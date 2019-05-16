«Поменяться с Италией вратарями? Если бы у бабушки был…». Воробьев не хочет отдавать Василевского

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Латвия - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
17:15 не начался Канада
Франция
тв
Группа B
17:15 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа A
21:15 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа B
21:15 не начался Чехия
Латвия
тв
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
тв
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
тв
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
тв
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
тв
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
тв
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
тв
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
тв
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37295358/
16 мая 2019, 1:09 | Sport24

«Поменяться с Италией вратарями? Если бы у бабушки был…». Воробьев не хочет отдавать Василевского

Илье Воробьеву не было неловко за разгром Италии.

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После того как хоккеисты сборной России отметили разгром Италии почти синхронным отказом от общения с журналистами, к прессе вышел Илья Воробьев. Главный тренер национальной команды начал с главного.

— Овечкин забил, всем спасибо.

— Практически никто из игроков сборной России не остановился для общения с журналистами. Такое ощущение, что они испытали чувство неловкости за такую крупную победу. У вас есть это чувство?

— Что значит чувство неловкости? За то, что 10:0? Наверное, соперник отнесся к нам с особым уважением.

— Хоть какая-то польза есть от этой игры?

— Да. Мы посмотрели на разные сочетания, отработали большинство.

— Как вам Зайцев в большинстве?

— Он три года не играл в большинстве, надо еще потренировать, но в целом нормально.

— В чем все-таки был смысл ставить сегодня в ворота Василевского?

— Чтобы из-за большого перерыва не потерял тонус.

— Он его в итоге получил?

— Какие-то моменты были.

— Вы Ковальчука в первое звено перевели…

— У нас нет первого звена.

— В звено к Малкину. Это будет иметь продолжение?

— Посмотрим, проанализируем. В игре все может поменяться.

— В чем была задумка перевести Кузнецова к Гусеву и Кучерову?

— Мы хотели посмотреть разные варианты. И Овечкина с Анисимовым, и эту тройку.

— Держали в уме супертройку из Кельна-2017 Панарин — Кузнецов — Кучеров?

— Да.

— Овечкин сегодня даже Дадонова на лавке спас, шайбу поймал по-вратарски.

— Видел. И что это значит?

— Малкин не забил сегодня.

— Ничего страшного, забьет самый решающий гол.

— Принципиально ли было по разнице шайб обойти Швейцарию, чтобы выйти на первое место?

— Мы с тренерами это знали, но команде не говорили.

— Если бы у вас была возможность поменяться с итальянцами вратарями, вы бы пошли на это?

— Если бы у бабушки был… Ой, забыл, как дальше.

— И все же, будь ваша воля, вы бы сократили число участников чемпионата мира, изменили бы формулу турнира, чтобы таких матчей не было?

— Есть турнир, есть его регламент. Не надо никого опускать. Не красиво это, не солидно.
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15 Мая, 21:15 Зрители 7535 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Россия 10:0
(4:0, 4:0, 2:0)
Италия
Главные тренеры
Илья Воробьев Клэйтон Беддоуз
Вратари
Андрей Василевский Андреас Бернард 20:18 (М. Де Филиппо 20:18)
1-й период
00:31 Никита Зайцев (Н. Гусев, Н. Кучеров)
Иван Тауферер 01:41
04:21 Александр Барабанов
08:30 Динар Хафизуллин (Н. Гусев, Н. Кучеров)
13:15 Евгений Кузнецов (А. Барабанов)
16:14 Александр Овечкин (Е. Кузнецов)
2-й период
20:18 Евгений Кузнецов (А. Овечкин, Дм. Орлов)
26:03 Илья Ковальчук (Е. Кузнецов)
32:41
33:41 Евгений Дадонов (Н. Гусев, Н. Кучеров)
34:41 Артем Анисимов
36:25 Михаил Григоренко (А. Барабанов)
Стефано Маркетти 37:29
3-й период
44:52 Никита Кучеров (Д. Хафизуллин, Н. Зайцев)
45:27 Евгений Дадонов (И. Ковальчук)
Алекс Тривеллато 59:56
Статистика
4 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Главный судья Микко Каукокари (Финляндия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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