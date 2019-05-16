Тренер Италии: Мои игроки были рады просто быть рядом с русскими на льду
Главный тренер сборной Италии Клейтон Беддоуз поделился мнением о матче группового этапа чемпионата мира с командой России (0:10).
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«Мы планировали, что Бернард начнёт игру, а потом сделаем замену, если на него выпадет большая нагрузка. Хотели поменять его после первого периода, но потом подумали, что надо ещё подождать. Сейчас такой отрезок турнира, когда надо уже распределять нагрузку среди вратарей, сегодня и против чехов надо работать, как команда, чтобы они сохраняли силы и свежесть на последние игры. Если бы в старте вышел де Филиппо Роя, Бернарду было бы тяжелее выходить.
Бернард был недоволен, что пропустил от Овечкина? Мои игроки знают, насколько хороши русские, и какой тяжёлой должна была быть игра. Но они были так рады выйти против этих игроков! Просто стоять рядом с ними на вбрасывании, а для вратаря — переместиться, чтобы отразить один из бросков Овечкина. Несмотря на то, что они понимали всю сложность игры, были взволнованы, что сыграют против этих хоккеистов. Возможно, это стало проблемой, потому что они вначале проявляли излишние уважение к россиянам. Они не понимали, что если бы больше выкладывались, то могли бы сыграть лучше. Но игра с Россией останется у них в памяти на всю жизнь, — передаёт слова Беддоуза корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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|15 Мая, 21:15
|Зрители 7535
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Илья Воробьев
|Клэйтон Беддоуз
|Андрей Василевский
|Андреас Бернард 20:18 (М. Де Филиппо 20:18)
|1-й период
|00:31
|Никита Зайцев (Н. Гусев, Н. Кучеров)
|Иван Тауферер
|01:41
|04:21
|Александр Барабанов
|08:30
|Динар Хафизуллин (Н. Гусев, Н. Кучеров)
|13:15
|Евгений Кузнецов (А. Барабанов)
|16:14
|Александр Овечкин (Е. Кузнецов)
|2-й период
|20:18
|Евгений Кузнецов (А. Овечкин, Дм. Орлов)
|26:03
|Илья Ковальчук (Е. Кузнецов)
|32:41
|33:41
|Евгений Дадонов (Н. Гусев, Н. Кучеров)
|34:41
|Артем Анисимов
|36:25
|Михаил Григоренко (А. Барабанов)
|Стефано Маркетти
|37:29
|3-й период
|44:52
|Никита Кучеров (Д. Хафизуллин, Н. Зайцев)
|45:27
|Евгений Дадонов (И. Ковальчук)
|Алекс Тривеллато
|59:56
|4
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол