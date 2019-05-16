Словаков кто-то проклял. Вели 2:1 в концовке и проиграли матч за две минуты

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Латвия - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
17:15 не начался Канада
Франция
тв
Группа B
17:15 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа A
21:15 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа B
21:15 не начался Чехия
Латвия
тв
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
тв
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
тв
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
тв
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
тв
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
тв
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
тв
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
тв
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37296611/
16 мая 2019, 10:20 | Чемпионат.com

Словаков кто-то проклял. Вели 2:1 в концовке и проиграли матч за две минуты

Хозяева турнира в печали. Сначала уступили канадцам за секунду до конца игры, а теперь их обокрали немцы.

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Матч между Германией и Словакией на ЧМ-2019 при ближайшем рассмотрении оказывался очень интригующим. Во-первых, немцы после трёх туров лидировали в группе А, причём не только по дополнительным показателям. Однако всерьёз относиться к бундестим никто не спешил, ведь Германия обыграла на турнире скромных британцев, датчан и французов. Не бог весть какое достижение, и словаки должны были первыми поставить подопечных Тони Сёдерхольма на место.

У хозяев турнира в Кошице что ни матч, то драма. Начали очень впечатляюще: уверенно обыграли американцев с Кейном, Годро, Айкелом и другими звёздами. Команда Крэйга Рэмзи показывала отличный хоккей, что вкупе с сумасшедшей поддержкой трибун давало гремучую и, казалось, победную смесь. Но сначала словаков осадили финны, точнее, один финн. Затем случилось эпичнейшее поражение от канадцев в матче, который заслуженно окрестили лучшим на турнире. В итоге у Словакии всего три очка после трёх встреч, а игра с Германией — матч жизни. Поражение в нём — практически приговор: очередной бесславный чемпионат мира без плей-офф. И это-то после 4:1 с американцами на старте турнира!

Такое положение словаков точно не устраивало, и на игру с немцами настрой был очень серьёзный. Первая хорошая новость для хозяев турнира пришла ещё за день до матча — на ровном месте в игре с Францией травму получил Филипп Грубауэр, и Германия осталась с двумя голкиперами не слишком высокого уровня — Матиасом Нидербергером и Никласом Тройтле. Но, как выяснилось позднее, словакам эта вынужденная рокировка не помогла: Нидербергер справился с 34 бросками хозяев площадки и стал одним из главных творцов победы. Но обо всём по порядку.

С первых минут игры стало ясно, что нахрапом и напористостью словакам немцев не взять. Подопечные Рэймзи обрушили на ворота Германии шквал атак, но соперник держался достойно, а в начале второго периода открыл счёт. Постарались Маркус Айзеншмид и Марк Михаэлис — первый отдал из-за ворот, второй забил, немцы повели 1:0.

Но этот гол ещё больше подстегнул словаков. Хозяева площадки увеличили давление и заставили немцев ошибаться и фолить. Два нарушения от Зайдера и Морица Мюллера, и вот уже команда Сёдерхольма остаётся втроем против пятерых. Наказание — мгновенное, это Андрей Секера разрядил свою пушку.

Проходит меньше полутора минут, и Либор Гудачек заставляет вскочить зрителей стадиона в Кошице. 2:1, словаки переворачивают ход игры — немцы сломлены?

Как бы не так! Сборная Германии не смогла быстро ответить и сравнять счёт, зато в концовке встречи показала настоящие чудеса характера. Сначала при пустых воротах на предпоследней минуте основного времени вторую немецкую шайбу провёл Марус Айзеншмид.

А затем «Стил-Арена» погрузилась в тишину. Леон Драйзайтль за 27 секунд до сирены об окончании третьего периода убежал к воротам Марека Чильяка и нанёс неотразимый кистевой бросок.

3:2, Германия совершила сумасшедший камбэк на последних минутах, а Словакия подобным образом проиграла уже второй подряд матч на домашнем турнире. Напомним, что от канадцев решающий гол невезучие словаки пропустили буквально за секунду до конца основного времени! И сейчас новая драма, и снова с печальным концом. Не иначе словацкую сборную, которая показывает очень симпатичный хоккей на ЧМ-2019, кто-то проклял.

Сейчас для словаков ещё ничего не потеряно, но ситуация уже зависит не только от них. Подопечным Рэймзи необходимо обыгрывать в основное время датчан, французов и британцев (абсолютно выполнимая задача), набирать 12 очков и ждать чуда главным образом от канадцев. Если «кленовые листья» проиграют США и, например, потеряют очки в поединке с Германией, то у словаков будут шансы их обойти.
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15 Мая, 21:15 Групповой этап: Группа A
Германия 3:2
(0:0, 1:2, 2:0)
Словакия
Вратари
1-й период
Студенич М. 03:13
10:52 Шоппер Б.
2-й период
23:54 Михелис М.
28:01 Зайдер М.
28:24 Хольцер К.
Секера А. (Татар Т.) 28:24
Гудачек Л. 29:55
Кох П. 33:15
3-й период
44:25 Элиз Я.
Надь Л. 53:38
58:08 Айзеншмид М. (Зайденберг Я., Кахун Д.)
59:33 Драйзайтль Л. (Тиффельс Ф., Кахун Д.)
Статистика
18 Штрафное время 18
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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