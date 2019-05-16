«Итальянцев жалко». Россия отгрузила сопернику 10 шайб, а потом стала ему сочувствовать

В среду сборная России одержала четвертую и самую легкую победу на чемпионате мира в Братиславе — «Красная машина» разнесла команду Италии со неприличным счетом 10:0. Удивительно, что после полутренировочного матча многие российские игроки не захотели общаться с журналистами — за всех пришлось отдуваться Александру Овечкину, Андрею Василевского и Евгению Дадонову. У итальянцев на вопросы журналистов отвечали вратарь Андреас Бернард и главный тренер Клейтон Беддос.

Александр Овечкин, форвард сборной России:

«Конечно, приятно побеждать, но жалко итальянцев. Они молодцы, пытались, но уровень мастерства здесь виден сразу. Я забил, поставил на этом пункте галочку, идем дальше!».

Андрей Василевский, вратарь сборной России:

«Игра получилась в каком-то смысле тяжелой для меня. Не так много бросков, поэтому стоял холодный. Сборная Италии играла на контратаках, надо было оставаться в фокусе, вроде бы, получилось.

Мне главное победа, а на сухари как-то все равно. Ну был бы счет 10:1 — какая разница? У нас сейчас пару дней между играми, в какой-то мере эта игра была для поддержания тонуса. Тренеры скажут, как мы проведем эти два дня. Будем тренироваться, мы готовимся к более серьезным соперникам, нельзя расслабляться.

Евгений Дадонов, форвард сборной России:

«Самое сложное в таких матчах — сохранять концентрацию до конца, чтобы не пропустить. Не всегда у нас получалось, были досадные ошибки. Не было цели забить 10 голов, продолжали играть как играли. Сложно сказать, нужны ли такие игры на чемпионате мира, но, конечно, хотелось бы поменьше таких игр.

Спасение Овечкина? Шайба вроде не сильно летела. Я выставлял руки, не знаю, попала бы она в меня. Все пытались увернуться на лавке, а он даже не дернулся.

Андреас Бернард, вратарь сборной Италии:

«Мы не думали о результативных рекордах России, мы пытались забить первый гол на турнире, но сегодня с этим не повезло, хотя опасные моменты были. Просто Василевский — один из лучших вратарей в мире! Не знаю, почему у нас не получается забить в этом году, мы проводим много времени в обороне и, когда выходим в атаку, чувствуем себя немного уставшими. Стараемся найти способ исправить это, может быть, в следующих играх будет лучше. После вчерашней тяжелой игры, в которой я отбил 62 броска, я устал, но я кайфую от игры на чемпионате мира, поэтому я хотел встать на ворота и сегодня! Знаю, что Овечкин сегодня забил первый гол на турнире, но я старался это предотвратить! В Италии чемпионат мира не показывают, два года назад показывали, но сейчас нет».

Клейтон Беддос, главный тренер сборной Италии:

«Когда против нашей команды выходят такие гранды, как Россия, Канада или Швеция, все упирается в то, как они настроены. Сборная России разгромила нас на чистом мастерстве. Это просто другой уровень. Как у россиян сложится против тех же шведов или канадцев — это уже другой вопрос. Все будет зависеть от того, в каком состоянии они подойдут к таким матчам. Но Россия должна быть в финале. По меньшей мере — играть матч за бронзу. Этой команде по силам выиграть.

Мне нравится, что мы участвуем в таком турнире. Нравится, какой здесь уровень конкуренции. С моей стороны — я бы хотел, чтобы и дальше было 16 команд. Но, возможно, стоит поменять формат. Повысив конкуренцию. Скажем, собрать восемь лучших сборных в одной группе, а восемь остальных — в другой, чтобы определить условно одну, которая выйдет в плей-офф. Никому не нужны матчи со счетами 10:0. В какой бы то ни было лиге на каком бы то ни было уровне. Игры должны быть упорными.

Этот матч был для нас полезным. Если вы хотите ударится в философию, то — в жизни бывают не только хорошие моменты. Бывают и плохие. Вы хотите сказать, что плохие — не полезны? Они как раз наиболее полезны. И когда вы пытаетесь выстроить команду, нет ничего полезнее таких моментов.