«Поменяться с Италией вратарями? Если бы у бабушки был…». Воробьев не хочет отдавать Василевского
Илье Воробьеву не было неловко за разгром Италии.
После того как хоккеисты сборной России отметили разгром Италии почти синхронным отказом от общения с журналистами, к прессе вышел Илья Воробьев. Главный тренер национальной команды начал с главного.
— Овечкин забил, всем спасибо.
— Практически никто из игроков сборной России не остановился для общения с журналистами. Такое ощущение, что они испытали чувство неловкости за такую крупную победу. У вас есть это чувство?
— Что значит чувство неловкости? За то, что 10:0? Наверное, соперник отнесся к нам с особым уважением.
— Хоть
— Да. Мы посмотрели на разные сочетания, отработали большинство.
— Как вам Зайцев в большинстве?
— Он три года не играл в большинстве, надо еще потренировать, но в целом нормально.
— В чем
— Чтобы
— Он его в итоге получил?
—
— Вы Ковальчука в первое звено перевели…
— У нас нет первого звена.
— В звено к Малкину. Это будет иметь продолжение?
— Посмотрим, проанализируем. В игре все может поменяться.
— В чем была задумка перевести Кузнецова к Гусеву и Кучерову?
— Мы хотели посмотреть разные варианты. И Овечкина с Анисимовым, и эту тройку.
— Держали в уме супертройку из Кельна-2017 Панарин — Кузнецов — Кучеров?
— Да.
— Овечкин сегодня даже Дадонова на лавке спас, шайбу поймал
— Видел. И что это значит?
— Малкин не забил сегодня.
— Ничего страшного, забьет самый решающий гол.
— Принципиально ли было по разнице шайб обойти Швейцарию, чтобы выйти на первое место?
— Мы с тренерами это знали, но команде не говорили.
— Если бы у вас была возможность поменяться с итальянцами вратарями, вы бы пошли на это?
— Если бы у бабушки был… Ой, забыл, как дальше.
— И все же, будь ваша воля, вы бы сократили число участников чемпионата мира, изменили бы формулу турнира, чтобы таких матчей не было?
— Есть турнир, есть его регламент. Не надо никого опускать. Не красиво это, не солидно.
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|15 Мая, 21:15
|Зрители 7535
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Илья Воробьев
|Клэйтон Беддоуз
|Андрей Василевский
|Андреас Бернард 20:18 (М. Де Филиппо 20:18)
|1-й период
|00:31
|Никита Зайцев (Н. Гусев, Н. Кучеров)
|Иван Тауферер
|01:41
|04:21
|Александр Барабанов
|08:30
|Динар Хафизуллин (Н. Гусев, Н. Кучеров)
|13:15
|Евгений Кузнецов (А. Барабанов)
|16:14
|Александр Овечкин (Е. Кузнецов)
|2-й период
|20:18
|Евгений Кузнецов (А. Овечкин, Дм. Орлов)
|26:03
|Илья Ковальчук (Е. Кузнецов)
|32:41
|33:41
|Евгений Дадонов (Н. Гусев, Н. Кучеров)
|34:41
|Артем Анисимов
|36:25
|Михаил Григоренко (А. Барабанов)
|Стефано Маркетти
|37:29
|3-й период
|44:52
|Никита Кучеров (Д. Хафизуллин, Н. Зайцев)
|45:27
|Евгений Дадонов (И. Ковальчук)
|Алекс Тривеллато
|59:56
|4
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол