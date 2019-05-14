Прилетев из Москвы, где он сейчас проживает, в Нур-Султан, чтобы поболеть за сборную Казахстана на чемпионате мира, в интервью корреспонденту Vesti.kz Колесник признался, что не отказался бы поработать в Казахстанской федерации хоккея, поделиться опытом и принести пользу родине.

— Приехал поболеть за сборную на чемпионате мира и увидеться с друзьями. У меня здесь очень много друзей живет. Год назад здесь был последний раз, — поделился Колесник.

— Заметно, что даже успел здесь загореть.

— С друзьями были на даче, шашлыки жарили. Рома Савченко звал на рыбалку, но хоккей затянул.

— Как тебе сборная Казахстана образца-2019?

— Состав очень интересный и боеспособный. Есть определенная система. Хоть в основном ребят и не знаю, но очень интересно смотреть. Досрочно вышли в ТОП-дивизион. Но, безусловно, надо будет некоторые моменты подтягивать. Потому что в «элите» много силовой борьбы, и нужно будет не уступать в единоборствах. А хоккей сейчас везде практически один — в зону вбрасывают, бегут на ворота, наброс. А если говорить о силовом хоккее — недавно смотрел, как ЦСКА играл — очень много борьбы. Сборной Казахстана же этой борьбы не хватает, как не хватает и остроты на воротах.

— Вратарская линия, пожалуй, самая критикуемая сейчас и в сборной Казахстана, и в «Барысе».

— Чисто мое мнение — я против иностранцев. Сергей Кудрявцев просидел на лавке. Надо ему давать шанс. Да, у нас есть задача, есть какие-то определенные обязательства. Ну, а как было раньше? Не было же иностранцев. Мы же как-то раньше выходили в «элиту». Мы же как-то раньше в ней оставались — со своими вратарями, со своей школой. Почему мы сейчас кого-то привлекаем, кого-то подписываем, когда у нас есть свои Кудрявцев, Мальгин? Дайте им шанс зацепиться. С вратарской точки зрения я категорически против натурализации. Нужно заниматься свой школой, воспитанием своих игроков. У Алексея Плотникова, например, есть школа вратарей — это здорово! Растет поколение, которому надо давать шанс. Не получилось в этом году, получится в следующем. Я обеими руками за наших игроков.

— Мальгин при этом, в отличие от Кудрявцева, немолодой вратарь. Ему уже 31.

— Он не юный, да. Но ему дальше не дают раскрыться. Какая-то ошибка, и его на лавку посадили — задвинули. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Надо давать шанс. Ну ошибся. Но потом он вытащит. Он же вратарь замечательный, просто надо в него немножко поверить. Ему нужно придать уверенности. Тем более, вратари — это люди с другой психологией. Здесь нужен другой подход. Ни в коем случае не ругать, не садить на лавку.

— А может быть, просто так совпало, что в ваше время была целая плеяда топовых вратарей, а сейчас таких просто нет? Вы же в одно время шли с тем же Виталием Еремеевым, Евгением Набоковым, такая конкуренция была.

— Потому что с нами занимался Виктор Дмитриевич Набоков, вратарские тренировки делал. Юрий Павлович Тархов (первый тренер Бориса Александрова — прим. ред.) приходил на каждую тренировку, работал. Этому уделялось больше внимания, поэтому был такой вратарский бум. И это нужно возродить. Чтобы снова гордились казахстанской вратарской школой. Чтобы вратарская линия здесь процветала.

— Когда ты выиграл Кубок Гагарина с «Салаватом Юлаевым» в сезоне-2010/2011, ты привозил этот трофей в Усть-Каменогорск. Правда, что ты тогда потратил премиальные на помощь местной хоккейной школе?

— Ну да, когда выиграл, заказал на премиальные комплекты хоккейной формы. К сожалению, в родном Усть-Каменогорске я не так часто бываю. Конечно, если бы я там жил, я бы больше времени уделял воспитанникам хоккейной школы. А тогда появилась возможность, и я устроил такую акцию. Потому что я сам вырос в рваных щитках, которые постоянно зашивал, перешивал.

— Набоков и Еремеев выигрывали Кубок России. Получается, из казахстанских вратарей Кубок Гагарина только у тебя?

