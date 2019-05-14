«Раньше мы выходили и оставались в элите своими игроками». Колесник — о проблемах казахстанского хоккея, Назарове, бизнесе с Малкиным, «Барысе» и сборной
Казахстанскому хоккею нужно вернуть былую славу вратарской школы, а не заниматься натурализацией иностранцев — считает Виталий Колесник. Уже завершив игровую карьеру, он остается единственным казахстанским кипером — обладателем Кубка Гагарина. Тогда, получив премиальные за победу с «Салаватом Юлаевым», он потратил деньги на экипировку для родной хоккейной школы в
Усть-Каменогорске, а сегодня продолжает успешно играть на любительском уровне, занимаясь совместным бизнесом с Евгением Малкиным.
Прилетев из Москвы, где он сейчас проживает, в
— Приехал поболеть за сборную на чемпионате мира и увидеться с друзьями. У меня здесь очень много друзей живет. Год назад здесь был последний раз, — поделился Колесник.
— Заметно, что даже успел здесь загореть.
— С друзьями были на даче, шашлыки жарили. Рома Савченко звал на рыбалку, но хоккей затянул.
— Как тебе сборная Казахстана образца-2019?
— Состав очень интересный и боеспособный. Есть определенная система. Хоть в основном ребят и не знаю, но очень интересно смотреть. Досрочно вышли в
— Вратарская линия, пожалуй, самая критикуемая сейчас и в сборной Казахстана, и в «Барысе».
— Чисто мое мнение — я против иностранцев. Сергей Кудрявцев просидел на лавке. Надо ему давать шанс. Да, у нас есть задача, есть
— Мальгин при этом, в отличие от Кудрявцева, немолодой вратарь. Ему уже 31.
— Он не юный, да. Но ему дальше не дают раскрыться.
— А может быть, просто так совпало, что в ваше время была целая плеяда топовых вратарей, а сейчас таких просто нет? Вы же в одно время шли с тем же Виталием Еремеевым, Евгением Набоковым, такая конкуренция была.
— Потому что с нами занимался Виктор Дмитриевич Набоков, вратарские тренировки делал. Юрий Павлович Тархов (первый тренер Бориса Александрова — прим. ред.) приходил на каждую тренировку, работал. Этому уделялось больше внимания, поэтому был такой вратарский бум. И это нужно возродить. Чтобы снова гордились казахстанской вратарской школой. Чтобы вратарская линия здесь процветала.
— Когда ты выиграл Кубок Гагарина с «Салаватом Юлаевым» в сезоне-2010/2011, ты привозил этот трофей в
— Ну да, когда выиграл, заказал на премиальные комплекты хоккейной формы. К сожалению, в родном
— Набоков и Еремеев выигрывали Кубок России. Получается, из казахстанских вратарей Кубок Гагарина только у тебя?
— Да. Приятно. (смеется).
— Ты сказал, что вратари — особенные. То есть нормальный человек под шайбы добровольно не встанет?
— У вратарей немного другая психология. Отличная от других игроков. Хоккеист в поле 30−40 секунд отыграл, приехал на лавку, у него сзади стоит тренер. А вратарь играет в воротах 60 минут, и ему никто не подсказывает. Он весь матч находится сам с собой. Сам себе тренер, сам себе игрок,
— Давай поговорим о твоем последнем сезоне в карьере, который, так уж сложилось, ты провел в «Барысе».
— Ну, это не последний мой сезон, сейчас я играю в других лигах в Москве, и все замечательно. (смеется).
— И
— Ну, можно сказать, что остался небольшой осадок. Но никаких претензий, тем более к руководству, нет, они за меня все время стояли. Но это было тренерское решение.
— То есть с тренером не сложилось?
— С Занковцом. А руководство все свои обязательства выполнило, заступались за меня, спасибо им большое. Но решение тренера не обсуждается.
— А ведь разговоры были, что у тебя не складывалось не с Занковцом, а с его предшественником Андреем Назаровым. Он правда был таким жестким, как его репутация?
— На лавке жесткий. В раздевалке — парень свой среди своих. Замечательный, с юмором, и подшутит, и поговорит.
— Просто у вас с ним небольшая разница в возрасте. И тогда говорили, что именно взрослые игроки вроде тебя или Антропова не очень хорошо реагировали на эти его крики.
— Не скажу за других игроков. Но мне именно с ним вообще было здорово. И он шутил, и мы шутили. Комфортно было.
— Не сложилось с Занковцом, а больше не было вариантов?
— Были, и по Казахстану поездить предлагали.
— По Казахстану, наверное, не хотелось уже?
— Да. И смысл туда ехать? Был бы я одинокий, ну поехал бы, поиграл. А у меня семья. И деньги не те предлагали, чтобы перевозить семью, устраивать быт.
— Ну, а как тебе «Барыс» при Скабелке в этом сезоне?
— Мне понравился. По организации, по системе игры. По его отношению к команде, как он себя ведет, как главный тренер. Думаю, на перспективу это очень хороший тренер.
— Сейчас, помимо игры в московских лигах, занимаешься бизнесом?
— Да, занимаюсь новыми чайными технологиями. Параллельно еще ведем бизнес с Евгением Малкиным, занимаемся витаминизированной водой, являемся партнерами. А в любительских лигах Москвы играю за «Газпром экспорт» во главе с Александром Медведевым. Думал, что буду отдыхать от хоккея, но нет. (смеется) И это же не так, что форма лежит у тебя в раздевалке. А теперь ты ее каждый день с собой таскаешь. В основном тренировки в 7−8 вечера, иногда в 11 ночи, домой приезжаешь поздно, пока сам все перестираешь, подготовишь.
— Вообще не отдыхал, что ли, от хоккея?
— Они меня звали в первый же год, когда я из «Барыса» приехал. Я сказал: «Ребята, ничего не хочу. Хочу год отдохнуть». Вот я год ничего не делал, думал, про меня забыли. Но нет. Позвонили, сказали, что ждут меня. Вот год уже отыграли.
— В общем, жизнь после хоккея есть.
— Она есть. Но лучше быть в системе. Когда у тебя форма в раздевалке. Первый год для меня это было непривычно. Но в любительских лигах тоже здорово, там много профессиональных хоккеистов, которые уже закончили. Например, Виталий Новопашин играет, Алексей Трощинский. Дмитрий Уппер
— А нет мыслей передавать свой опыт? Например, Федор Полищук стал тренером. Или, допустим, поработать в казахстанской федерации?
— Я с удовольствием пришел бы в федерацию. Зная систему, зная всю работу изнутри, я бы мог предложить свой опыт для развития казахстанского хоккея.
Юлия Милова
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