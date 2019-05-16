«Избиение» итальянцев. Чем жила Братислава в шестой день хоккейного ЧМ
Корреспондент РИА Новости Сергей Яременко в блоге агентства рассказывает о том, что окружало шестой день чемпионата мира по хоккею.
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Шарики для Клингберга
После того, как россияне обыграли чехов, у них фактически остался один конкурент в борьбе за первое место в группе — сборная Швеции. Скандинавы стартовали с поражения от команды Милоша Ржиги, но в последние дни усилили свой и без того мощный состав. Из «Далласа» приехал защитник Йон Клингберг,
Стартовая неудача совсем не смутила шведов — они явно получают удовольствие от чемпионата мира, причем не только на площадке, но и за ее пределами.
Приехавшего в сборную Клингберга его сосед по комнате Оливер
«Я сказал парню, который надувал шарики, что сейчас пойду часик попью кофе, а когда вернусь, комната должна быть свободной», — рассказал Клингберг.
Планшет Гарпенлева
Пока шведские игроки шутят друг над другом и радуются жизни в Братиславе, шведские тренеры удивляют простотой и доступностью. Рикард Гренборг может запросто поехать убирать шайбы за своими игроками, а после завершения тренировки выходит к журналистам и проводит по 40 минут за общением. С каждым желающим по отдельности!
Один швейцарский корреспондент приходит едва ли не на каждую тренировку шведов и задает Гренборгу все новые и новые вопросы. Возможно, ближе к
Еще больше удивил его ассистент Юхан Гарпенлев. Он притащил на встречу со шведскими телевизионщиками планшет с маркером и принялся наглядно показывать, как именно «Тре Крунур» должны действовать в обороне.
Библейская история
Российские хоккеисты разгромили итальянцев с двузначным счетом, но даже поражение 0:10 не повлияло на общительность главного тренера «Скуадры Адзурры» Клейтона Беддоса. Канадский специалист около получаса разговаривал с журналистами: объяснил, почему поставил на матч вратаря Андреаса Бернарда, который накануне отразил 62 броска во встрече с латвийцами, и вспомнил, как тренировал Илью Воробьева во «Франкфурте».
Один вопрос заставил Беддоса надолго зависнуть. «Можете охарактеризовать поражение от россиян одним словом?», — спросили в
Тогда Беддосу напомнили библейскую историю об избиении младенцев. Канадец внимательно прослушал рассказ про царя Ирода, усмехнулся, но выбрал гораздо более мягкое равнение — «нас просто превзошли в мастерстве».
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