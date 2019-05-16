«Избиение» итальянцев. Чем жила Братислава в шестой день хоккейного ЧМ

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Латвия - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
17:15 не начался Канада
Франция
тв
Группа B
17:15 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа A
21:15 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа B
21:15 не начался Чехия
Латвия
тв
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
тв
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
тв
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
тв
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
тв
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
тв
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
тв
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
тв
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37295541/
16 мая 2019, 8:48 | Спорт РИА Новости

«Избиение» итальянцев. Чем жила Братислава в шестой день хоккейного ЧМ

Корреспондент РИА Новости Сергей Яременко в блоге агентства рассказывает о том, что окружало шестой день чемпионата мира по хоккею.

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© РИА "Новости"
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Шарики для Клингберга

После того, как россияне обыграли чехов, у них фактически остался один конкурент в борьбе за первое место в группе — сборная Швеции. Скандинавы стартовали с поражения от команды Милоша Ржиги, но в последние дни усилили свой и без того мощный состав. Из «Далласа» приехал защитник Йон Клингберг, вот-вот в Братиславе появится нападающий «Колорадо» Габриэль Ландескуг.

Стартовая неудача совсем не смутила шведов — они явно получают удовольствие от чемпионата мира, причем не только на площадке, но и за ее пределами.

Приехавшего в сборную Клингберга его сосед по комнате Оливер Экман-Ларсен встретил 1400 воздушными шариками желтого и синего цвета. Он натурально забил ими весь номер и спрятался внутри. Сюрприз получился такой, что Клингберг даже через пару дней после расплылся в улыбке, едва его спросили о шариках в номере. Тем более что убирать комнату ему не пришлось.

«Я сказал парню, который надувал шарики, что сейчас пойду часик попью кофе, а когда вернусь, комната должна быть свободной», — рассказал Клингберг.

Планшет Гарпенлева

Пока шведские игроки шутят друг над другом и радуются жизни в Братиславе, шведские тренеры удивляют простотой и доступностью. Рикард Гренборг может запросто поехать убирать шайбы за своими игроками, а после завершения тренировки выходит к журналистам и проводит по 40 минут за общением. С каждым желающим по отдельности!

Один швейцарский корреспондент приходит едва ли не на каждую тренировку шведов и задает Гренборгу все новые и новые вопросы. Возможно, ближе к плей-офф лавочку все-таки прикроют, но пока шведский главный тренер от общения не уходит.

Еще больше удивил его ассистент Юхан Гарпенлев. Он притащил на встречу со шведскими телевизионщиками планшет с маркером и принялся наглядно показывать, как именно «Тре Крунур» должны действовать в обороне.

Библейская история

Российские хоккеисты разгромили итальянцев с двузначным счетом, но даже поражение 0:10 не повлияло на общительность главного тренера «Скуадры Адзурры» Клейтона Беддоса. Канадский специалист около получаса разговаривал с журналистами: объяснил, почему поставил на матч вратаря Андреаса Бернарда, который накануне отразил 62 броска во встрече с латвийцами, и вспомнил, как тренировал Илью Воробьева во «Франкфурте».

Один вопрос заставил Беддоса надолго зависнуть. «Можете охарактеризовать поражение от россиян одним словом?», — спросили в микст-зоне. Тренер пошутил, что слово будет обидным для его команды и погрузился в раздумья минуты на три.

Тогда Беддосу напомнили библейскую историю об избиении младенцев. Канадец внимательно прослушал рассказ про царя Ирода, усмехнулся, но выбрал гораздо более мягкое равнение — «нас просто превзошли в мастерстве».

© Ньюстюб
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