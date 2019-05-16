Словаков кто-то проклял. Вели 2:1 в концовке и проиграли матч за две минуты
Хозяева турнира в печали. Сначала уступили канадцам за секунду до конца игры, а теперь их обокрали немцы.
Матч между Германией и Словакией на ЧМ-2019 при ближайшем рассмотрении оказывался очень интригующим.
У хозяев турнира в Кошице что ни матч, то драма. Начали очень впечатляюще: уверенно обыграли американцев с Кейном, Годро, Айкелом и другими звёздами. Команда Крэйга Рэмзи показывала отличный хоккей, что вкупе с сумасшедшей поддержкой трибун давало гремучую и, казалось, победную смесь. Но сначала словаков осадили финны, точнее, один финн. Затем случилось эпичнейшее поражение от канадцев в матче, который заслуженно окрестили лучшим на турнире. В итоге у Словакии всего три очка после трёх встреч, а игра с Германией — матч жизни. Поражение в нём — практически приговор: очередной бесславный чемпионат мира без
Такое положение словаков точно не устраивало, и на игру с немцами настрой был очень серьёзный. Первая хорошая новость для хозяев турнира пришла ещё за день до матча — на ровном месте в игре с Францией травму получил Филипп Грубауэр, и Германия осталась с двумя голкиперами не слишком высокого уровня — Матиасом Нидербергером и Никласом Тройтле. Но, как выяснилось позднее, словакам эта вынужденная рокировка не помогла: Нидербергер справился с 34 бросками хозяев площадки и стал одним из главных творцов победы. Но обо всём по порядку.
С первых минут игры стало ясно, что нахрапом и напористостью словакам немцев не взять. Подопечные Рэймзи обрушили на ворота Германии шквал атак, но соперник держался достойно, а в начале второго периода открыл счёт. Постарались Маркус Айзеншмид и Марк Михаэлис — первый отдал
Но этот гол ещё больше подстегнул словаков. Хозяева площадки увеличили давление и заставили немцев ошибаться и фолить. Два нарушения от Зайдера и Морица Мюллера, и вот уже команда Сёдерхольма остаётся втроем против пятерых. Наказание — мгновенное, это Андрей Секера разрядил свою пушку.
Проходит меньше полутора минут, и Либор Гудачек заставляет вскочить зрителей стадиона в Кошице. 2:1, словаки переворачивают ход игры — немцы сломлены?
Как бы не так! Сборная Германии не смогла быстро ответить и сравнять счёт, зато в концовке встречи показала настоящие чудеса характера. Сначала при пустых воротах на предпоследней минуте основного времени вторую немецкую шайбу провёл Марус Айзеншмид.
А затем «Стил-Арена» погрузилась в тишину. Леон Драйзайтль за 27 секунд до сирены об окончании третьего периода убежал к воротам Марека Чильяка и нанёс неотразимый кистевой бросок.
3:2, Германия совершила сумасшедший камбэк на последних минутах, а Словакия подобным образом проиграла уже второй подряд матч на домашнем турнире. Напомним, что от канадцев решающий гол невезучие словаки пропустили буквально за секунду до конца основного времени! И сейчас новая драма, и снова с печальным концом. Не иначе словацкую сборную, которая показывает очень симпатичный хоккей на ЧМ-2019,
Сейчас для словаков ещё ничего не потеряно, но ситуация уже зависит не только от них. Подопечным Рэймзи необходимо обыгрывать в основное время датчан, французов и британцев (абсолютно выполнимая задача), набирать 12 очков и ждать чуда главным образом от канадцев. Если «кленовые листья» проиграют США и, например, потеряют очки в поединке с Германией, то у словаков будут шансы их обойти.
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|1-й период
|Студенич М.
|03:13
|10:52
|Шоппер Б.
|2-й период
|23:54
|Михелис М.
|28:01
|Зайдер М.
|28:24
|Хольцер К.
|Секера А. (Татар Т.)
|28:24
|Гудачек Л.
|29:55
|Кох П.
|33:15
|3-й период
|44:25
|Элиз Я.
|Надь Л.
|53:38
|58:08
|Айзеншмид М. (Зайденберг Я., Кахун Д.)
|59:33
|Драйзайтль Л. (Тиффельс Ф., Кахун Д.)
|18
|Штрафное время
|18
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол