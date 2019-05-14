Все допинг-тесты хоккеистов перед чемпионатом мира дали отрицательный результат

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Все команды до старта турнира прошли допинг-контроль. Допинг-пробы игроков всех сборных являются отрицательными», — сообщили в IIHF.

Чемпионат мира с участием 16 команд стартовал 10 мая. После трех матчей на счету сборной России 9 очков, она занимает первое место в группе B.