Кожевников: Было противно смотреть на игру итальянских хоккеистов
С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 мая — РИА Новости, Тарас Барабаш. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил РИА Новости, что ему было противно смотреть на хоккей в исполнении сборной Италии в матче чемпионата мира с командой России.
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Видимо, что-то случилось...
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Сборная России в среду со счетом 10:0 обыграла команду Италии в матче группового этапа чемпионата мира, проходящего в Словакии.
«Хорошо, что все наши ребята поиграли, попробовали себя на скорости, превосходящей скорость соперника. По большому счету, так и должно было быть, сопротивления не должно было быть. Противно было смотреть, эти команды, вроде сборной Италии, в двух играх на чемпионате только играют, когда борются за выживание. Европейский хоккей такие команды не поднимут. Наши ребята молодцы, расслабились, я же говорил, что сегодня и Александр Овечкин забросит — так и случилось. Нормально наши сыграли и почувствовали игру», — сказал Кожевников по телефону.
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|15 Мая, 21:15
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|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Илья Воробьев
|Клэйтон Беддоуз
|Андрей Василевский
|Андреас Бернард 20:18 (М. Де Филиппо 20:18)
|1-й период
|00:31
|Никита Зайцев (Н. Гусев, Н. Кучеров)
|Иван Тауферер
|01:41
|04:21
|Александр Барабанов
|08:30
|Динар Хафизуллин (Н. Гусев, Н. Кучеров)
|13:15
|Евгений Кузнецов (А. Барабанов)
|16:14
|Александр Овечкин (Е. Кузнецов)
|2-й период
|20:18
|Евгений Кузнецов (А. Овечкин, Дм. Орлов)
|26:03
|Илья Ковальчук (Е. Кузнецов)
|32:41
|33:41
|Евгений Дадонов (Н. Гусев, Н. Кучеров)
|34:41
|Артем Анисимов
|36:25
|Михаил Григоренко (А. Барабанов)
|Стефано Маркетти
|37:29
|3-й период
|44:52
|Никита Кучеров (Д. Хафизуллин, Н. Зайцев)
|45:27
|Евгений Дадонов (И. Ковальчук)
|Алекс Тривеллато
|59:56
|4
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
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