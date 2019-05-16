Тренер Италии: Мои игроки были рады просто быть рядом с русскими на льду

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Латвия - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
17:15 не начался Канада
Франция
тв
Группа B
17:15 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа A
21:15 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа B
21:15 не начался Чехия
Латвия
тв
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
тв
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
тв
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
тв
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
тв
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
тв
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
тв
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
тв
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37295628/
16 мая 2019, 8:58 | Чемпионат.com

Тренер Италии: Мои игроки были рады просто быть рядом с русскими на льду

Главный тренер сборной Италии Клейтон Беддоуз поделился мнением о матче группового этапа чемпионата мира с командой России (0:10).

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«Мы планировали, что Бернард начнёт игру, а потом сделаем замену, если на него выпадет большая нагрузка. Хотели поменять его после первого периода, но потом подумали, что надо ещё подождать. Сейчас такой отрезок турнира, когда надо уже распределять нагрузку среди вратарей, сегодня и против чехов надо работать, как команда, чтобы они сохраняли силы и свежесть на последние игры. Если бы в старте вышел де Филиппо Роя, Бернарду было бы тяжелее выходить.

Бернард был недоволен, что пропустил от Овечкина? Мои игроки знают, насколько хороши русские, и какой тяжёлой должна была быть игра. Но они были так рады выйти против этих игроков! Просто стоять рядом с ними на вбрасывании, а для вратаря — переместиться, чтобы отразить один из бросков Овечкина. Несмотря на то, что они понимали всю сложность игры, были взволнованы, что сыграют против этих хоккеистов. Возможно, это стало проблемой, потому что они вначале проявляли излишние уважение к россиянам. Они не понимали, что если бы больше выкладывались, то могли бы сыграть лучше. Но игра с Россией останется у них в памяти на всю жизнь, — передаёт слова Беддоуза корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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15 Мая, 21:15 Зрители 7535 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Россия 10:0
(4:0, 4:0, 2:0)
Италия
Главные тренеры
Илья Воробьев Клэйтон Беддоуз
Вратари
Андрей Василевский Андреас Бернард 20:18 (М. Де Филиппо 20:18)
1-й период
00:31 Никита Зайцев (Н. Гусев, Н. Кучеров)
Иван Тауферер 01:41
04:21 Александр Барабанов
08:30 Динар Хафизуллин (Н. Гусев, Н. Кучеров)
13:15 Евгений Кузнецов (А. Барабанов)
16:14 Александр Овечкин (Е. Кузнецов)
2-й период
20:18 Евгений Кузнецов (А. Овечкин, Дм. Орлов)
26:03 Илья Ковальчук (Е. Кузнецов)
32:41
33:41 Евгений Дадонов (Н. Гусев, Н. Кучеров)
34:41 Артем Анисимов
36:25 Михаил Григоренко (А. Барабанов)
Стефано Маркетти 37:29
3-й период
44:52 Никита Кучеров (Д. Хафизуллин, Н. Зайцев)
45:27 Евгений Дадонов (И. Ковальчук)
Алекс Тривеллато 59:56
Статистика
4 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Главный судья Микко Каукокари (Финляндия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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