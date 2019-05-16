Швейцарцы у выхода: «Красную машину» ждут матчи за лидерство в группе

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Латвия - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
17:15 не начался Канада
Франция
тв
Группа B
17:15 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа A
21:15 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа B
21:15 не начался Чехия
Латвия
тв
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
тв
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
тв
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
тв
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
тв
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
тв
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
тв
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
тв
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37295415/
16 мая 2019, 1:24 | Известия

Швейцарцы у выхода: «Красную машину» ждут матчи за лидерство в группе

Игры с Латвией и Швейцарией станут для отечественных хоккеистов решающими в борьбе за первое место.

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Групповой этап чемпионата мира по хоккею в Словакии выходит на завершающую стадию. В ближайшие выходные сборная России проведет матчи с командами Латвии и Швейцарии. Они станут одними из решающих в борьбе за первое место в группе В и, соответственно, комфортную сетку в плей-офф. Пока «Красная машина» делит лидерство в своей восьмерке со швейцарцами. Они, как и мы, выиграли первые четыре встречи в основное время и набрали 12 очков.

Гонка за лидерство

Швейцария еще не играла ни с одним из топовых соперников (РФ, Швецией и Чехией), тогда как россияне чехов уже обыграли (3:0). Постепенно подопечные Ильи Воробьева набирают ход. Первые встречи с не самыми сильными оппонентами выявили определенные недостатки «Красной машины». Сначала, ведя 5:0 в игре с Норвегией, она позволила сопернику забросить две шайбы в концовке встречи (5:2). В матче с Австрией (5:0) до середины второго периода наши хоккеисты не смогли забросить больше одной шайбы, а соперник создал несколько опасных моментов — ситуацию спас вратарь Александр Георгиев. Но во второй половине игры россиянам удалось разгромить австрийцев.

— Мне кажется, с подобными командами у фаворитов будут возникать трудности по ходу турнира, — поделился с «Известиями» защитник сборной России Никита Задоров. — У таких соперников, как Австрия, в зоне постоянно собирается по пять человек. Иногда ныряешь куда не нужно, и они убегают в контратаку. В играх против сильных команд такого не будет. Фавориты станут больше пытаться атаковать, убегать «3 в 2» и оставлять сзади одного защитника.

Тестом на готовность к большим свершениям для сборной России была встреча с Чехией. Подопечные Милоша Ржиги в своем первом матче неожиданно обыграли фаворитов турнира, победителя двух прошлых чемпионатов мира сборную Швеции (5:2). Однако наша команда, испытывая затруднения по ходу матча, добилась победы (3:0).

— Очень хорошо, что наши парни выдержали жесткий стиль игры сборной Чехии, которая очень удачно начала турнир, — отметил в разговоре с «Известиями» президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. — Были трудности, но здорово сыграл наш вратарь Андрей Василевский, а где-то нам повезло, когда соперник попадал в штанги. Но думаю, что Россия еще будет прибавлять и в эйфорию от удачного старта не впадет. Впереди крайне важные встречи с тремя серьезными командами. Латвия может доставить проблем кому угодно, не случайно она играла в четвертьфинале прошлого ЧМ. А про двух финалистов турнира-2018 — Швейцарию и Швецию — даже говорить не приходится. И так понятно, насколько непростые игры нам предстоят.

Соперники не сдаются

С Латвией россияне встретятся в субботу. Прибалтийская команда на трех предыдущих мировых первенствах до последнего боролась за выход из группы, а в прошлом году в Копенгагене ей удалось пройти в четвертьфинал, лишь с минимальным счетом (2:3) проигранный Швеции. Сейчас подопечные Боба Хартли выдали противоречивый старт. Они взяли «обязательные» очки у аутсайдеров, обыграв Австрию (5:2) и Италию (3:0), но потерпели обидное поражение от Швейцарии (1:3). Сегодняшний матч с Чехией и следующая игра с Россией станут решающими для латышей.

— Мы расстроены поражением от швейцарцев, где наиграли на более позитивный результат, — заявил «Известиям» нападающий сборной Латвии Микс Индрашис. — Но мы сами виноваты, что при счете 1:1 в третьем периоде не реализовали большинство, которое получали в немалом количестве. Мы не отчаиваемся и намерены дать бой Чехии и России. Знаем, какие у них составы. Команды очень серьезные, но понимаем, как можно добиться успеха в матчах с ними. В любом случае мы до конца будем биться за выход из группы.

Швейцария — финалист прошлогоднего ЧМ. В Копенгагене подопечные Патрика Фишера неожиданно обыграли в четвертьфинале Финляндию (3:2) и в полуфинале Канаду (3:2), а в финале лишь по буллитам уступили Швеции (2:3). Теперь они намерены повторить тот успех. Пока самый сложный матч у швейцарцев был с Латвией, но встречи с фаворитами группы им только предстоят. В субботу Швейцария сыграет со Швецией, в воскресенье — с Россией, а во вторник — с Чехией.

— Было тяжело в матче с Латвией — получили много удалений, из-за этого пришлось часто обороняться, — сказал «Известиям» нападающий сборной Швейцарии Филипп Курашев. — Но хорошо, что в столь тяжелый момент забил Нико (нападающий Нико Хишир, автор победного гола Швейцарии в ворота Латвии. — «Известия»). Теперь нам надо отдохнуть и подготовиться к оставшимся трем играм. Понимаем, что встречи будут непростыми. Швеция, Россия и Чехия — очень сильные команды с большим количеством звезд НХЛ, но у нас есть цель повторить прошлогодний успех и даже превзойти его, поэтому не боимся никого.

После игры со Швейцарией сборной России останется провести в группе один матч — во вторник со Швецией. Четвертьфинальные матчи состоятся в следующий четверг.
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