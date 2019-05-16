Третьяк: К матчу со сборной Италии можно относиться, как к тренировочному
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной России над командой Италии (10:0) на чемпионате мира по хоккею.
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«К такому матчу можно относиться, как к тренировочному. Итальянская команда на этом турнире выглядит не очень сильно, много шайб пропускает. Матч, как тренировка к следующей игре, ребята отрабатывают игру в пас, взаимодействия — это очень важно. С хорошим настроением выходит на следующую игру. Всегда есть сильные команды, есть слабые.
Командная работа, ребята получают удовольствие от игры, соперники позволяют делать всё, что хочешь. Наши ребята профессионально выполняют свой долг и забрасывают, хотелось бы, чтобы ещё и Малкин забил, у него моментов много, но пока только отдаёт. Психологически Овечкину и Кузнецову должно быть легче.
Очень здорово, что Василевский не пропустил, я люблю, когда вратарь играет на ноль, — передаёт слова Третьяка ТАСС.
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|15 Мая, 21:15
|Зрители 7535
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Илья Воробьев
|Клэйтон Беддоуз
|Андрей Василевский
|Андреас Бернард 20:18 (М. Де Филиппо 20:18)
|1-й период
|00:31
|Никита Зайцев (Н. Гусев, Н. Кучеров)
|Иван Тауферер
|01:41
|04:21
|Александр Барабанов
|08:30
|Динар Хафизуллин (Н. Гусев, Н. Кучеров)
|13:15
|Евгений Кузнецов (А. Барабанов)
|16:14
|Александр Овечкин (Е. Кузнецов)
|2-й период
|20:18
|Евгений Кузнецов (А. Овечкин, Дм. Орлов)
|26:03
|Илья Ковальчук (Е. Кузнецов)
|32:41
|33:41
|Евгений Дадонов (Н. Гусев, Н. Кучеров)
|34:41
|Артем Анисимов
|36:25
|Михаил Григоренко (А. Барабанов)
|Стефано Маркетти
|37:29
|3-й период
|44:52
|Никита Кучеров (Д. Хафизуллин, Н. Зайцев)
|45:27
|Евгений Дадонов (И. Ковальчук)
|Алекс Тривеллато
|59:56
|4
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
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