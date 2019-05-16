Сборные России, Германии и Швейцарии продолжают идти без поражений на ЧМ по хоккею

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Сборная России одержала самую крупную победу на чемпионатах мира в своей истории. Команда Ильи Воробьева забросила десять безответных шайб в ворота итальянцев. Первыми голами отметились нападающие «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Александр Овечкин. Голкипер Андрей Василевский записал на свой счет второй подряд матч «на ноль».

В 1994 году россияне разгромили британцев со счетом 12:3, еще три встречи команда России выиграла со счетом 10:1 — с казахстанцами (2006), датчанами (2016) и итальянцами (2017). Самая крупная победа в истории сборной СССР, правопреемником которой являются российские хоккеисты, была одержана над командой Италии в 1967 году — 28:2 на Мемориале Брауна в США.

Четыре очка (1 заброшенная шайба + 3 результативные передачи) в игре набрал лучший бомбардир прошедшего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Никита Кучеров. Его партнер по звену Никита Гусев трижды ассистировал, а дубль себе в актив записал Евгений Дадонов. Сборная Италии в четырех играх на турнире не забросила ни одной шайбы. Не может открыть счет своим голам на текущем мировом первенстве и Евгений Малкин, в активе форварда «Питтсбурга» три результативные передачи в четырех матчах.

Драйзайтль ведет немцев к четвертьфиналу

В параллельной вечерней встрече в Кошице играли сборные Словакии и Германии. Хозяева чемпионата после победы в стартовом туре над командой США (4:1) потерпели два поражения — от финнов (2:4) и канадцев (5:6). Немцы же шли без потерь, но встречи с сильнейшими сборными им еще предстоят. Именно поэтому игра между командами Словакии и Германии виделась решающей в борьбе за путевку в четвертьфинал.

Сборная Словакии в понедельник потерпела обидное поражение от канадцев, пропустив шайбу за 1,8 секунды до конца третьего периода. Для немцев матч с хозяевами турнира стал вторым за два дня. Во вторник они переиграли французов (4:1), но из-за травмы потеряли основного вратаря Филиппа Грубауэра, который проводил первую встречу после приезда на чемпионат мира. Место на последнем рубеже сборной Германии занял защищавший ворота в играх с британцами (3:1) и датчанами (2:1) Матиас Нидербергер.

Голкипером команды Словакии был Марек Чилиак. Во встрече с канадцами он заменил после пятой пропущенной шайбы Патрика Рыбаря. В среду в состав словацкой сборной были заявлены голкипер Денис Голда и нападающий Давид Бондра. Оба хоккеиста в игре с немцами участия не принимали.

Первый период прошел без заброшенных шайб, в начале второго немецкие хоккеисты открыли счет благодаря точному броску Марка Михаэлиса. Одним из главных арбитров был белорус Максим Сидоренко, а в роли лайнсмена выступал россиянин Дмитрий Шишло. В середине игрового отрезка судьи с интервалом в 23 секунды удалили двух игроков сборной Германии. Словаки реализовали двойное численное преимущество усилиями капитана команды Андрея Секеры, а также забросили в формате «5 на 4», отличился Либор Гудачек.

В конце второй трети матча двойным малым штрафом был наказан словацкий защитник Патрик Кох. Немцы своим шансом не воспользовались, поэтому команды ушли на перерыв при счете 2:1 в пользу сборной Словакии. В третьем периоде немецкие хоккеисты безуспешно атаковали ворота соперника, поэтому за две с лишним минуты до окончания игрового отрезка они заменили вратаря шестым полевым игроком. Сразу после этого Маркус Айзеншмид сравнял счет, а за 27 секунд до финальной сирены Леон Драйзайтль принес сборной Германии победу, завершив отличным броском свой же проход к воротам.

Второй снайпер прошедшего регулярного чемпионата НХЛ забросил третью шайбу на турнире. Словаки перебросали соперника 36−21, но снова обидно уступили на последних минутах и практически лишились шансов на выход в четвертьфинал. Победу сборной Германии омрачила травма 18-летнего защитника Морица Зайдера, который занимает шестое место в рейтинге центрального скаутского бюро среди европейских полевых игроков перед драфтом НХЛ 2019 года. Хоккеист неудачно ударился о борт после силового приема Ладислава Надя и покинул лед при помощи партнеров по команде и медиков.

