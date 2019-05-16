Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Латвия - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
17:15 не начался Канада
Франция
тв
Группа B
17:15 не начался Швеция
Австрия
тв
Группа A
21:15 не начался Финляндия
Дания
тв
Группа B
21:15 не начался Чехия
Латвия
тв
Группа A
17.05 не начался Франция
Словакия
тв
Группа B
17.05 не начался Австрия
Норвегия
тв
Группа A
17.05 не начался Финляндия
Великобритания
тв
Группа B
17.05 не начался Чехия
Италия
Группа A
18.05 не начался Дания
США
тв
Группа B
18.05 не начался Латвия
Россия
тв
Группа A
18.05 не начался Канада
Германия
тв
Группа B
18.05 не начался Италия
Норвегия
тв
Группа A
18.05 не начался Великобритания
Словакия
тв
Группа B
18.05 не начался Швеция
Швейцария
тв
Группа A
19.05 не начался Германия
США
Группа B
19.05 не начался Австрия
Чехия
тв
Группа A
19.05 не начался Франция
Финляндия
тв
Группа B
19.05 не начался Швейцария
Россия
Группа A
20.05 не начался Франция
Великобритания
Группа B
20.05 не начался Швеция
Латвия
Группа A
20.05 не начался Канада
Дания
Группа B
20.05 не начался Австрия
Италия
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
Группа A
21.05 не начался Канада
США
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37297672/
16 мая 2019, 10:39 | Sport24

«Я обожаю Овечкина, но лучший — Радулов». Сборная России громит всех на ЧМ и влюбляет в себя

«Красная машина» побеждает на льду, а шведы дают мастер-класс за его пределами.

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Словакия больна хоккеем. Я отчетливо это поняла на 10-й день в Братиславе. В попытках отвлечься от чемпионата мира я сбежала в центр города, села обедать в ресторан, в котором уж точно никто не смотрел спортивные каналы. И что вы думаете? Официант, увидев у меня аккредитацию на шее, начал говорить о хоккее. Узнав, что я из России, с улыбкой сказал: «Ох, у вас в сборной играет Овечкин, я просто обожаю его, а вот Малкина не люблю, совсем он не нравится». У нас завязался диалог и он признался, что его самый любимый хоккеист — это Радулов. Ради него он летал в Монреаль, когда Александр выступал за «Канадиенс». Забавно, что в этот же день коллеги пообщались с защитником сборной Швеции и «Далласа» Йоном Клингбергом, который сказал: «Радулов просто монстр! Было захватывающе играть с ним за одну команду, но еще лучше, что он не сыграет против нас».

Шведы еще не сыграли с Россией, но уже показали мастер-класс. Действующие чемпионы мира — одна из самых открытых команд.

После тренировки журналисты могут разговаривать с любым игроком. Главный тренер Рикард Гренборг после каждого занятия на льду уделяет на общение с прессой по 40−50 минут: сначала с пишущей прессой, следом с телевидением, потом с корреспондентами из Швейцарии (на днях он возглавил «Цюрих»), а затем и с русскими журналистами может поговорить. Для сравнения Илья Воробьев в сумме общается не больше десяти минут, русские игроки тоже нехотя соглашаются на интервью в микст-зоне. Шведский коллега, узнав от меня правила «Красной машины», даже не смог скрыть искреннего удивления и в шутку предложил мне ходить только на шведские тренировки.

В Братиславе начался настоящий погодный ад. Целый день льет дождь, пронизывающий ветер пробирает до нитки, а температура на улице +8. Давненько не было такого холодного чемпионата мира по хоккею. Неудивительно, что фан-зону из-за непогоды в столице Словакии на один вечер закрыли, а перед матчем Россия — Италия возле арены почти не было людей. Один русский фанат надел на голову пакет, чтобы не промокнуть. Неплохая замена зонту, который тут быстро сломался бы из-за сильного ветра. Если в первое время я ходила по столице исключительно пешком (город-то маленький), то теперь передвигаюсь на общественном транспорте. Оказалось, что в трамваях бывает очень и очень весело.

Настроение, правда, подпортилось, когда не совсем трезвый русский болельщик в том же трамвае стал орать: «Мы русские, у нас самолеты лучше, чем у американцев». К счастью, никто на эти выкрики не отреагировал. Матч с итальянцами собрал почти полный стадион, в этот раз болельщиков из России было много. Их и слышно было куда лучше, чем во время игры с чехами. Однако многие подустали уже к началу второго периода, когда в ворота Италии залетела пятая шайба. Слова «Калинки» все на арене выучили наизусть — она играла после каждой заброшенной шайбы россиян. «Красная машина» забила десять голов, удивительно, как на стадионе не сломался диджейский пульт от такого количества повторов «Дорогой длинною…».
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