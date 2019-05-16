«Итальянцев жалко». Россия отгрузила сопернику 10 шайб, а потом стала ему сочувствовать

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Латвия - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
17:15 не начался Канада
Франция
тв
Группа B
17:15 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа A
21:15 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа B
21:15 не начался Чехия
Латвия
тв
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
тв
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
тв
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
тв
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
тв
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
тв
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
тв
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
тв
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37295245/
16 мая 2019, 1:14 | Sport24

«Итальянцев жалко». Россия отгрузила сопернику 10 шайб, а потом стала ему сочувствовать

Итальянцы пробили на эмоции даже Овечкина.

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© РИА "Новости"
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В среду сборная России одержала четвертую и самую легкую победу на чемпионате мира в Братиславе — «Красная машина» разнесла команду Италии со неприличным счетом 10:0. Удивительно, что после полутренировочного матча многие российские игроки не захотели общаться с журналистами — за всех пришлось отдуваться Александру Овечкину, Андрею Василевского и Евгению Дадонову. У итальянцев на вопросы журналистов отвечали вратарь Андреас Бернард и главный тренер Клейтон Беддос.

Александр Овечкин, форвард сборной России:

© РИА "Новости"

«Конечно, приятно побеждать, но жалко итальянцев. Они молодцы, пытались, но уровень мастерства здесь виден сразу. Я забил, поставил на этом пункте галочку, идем дальше!».

Андрей Василевский, вратарь сборной России:

© РИА "Новости"

«Игра получилась в каком-то смысле тяжелой для меня. Не так много бросков, поэтому стоял холодный. Сборная Италии играла на контратаках, надо было оставаться в фокусе, вроде бы, получилось.

Мне главное победа, а на сухари как-то все равно. Ну был бы счет 10:1 — какая разница? У нас сейчас пару дней между играми, в какой-то мере эта игра была для поддержания тонуса. Тренеры скажут, как мы проведем эти два дня. Будем тренироваться, мы готовимся к более серьезным соперникам, нельзя расслабляться.

Евгений Дадонов, форвард сборной России:

© РИА "Новости"

«Самое сложное в таких матчах — сохранять концентрацию до конца, чтобы не пропустить. Не всегда у нас получалось, были досадные ошибки. Не было цели забить 10 голов, продолжали играть как играли. Сложно сказать, нужны ли такие игры на чемпионате мира, но, конечно, хотелось бы поменьше таких игр.

Спасение Овечкина? Шайба вроде не сильно летела. Я выставлял руки, не знаю, попала бы она в меня. Все пытались увернуться на лавке, а он даже не дернулся.

Андреас Бернард, вратарь сборной Италии:

© РИА "Новости"

«Мы не думали о результативных рекордах России, мы пытались забить первый гол на турнире, но сегодня с этим не повезло, хотя опасные моменты были. Просто Василевский — один из лучших вратарей в мире! Не знаю, почему у нас не получается забить в этом году, мы проводим много времени в обороне и, когда выходим в атаку, чувствуем себя немного уставшими. Стараемся найти способ исправить это, может быть, в следующих играх будет лучше. После вчерашней тяжелой игры, в которой я отбил 62 броска, я устал, но я кайфую от игры на чемпионате мира, поэтому я хотел встать на ворота и сегодня! Знаю, что Овечкин сегодня забил первый гол на турнире, но я старался это предотвратить! В Италии чемпионат мира не показывают, два года назад показывали, но сейчас нет».

Клейтон Беддос, главный тренер сборной Италии:

© Reuters

«Когда против нашей команды выходят такие гранды, как Россия, Канада или Швеция, все упирается в то, как они настроены. Сборная России разгромила нас на чистом мастерстве. Это просто другой уровень. Как у россиян сложится против тех же шведов или канадцев — это уже другой вопрос. Все будет зависеть от того, в каком состоянии они подойдут к таким матчам. Но Россия должна быть в финале. По меньшей мере — играть матч за бронзу. Этой команде по силам выиграть.

Мне нравится, что мы участвуем в таком турнире. Нравится, какой здесь уровень конкуренции. С моей стороны — я бы хотел, чтобы и дальше было 16 команд. Но, возможно, стоит поменять формат. Повысив конкуренцию. Скажем, собрать восемь лучших сборных в одной группе, а восемь остальных — в другой, чтобы определить условно одну, которая выйдет в плей-офф. Никому не нужны матчи со счетами 10:0. В какой бы то ни было лиге на каком бы то ни было уровне. Игры должны быть упорными.

Этот матч был для нас полезным. Если вы хотите ударится в философию, то — в жизни бывают не только хорошие моменты. Бывают и плохие. Вы хотите сказать, что плохие — не полезны? Они как раз наиболее полезны. И когда вы пытаетесь выстроить команду, нет ничего полезнее таких моментов.
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15 Мая, 21:15 Зрители 7535 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Россия 10:0
(4:0, 4:0, 2:0)
Италия
Главные тренеры
Илья Воробьев Клэйтон Беддоуз
Вратари
Андрей Василевский Андреас Бернард 20:18 (М. Де Филиппо 20:18)
1-й период
00:31 Никита Зайцев (Н. Гусев, Н. Кучеров)
Иван Тауферер 01:41
04:21 Александр Барабанов
08:30 Динар Хафизуллин (Н. Гусев, Н. Кучеров)
13:15 Евгений Кузнецов (А. Барабанов)
16:14 Александр Овечкин (Е. Кузнецов)
2-й период
20:18 Евгений Кузнецов (А. Овечкин, Дм. Орлов)
26:03 Илья Ковальчук (Е. Кузнецов)
32:41
33:41 Евгений Дадонов (Н. Гусев, Н. Кучеров)
34:41 Артем Анисимов
36:25 Михаил Григоренко (А. Барабанов)
Стефано Маркетти 37:29
3-й период
44:52 Никита Кучеров (Д. Хафизуллин, Н. Зайцев)
45:27 Евгений Дадонов (И. Ковальчук)
Алекс Тривеллато 59:56
Статистика
4 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Главный судья Микко Каукокари (Финляндия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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