ассистировал партнерам. Веннберг же отметился дублем и двумя голевыми передачами.

В матче не принял участие форвард шведской сборной Йеспер Братт, получивший удар в живот в предыдущей встрече с итальянцами (8:0). Как сообщили ТАСС в пресс-службе Шведского хоккейного союза, выступление нападающего в следующем матче шведской команды против австрийцев (16 мая) находится под вопросом.

Первую встречу на турнире провел вратарь Якоб Маркстрём, в двух стартовых играх место на последнем рубеже занимал 37-летний Хенрик Лундквист. Маркстрём перед чемпионатом мира получил повреждение в заключительном матче Евротура с финнами (2:1) и не смог начать турнир. Голкипер провел хороший сезон в НХЛ в качестве основного вратаря «Ванкувера» и на мировом первенстве способен вытеснить Лундквиста к решающим играм. Шведская сборная имеет двух примерно равнозначных вратарей.

Как сообщил СМИ защитник российской команды Никита Задоров, его одноклубник по «Колорадо», нападающий Габриэль Ландескуг в скором времени пополнит состав скандинавской сборной. Усилит шведов и один из сильнейших защитников мира по игре в большинстве Йон Клингберг. Норвежцы же, вероятно, потеряли нападающего первого звена Матиса Олимба. Хоккеист в конце второго ушел в подтрибунное помещение при помощи врачей и в заключительной трети матча на льду не появлялся.

Хоккей Чемпионат мира 2019 Группа B, 15.05.2019, 21:15 -:- Россия Италия

Турнирные расклады и статистика

В группе А, матчи которой проходят в Кошице, первое место занимает сборная Финляндии, набравшая семь очков. На второй строчке расположилась команда Германии, имеющая в активе шесть очков. На третьем месте идут канадцы (6), на четвертом — американцы (5), на пятом — словаки (3). Датчане занимают шестую строчку с двумя баллами, французы — седьмую с одним очком, замыкает таблицу команда Великобритании (0).

Календарь группы А сложился таким образом, что все фавориты в первых турах играли между собой, за исключением матча между сборными США и Канады, который состоится в последнем туре (21 мая). Финны, несмотря на поражение от американцев, идут на первом месте, при этом они уже сыграли встречи с главными конкурентами — командами США и Канады, а также с хозяевами турнира. Велика вероятность того, что сборная Финляндии больше не потеряет очков на предварительном этапе и финиширует на первом месте. Американцы и канадцы, помимо личной встречи, сыграют с командами, заметно уступающими им в классе, и должны легко забронировать себе место в четвертьфинале.

Главной интригой остается последняя путевка в плей-офф, за которую должны побороться словаки и немцы. Сборная Словакии набрала три очка, но уже провела игры с финнами (2:4), американцами (4:1) и канадцами (5:6). Немцы обошлись без очковых потерь в матчах с командами Великобритании (3:1) и Дании (2:1), многое может решить личная встреча между сборными Германии и Словакии, которая состоится 15 мая. Борьбу за выживание поведут французы и британцы, которые сыграют между собой в последнем туре 20 мая.

В группе В пока сенсаций не произошло, фавориты одерживают убедительные победы над командами классом ниже и теряют очки только в матчах друг с другом. Сборная России лидирует с 9 баллами, выиграв три встречи из трех. По шесть очков в активе команд Швейцарии, Чехии и Швеции. Именно эти четыре сборные с огромной долей вероятности выйдут в плей-офф.

Команда Латвии набрала три очка, в активе австрийцев, итальянцев и норвежцев баллов пока нет. Эти три команды и поведут борьбу за выживание. Аутсайдерами группы выглядят итальянцы. Вылетевшие сборные на чемпионате мира следующего года в Швейцарии заменят команды Казахстана и Белоруссии, занявшие два первых места во втором по силе дивизионе мирового первенства.

Список лучших бомбардиров возглавил швед Вильям Нюландер, набравший в трех матчах 8 (2+6) очков. Семь баллов за результативность имеет на своем счету канадец Энтони Манта (3+4), по шесть находятся в активе шведа Антона Ландера (3+3) и лучшего из россиян Никиты Кучерова (2+4). В таблице снайперов Патрик Хёрнквист догнал Каапо Какко, в активе обоих нападающих теперь по пять заброшенных шайб. Самым результативным защитником является чех Филип Гронек (2+3).