— Да. Приятно. (смеется).

— Ты сказал, что вратари — особенные. То есть нормальный человек под шайбы добровольно не встанет?

— У вратарей немного другая психология. Отличная от других игроков. Хоккеист в поле 30−40 секунд отыграл, приехал на лавку, у него сзади стоит тренер. А вратарь играет в воротах 60 минут, и ему никто не подсказывает. Он весь матч находится сам с собой. Сам себе тренер, сам себе игрок, где-то еще ребятам подсказываешь. Не сказать, что настраиваться надо по-разному. Но в основном вратарей всегда селят по одному. Чтобы никто не отвлекал. Другое мышление немного…

— Давай поговорим о твоем последнем сезоне в карьере, который, так уж сложилось, ты провел в «Барысе».

— Ну, это не последний мой сезон, сейчас я играю в других лигах в Москве, и все замечательно. (смеется).

— И все-таки. Непонятная была ситуация.

— Ну, можно сказать, что остался небольшой осадок. Но никаких претензий, тем более к руководству, нет, они за меня все время стояли. Но это было тренерское решение.

— То есть с тренером не сложилось?

— С Занковцом. А руководство все свои обязательства выполнило, заступались за меня, спасибо им большое. Но решение тренера не обсуждается.

— А ведь разговоры были, что у тебя не складывалось не с Занковцом, а с его предшественником Андреем Назаровым. Он правда был таким жестким, как его репутация?

— На лавке жесткий. В раздевалке — парень свой среди своих. Замечательный, с юмором, и подшутит, и поговорит.

— Просто у вас с ним небольшая разница в возрасте. И тогда говорили, что именно взрослые игроки вроде тебя или Антропова не очень хорошо реагировали на эти его крики.

— Не скажу за других игроков. Но мне именно с ним вообще было здорово. И он шутил, и мы шутили. Комфортно было.

— Не сложилось с Занковцом, а больше не было вариантов?

— Были, и по Казахстану поездить предлагали.

— По Казахстану, наверное, не хотелось уже?

— Да. И смысл туда ехать? Был бы я одинокий, ну поехал бы, поиграл. А у меня семья. И деньги не те предлагали, чтобы перевозить семью, устраивать быт.

— Ну, а как тебе «Барыс» при Скабелке в этом сезоне?

— Мне понравился. По организации, по системе игры. По его отношению к команде, как он себя ведет, как главный тренер. Думаю, на перспективу это очень хороший тренер.

— Сейчас, помимо игры в московских лигах, занимаешься бизнесом?

— Да, занимаюсь новыми чайными технологиями. Параллельно еще ведем бизнес с Евгением Малкиным, занимаемся витаминизированной водой, являемся партнерами. А в любительских лигах Москвы играю за «Газпром экспорт» во главе с Александром Медведевым. Думал, что буду отдыхать от хоккея, но нет. (смеется) И это же не так, что форма лежит у тебя в раздевалке. А теперь ты ее каждый день с собой таскаешь. В основном тренировки в 7−8 вечера, иногда в 11 ночи, домой приезжаешь поздно, пока сам все перестираешь, подготовишь.

— Вообще не отдыхал, что ли, от хоккея?

— Они меня звали в первый же год, когда я из «Барыса» приехал. Я сказал: «Ребята, ничего не хочу. Хочу год отдохнуть». Вот я год ничего не делал, думал, про меня забыли. Но нет. Позвонили, сказали, что ждут меня. Вот год уже отыграли.

— В общем, жизнь после хоккея есть.

— Она есть. Но лучше быть в системе. Когда у тебя форма в раздевалке. Первый год для меня это было непривычно. Но в любительских лигах тоже здорово, там много профессиональных хоккеистов, которые уже закончили. Например, Виталий Новопашин играет, Алексей Трощинский. Дмитрий Уппер где-то в другой лиге.

— А нет мыслей передавать свой опыт? Например, Федор Полищук стал тренером. Или, допустим, поработать в казахстанской федерации?

— Я с удовольствием пришел бы в федерацию. Зная систему, зная всю работу изнутри, я бы мог предложить свой опыт для развития казахстанского хоккея.

Юлия Милова