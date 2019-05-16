Сборная России по хоккею одержала самую крупную победу в своей истории

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Шайбы были забиты Никитой Зайцевым (1-я минута), Динаром Хафизуллиным (9), Евгением Кузнецовым (14, 21), Александром Овечкиным (17), Ильей Ковальчуком (27), Евгением Дадоновым (34, 46), Михаилом Григоренко (37) и Никитой Кучеровым (45). Когда счет достиг 5:0, итальянский тренер принял решение заменить вратаря Андреаса Бернарда на Марко де Филиппо. Однако это решение не помешало россиянам забросить в итальянские ворота еще пять шайб.

До этого максимальное преимущество россиян достигало девяти шайб: на ЧМ-1994 сборная разгромила команду Великобритании со счетом 12:3. На мировом первенстве в 2007-м отечественные хоккеисты побежали Италию — 10:1.

«Лучше бы таких матчей было меньше»

Нападающий сборной России по хоккею Евгений Дадонов заявил, что ему хотелось бы, чтобы матчей, подобных разгрому итальянской команды со счетом 10:0, на чемпионате мира было меньше.

«Сложно сказать, нужны ли такие матчи на чемпионате мира. Хотелось бы, чтобы таких игр было поменьше. За снайперской гонкой я не слежу. Это совсем неважно», — сказал Дадонов журналистам.

Нападающий рассказал, что не удивился сэйву Александра Овечкина, который поймал шайбу, прилетевшую на скамейку запасных сборной России. «Не знаю, попала бы шайба в меня или нет. Хладнокровию Овечкина не удивился», — заявил Дадонов.

Почувствовали уверенность

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил РИА Новости, что в матче чемпионата мира с командой Италии игроки сборной России почувствовали уверенность в своих силах.

«Я считаю, что очень важно, что в матче с итальянцами уже была видна командная игра, были видны командные взаимодействия. Это самое главное. Ребята почувствовали, что у них идёт, почувствовали уверенность в себе. С этой точки зрения матч со сборной Италии был очень важен для нас, потому что следующие игры очень сложные. К ним команда теперь и готовится», — сказал Третьяк.

«Противно смотреть»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил РИА Новости, что ему было противно смотреть на хоккей в исполнении сборной Италии в матче чемпионата мира с командой России.

«Хорошо, что все наши ребята поиграли, попробовали себя на скорости, превосходящей скорость соперника. По большому счету, так и должно было быть, сопротивления не должно было быть. Противно было смотреть, эти команды, вроде сборной Италии, в двух играх на чемпионате только играют, когда борются за выживание. Европейский хоккей такие команды не поднимут. Наши ребята молодцы, расслабились, я же говорил, что сегодня и Александр Овечкин забросит — так и случилось. Нормально наши сыграли и почувствовали игру», — сказал Кожевников по телефону.

Другие матчи игрового дня

Сборная Германии 15 мая одержала четвертую победу подряд в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею, обыграв хозяйку турнира команду Словакии.

Встреча группы A, прошедшая в среду в Кошице, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:2, 2:0). В составе победителей шайбы забросили Марк Михаэлис (на 24-й минуте), Маркус Айзеншмид (59) и Леон Драйзайтль (60). У словаков отличились Андрей Секера (29) и Либор Гудачек (30).

Сборная США, в свою очередь, победила команду Великобритании.

Встреча группы A, прошедшая в среду в Кошице, завершилась со счетом 6:3 (1:1, 3:1, 2:1). В составе американской сборной шайбы забросили Джеймс ван Римсдайк (на 13-й минуте), Клейтон Келлер (30), Крис Крайдер (32), Алекс Дебринкат (38), Патрик Кейн (42) и Райан Дерек (50). У британцев отличились Майк Хэммонд (16), Бретт Перлини (40) и Бен Дэвис (57).

Чемпионат мира по хоккею стартовал в Словакии 10 мая и завершится 26 мая. По итогу четырех игр сборная России набирает 12 очков и занимает первое место в группе B. В следующий раз россияне выйдут на лед 18 мая, чтобы встретиться с командой Латвии.