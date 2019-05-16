Словаков кто-то проклял. Вели 2:1 в концовке и проиграли матч за две минуты

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Матч между Германией и Словакией на ЧМ-2019 при ближайшем рассмотрении оказывался очень интригующим. Во-первых, немцы после трёх туров лидировали в группе А, причём не только по дополнительным показателям. Однако всерьёз относиться к бундестим никто не спешил, ведь Германия обыграла на турнире скромных британцев, датчан и французов. Не бог весть какое достижение, и словаки должны были первыми поставить подопечных Тони Сёдерхольма на место.

У хозяев турнира в Кошице что ни матч, то драма. Начали очень впечатляюще: уверенно обыграли американцев с Кейном, Годро, Айкелом и другими звёздами. Команда Крэйга Рэмзи показывала отличный хоккей, что вкупе с сумасшедшей поддержкой трибун давало гремучую и, казалось, победную смесь. Но сначала словаков осадили финны, точнее, один финн. Затем случилось эпичнейшее поражение от канадцев в матче, который заслуженно окрестили лучшим на турнире. В итоге у Словакии всего три очка после трёх встреч, а игра с Германией — матч жизни. Поражение в нём — практически приговор: очередной бесславный чемпионат мира без плей-офф. И это-то после 4:1 с американцами на старте турнира!

Такое положение словаков точно не устраивало, и на игру с немцами настрой был очень серьёзный. Первая хорошая новость для хозяев турнира пришла ещё за день до матча — на ровном месте в игре с Францией травму получил Филипп Грубауэр, и Германия осталась с двумя голкиперами не слишком высокого уровня — Матиасом Нидербергером и Никласом Тройтле. Но, как выяснилось позднее, словакам эта вынужденная рокировка не помогла: Нидербергер справился с 34 бросками хозяев площадки и стал одним из главных творцов победы. Но обо всём по порядку.

С первых минут игры стало ясно, что нахрапом и напористостью словакам немцев не взять. Подопечные Рэймзи обрушили на ворота Германии шквал атак, но соперник держался достойно, а в начале второго периода открыл счёт. Постарались Маркус Айзеншмид и Марк Михаэлис — первый отдал из-за ворот, второй забил, немцы повели 1:0.

Но этот гол ещё больше подстегнул словаков. Хозяева площадки увеличили давление и заставили немцев ошибаться и фолить. Два нарушения от Зайдера и Морица Мюллера, и вот уже команда Сёдерхольма остаётся втроем против пятерых. Наказание — мгновенное, это Андрей Секера разрядил свою пушку.

Проходит меньше полутора минут, и Либор Гудачек заставляет вскочить зрителей стадиона в Кошице. 2:1, словаки переворачивают ход игры — немцы сломлены?

Как бы не так! Сборная Германии не смогла быстро ответить и сравнять счёт, зато в концовке встречи показала настоящие чудеса характера. Сначала при пустых воротах на предпоследней минуте основного времени вторую немецкую шайбу провёл Марус Айзеншмид.

А затем «Стил-Арена» погрузилась в тишину. Леон Драйзайтль за 27 секунд до сирены об окончании третьего периода убежал к воротам Марека Чильяка и нанёс неотразимый кистевой бросок.

3:2, Германия совершила сумасшедший камбэк на последних минутах, а Словакия подобным образом проиграла уже второй подряд матч на домашнем турнире. Напомним, что от канадцев решающий гол невезучие словаки пропустили буквально за секунду до конца основного времени! И сейчас новая драма, и снова с печальным концом. Не иначе словацкую сборную, которая показывает очень симпатичный хоккей на ЧМ-2019, кто-то проклял.

Сейчас для словаков ещё ничего не потеряно, но ситуация уже зависит не только от них. Подопечным Рэймзи необходимо обыгрывать в основное время датчан, французов и британцев (абсолютно выполнимая задача), набирать 12 очков и ждать чуда главным образом от канадцев. Если «кленовые листья» проиграют США и, например, потеряют очки в поединке с Германией, то у словаков будут шансы их обойти.