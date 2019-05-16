Кожевников: Было противно смотреть на игру итальянских хоккеистов

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Сборная России в среду со счетом 10:0 обыграла команду Италии в матче группового этапа чемпионата мира, проходящего в Словакии.

«Хорошо, что все наши ребята поиграли, попробовали себя на скорости, превосходящей скорость соперника. По большому счету, так и должно было быть, сопротивления не должно было быть. Противно было смотреть, эти команды, вроде сборной Италии, в двух играх на чемпионате только играют, когда борются за выживание. Европейский хоккей такие команды не поднимут. Наши ребята молодцы, расслабились, я же говорил, что сегодня и Александр Овечкин забросит — так и случилось. Нормально наши сыграли и почувствовали игру», — сказал Кожевников по телефону.