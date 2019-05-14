Все допинг-тесты хоккеистов перед чемпионатом мира дали отрицательный результат
БРАТИСЛАВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/.
Допинг-контроль хоккеистов команд — участниц чемпионата мира в Словакии не выявил ни одного случая использования запрещенных веществ. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF).
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«Все команды до старта турнира прошли
Чемпионат мира с участием 16 команд стартовал 10 мая. После трех матчей на счету сборной России 9 очков, она занимает первое место в группе B.
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