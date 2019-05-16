«Поменяться с Италией вратарями? Если бы у бабушки был…». Воробьев не хочет отдавать Василевского

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После того как хоккеисты сборной России отметили разгром Италии почти синхронным отказом от общения с журналистами, к прессе вышел Илья Воробьев. Главный тренер национальной команды начал с главного.

— Овечкин забил, всем спасибо.

— Практически никто из игроков сборной России не остановился для общения с журналистами. Такое ощущение, что они испытали чувство неловкости за такую крупную победу. У вас есть это чувство?

— Что значит чувство неловкости? За то, что 10:0? Наверное, соперник отнесся к нам с особым уважением.

— Хоть какая-то польза есть от этой игры?

— Да. Мы посмотрели на разные сочетания, отработали большинство.

— Как вам Зайцев в большинстве?

— Он три года не играл в большинстве, надо еще потренировать, но в целом нормально.

— В чем все-таки был смысл ставить сегодня в ворота Василевского?

— Чтобы из-за большого перерыва не потерял тонус.

— Он его в итоге получил?

— Какие-то моменты были.

— Вы Ковальчука в первое звено перевели…

— У нас нет первого звена.

— В звено к Малкину. Это будет иметь продолжение?

— Посмотрим, проанализируем. В игре все может поменяться.

— В чем была задумка перевести Кузнецова к Гусеву и Кучерову?

— Мы хотели посмотреть разные варианты. И Овечкина с Анисимовым, и эту тройку.

— Держали в уме супертройку из Кельна-2017 Панарин — Кузнецов — Кучеров?

— Да.

— Овечкин сегодня даже Дадонова на лавке спас, шайбу поймал по-вратарски.

— Видел. И что это значит?

— Малкин не забил сегодня.

— Ничего страшного, забьет самый решающий гол.

— Принципиально ли было по разнице шайб обойти Швейцарию, чтобы выйти на первое место?

— Мы с тренерами это знали, но команде не говорили.

— Если бы у вас была возможность поменяться с итальянцами вратарями, вы бы пошли на это?

— Если бы у бабушки был… Ой, забыл, как дальше.

— И все же, будь ваша воля, вы бы сократили число участников чемпионата мира, изменили бы формулу турнира, чтобы таких матчей не было?

— Есть турнир, есть его регламент. Не надо никого опускать. Не красиво это, не солидно.