Победные серии швейцарцев и американцев продолжились

Четвертую победу подряд одержали и финалисты прошлогоднего чемпионата мира швейцарцы. Команда под руководством Патрика Фишера переиграла сборную Норвегии со счетом 4:1. В составе швейцарцев дублем отметился 35-летний Андрес Амбюль, который провел свой 104-й матч на международном уровне.

Третью шайбу на турнире забросил первый номер драфта НХЛ 2017 года — нападающий «Нью-Джерси» Нико Хишир. Ворота швейцарцев защищал Леонардо Дженони, который заменил Рето Берру, игравшего во вторник с австрийцами (4:0). Сборная Швейцарии набрала 12 очков из 12 возможных и практически гарантировала себе участие в четвертьфинале.

В еще одном матче дня в Кошице команда США нанесла четвертое поражение подряд хоккеистам из Великобритании — 6:3. Нападающий Патрик Кейн забросил шайбу и отдал передачу, став самым результативным игроком сборной США на чемпионатах мира. Хоккеист набрал 35 (13+22) очков, всего он провел за сборную 21 матч. Кейн превзошел рекорд Марка Джонсона, у которого было 33 (15+18) очка.

Американский нападающий был признан лучшим игроком матча в составе своей сборной. У британской команды аналогичный приз получил голкипер Бен Боунс, который отразил 59 бросков. Всего американцы нанесли 65 бросков по воротам, что является повторением лучшего результата на текущем чемпионате мира. Ранее 65 бросков было на счету хоккеистов сборной Латвии в матче против итальянцев (3:0).

Снова без набранных очков остался лидер рейтинга центрального скаутского бюро НХЛ среди североамериканских полевых игроков на драфте 2019 года Джек Хьюз, отметивший за день до игры 18-летие. Этот матч стал для американского нападающего первым, в котором он играл без маски, защищающей все лицо. Американцы одержали третью победу после поражения в первом туре от словаков, для сборной Великобритании ключевой игрой за выживание будет матч последнего тура с французами, которые тоже не одержали пока ни одной победы. Британцы имеют неплохой дуэт вратарей — Бен Боунс и Джексон Уисл.

В последний раз британцы набирали очки в матчах элитных дивизионов на чемпионате мира в 1962 году, когда обыграли финнов со счетом 7:5.

На том турнире в США хоккеисты из Великобритании заняли последнее место. Британская сборная не участвовала в высшем дивизионе чемпионатов мира с 1994 года. Тогда команда уступила во всех матчах первенства.

Таблица и статистика

По ходу среды произошли изменения в составах команд, не проводивших матчи. Сборная Канады дозаявила защитника Филиппа Майерса. Днем ранее пресс-служба канадской команды сообщила, что защитник команды «Баффало» Брэндон Монтур пропустит оставшуюся часть чемпионата из-за травмы нижней части тела.

Сборная Швеции внесла в состав двукратного чемпиона мира форварда «Колорадо» Габриэля Ландескога. Удивительная ситуация сложилась в команде Дании. Расположение сборной покинул лучший ее бомбардир (2+3) на нынешнем чемпионате мира — нападающий «Вашингтона» Ларс Эллер. По информации датских журналистов, у 30-летнего Эллера была договоренность с Федерацией хоккея Дании о проведении на турнире всего трех матчей.

Сборные России и Швейцарии одержали четыре победы и набрали максимальное на данный момент количество очков — 12. Россияне опережают швейцарских хоккеистов в турнирной таблице группы В по разнице заброшенных и пропущенных шайб. По шесть очков в активе шведов, чехов и латвийцев, а команды Австрии, Италии и Норвегии баллов пока не набрали.

В группе А единоличными лидерами являются немцы (12 очков), второе место занимает сборная США (8). На третьей позиции располагаются финны (7), на одно очко меньше набрали канадцы. В активе датчан пять очков, сборная Франции набрала один балл. Британская команда пока идет без очков.

Список лучших бомбардиров возглавил россиянин Никита Кучеров — 10 (3+7). Второе место делят его партнер по звену Никита Гусев (8) и шведский форвард Вильям Нюландер (8). Нико Хишир сравнялся с канадцем Энтони Мантой — по 7 баллов. Лучшим снайпером чемпионата стал россиянин Евгений Дадонов (6 голов), на одну шайбу меньше забросили финн Каапо Какко и швед Патрик Хёрнквист.