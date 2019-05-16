Сборная России по хоккею одержала самую крупную победу в своей истории
Сборная России по хоккею одержала четвертую победу подряд на чемпионате мира в Словакии, разгромив команду Италии со счетом 10:0. Встречу в Братиславе, прошедшую на арене имени Ондрея Непелы, посетили 7535 зрителей.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Шайбы были забиты Никитой Зайцевым (1-я минута), Динаром Хафизуллиным (9), Евгением Кузнецовым (14, 21), Александром Овечкиным (17), Ильей Ковальчуком (27), Евгением Дадоновым (34, 46), Михаилом Григоренко (37) и Никитой Кучеровым (45). Когда счет достиг 5:0, итальянский тренер принял решение заменить вратаря Андреаса Бернарда на Марко де Филиппо. Однако это решение не помешало россиянам забросить в итальянские ворота еще пять шайб.
До этого максимальное преимущество россиян достигало девяти шайб: на ЧМ-1994 сборная разгромила команду Великобритании со счетом 12:3. На мировом первенстве в 2007-м отечественные хоккеисты побежали Италию — 10:1.
«Лучше бы таких матчей было меньше»
Нападающий сборной России по хоккею Евгений Дадонов заявил, что ему хотелось бы, чтобы матчей, подобных разгрому итальянской команды со счетом 10:0, на чемпионате мира было меньше.
«Сложно сказать, нужны ли такие матчи на чемпионате мира. Хотелось бы, чтобы таких игр было поменьше. За снайперской гонкой я не слежу. Это совсем неважно», — сказал Дадонов журналистам.
Нападающий рассказал, что не удивился сэйву Александра Овечкина, который поймал шайбу, прилетевшую на скамейку запасных сборной России. «Не знаю, попала бы шайба в меня или нет. Хладнокровию Овечкина не удивился», — заявил Дадонов.
Почувствовали уверенность
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил РИА Новости, что в матче чемпионата мира с командой Италии игроки сборной России почувствовали уверенность в своих силах.
«Я считаю, что очень важно, что в матче с итальянцами уже была видна командная игра, были видны командные взаимодействия. Это самое главное. Ребята почувствовали, что у них идёт, почувствовали уверенность в себе. С этой точки зрения матч со сборной Италии был очень важен для нас, потому что следующие игры очень сложные. К ним команда теперь и готовится», — сказал Третьяк.
«Противно смотреть»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил РИА Новости, что ему было противно смотреть на хоккей в исполнении сборной Италии в матче чемпионата мира с командой России.
«Хорошо, что все наши ребята поиграли, попробовали себя на скорости, превосходящей скорость соперника. По большому счету, так и должно было быть, сопротивления не должно было быть. Противно было смотреть, эти команды, вроде сборной Италии, в двух играх на чемпионате только играют, когда борются за выживание. Европейский хоккей такие команды не поднимут. Наши ребята молодцы, расслабились, я же говорил, что сегодня и Александр Овечкин забросит — так и случилось. Нормально наши сыграли и почувствовали игру», — сказал Кожевников по телефону.
Другие матчи игрового дня
Сборная Германии 15 мая одержала четвертую победу подряд в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею, обыграв хозяйку турнира команду Словакии.
Встреча группы A, прошедшая в среду в Кошице, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 1:2, 2:0). В составе победителей шайбы забросили Марк Михаэлис (на 24-й минуте), Маркус Айзеншмид (59) и Леон Драйзайтль (60). У словаков отличились Андрей Секера (29) и Либор Гудачек (30).
Сборная США, в свою очередь, победила команду Великобритании.
Встреча группы A, прошедшая в среду в Кошице, завершилась со счетом 6:3 (1:1, 3:1, 2:1). В составе американской сборной шайбы забросили Джеймс ван Римсдайк (на 13-й минуте), Клейтон Келлер (30), Крис Крайдер (32), Алекс Дебринкат (38), Патрик Кейн (42) и Райан Дерек (50). У британцев отличились Майк Хэммонд (16), Бретт Перлини (40) и Бен Дэвис (57).
Чемпионат мира по хоккею стартовал в Словакии 10 мая и завершится 26 мая. По итогу четырех игр сборная России набирает 12 очков и занимает первое место в группе B. В следующий раз россияне выйдут на лед 18 мая, чтобы встретиться с командой Латвии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|15 Мая, 21:15
|Зрители 7535
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Илья Воробьев
|Клэйтон Беддоуз
|Андрей Василевский
|Андреас Бернард 20:18 (М. Де Филиппо 20:18)
|1-й период
|00:31
|Никита Зайцев (Н. Гусев, Н. Кучеров)
|Иван Тауферер
|01:41
|04:21
|Александр Барабанов
|08:30
|Динар Хафизуллин (Н. Гусев, Н. Кучеров)
|13:15
|Евгений Кузнецов (А. Барабанов)
|16:14
|Александр Овечкин (Е. Кузнецов)
|2-й период
|20:18
|Евгений Кузнецов (А. Овечкин, Дм. Орлов)
|26:03
|Илья Ковальчук (Е. Кузнецов)
|32:41
|33:41
|Евгений Дадонов (Н. Гусев, Н. Кучеров)
|34:41
|Артем Анисимов
|36:25
|Михаил Григоренко (А. Барабанов)
|Стефано Маркетти
|37:29
|3-й период
|44:52
|Никита Кучеров (Д. Хафизуллин, Н. Зайцев)
|45:27
|Евгений Дадонов (И. Ковальчук)
|Алекс Тривеллато
|59:56
|4
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол