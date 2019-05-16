«Избиение» итальянцев. Чем жила Братислава в шестой день хоккейного ЧМ

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Шарики для Клингберга

После того, как россияне обыграли чехов, у них фактически остался один конкурент в борьбе за первое место в группе — сборная Швеции. Скандинавы стартовали с поражения от команды Милоша Ржиги, но в последние дни усилили свой и без того мощный состав. Из «Далласа» приехал защитник Йон Клингберг, вот-вот в Братиславе появится нападающий «Колорадо» Габриэль Ландескуг.

Стартовая неудача совсем не смутила шведов — они явно получают удовольствие от чемпионата мира, причем не только на площадке, но и за ее пределами.

Приехавшего в сборную Клингберга его сосед по комнате Оливер Экман-Ларсен встретил 1400 воздушными шариками желтого и синего цвета. Он натурально забил ими весь номер и спрятался внутри. Сюрприз получился такой, что Клингберг даже через пару дней после расплылся в улыбке, едва его спросили о шариках в номере. Тем более что убирать комнату ему не пришлось.

«Я сказал парню, который надувал шарики, что сейчас пойду часик попью кофе, а когда вернусь, комната должна быть свободной», — рассказал Клингберг.

Планшет Гарпенлева

Пока шведские игроки шутят друг над другом и радуются жизни в Братиславе, шведские тренеры удивляют простотой и доступностью. Рикард Гренборг может запросто поехать убирать шайбы за своими игроками, а после завершения тренировки выходит к журналистам и проводит по 40 минут за общением. С каждым желающим по отдельности!

Один швейцарский корреспондент приходит едва ли не на каждую тренировку шведов и задает Гренборгу все новые и новые вопросы. Возможно, ближе к плей-офф лавочку все-таки прикроют, но пока шведский главный тренер от общения не уходит.

Еще больше удивил его ассистент Юхан Гарпенлев. Он притащил на встречу со шведскими телевизионщиками планшет с маркером и принялся наглядно показывать, как именно «Тре Крунур» должны действовать в обороне.

Библейская история

Российские хоккеисты разгромили итальянцев с двузначным счетом, но даже поражение 0:10 не повлияло на общительность главного тренера «Скуадры Адзурры» Клейтона Беддоса. Канадский специалист около получаса разговаривал с журналистами: объяснил, почему поставил на матч вратаря Андреаса Бернарда, который накануне отразил 62 броска во встрече с латвийцами, и вспомнил, как тренировал Илью Воробьева во «Франкфурте».

Один вопрос заставил Беддоса надолго зависнуть. «Можете охарактеризовать поражение от россиян одним словом?», — спросили в микст-зоне. Тренер пошутил, что слово будет обидным для его команды и погрузился в раздумья минуты на три.

Тогда Беддосу напомнили библейскую историю об избиении младенцев. Канадец внимательно прослушал рассказ про царя Ирода, усмехнулся, но выбрал гораздо более мягкое равнение — «нас просто превзошли в мастерстве».