Словакия больна хоккеем. Я отчетливо это поняла на 10-й день в Братиславе. В попытках отвлечься от чемпионата мира я сбежала в центр города, села обедать в ресторан, в котором уж точно никто не смотрел спортивные каналы. И что вы думаете? Официант, увидев у меня аккредитацию на шее, начал говорить о хоккее. Узнав, что я из России, с улыбкой сказал: «Ох, у вас в сборной играет Овечкин, я просто обожаю его, а вот Малкина не люблю, совсем он не нравится». У нас завязался диалог и он признался, что его самый любимый хоккеист — это Радулов. Ради него он летал в Монреаль, когда Александр выступал за «Канадиенс». Забавно, что в этот же день коллеги пообщались с защитником сборной Швеции и «Далласа» Йоном Клингбергом, который сказал: «Радулов просто монстр! Было захватывающе играть с ним за одну команду, но еще лучше, что он не сыграет против нас».

Шведы еще не сыграли с Россией, но уже показали мастер-класс. Действующие чемпионы мира — одна из самых открытых команд.

После тренировки журналисты могут разговаривать с любым игроком. Главный тренер Рикард Гренборг после каждого занятия на льду уделяет на общение с прессой по 40−50 минут: сначала с пишущей прессой, следом с телевидением, потом с корреспондентами из Швейцарии (на днях он возглавил «Цюрих»), а затем и с русскими журналистами может поговорить. Для сравнения Илья Воробьев в сумме общается не больше десяти минут, русские игроки тоже нехотя соглашаются на интервью в микст-зоне. Шведский коллега, узнав от меня правила «Красной машины», даже не смог скрыть искреннего удивления и в шутку предложил мне ходить только на шведские тренировки.

В Братиславе начался настоящий погодный ад. Целый день льет дождь, пронизывающий ветер пробирает до нитки, а температура на улице +8. Давненько не было такого холодного чемпионата мира по хоккею. Неудивительно, что фан-зону из-за непогоды в столице Словакии на один вечер закрыли, а перед матчем Россия — Италия возле арены почти не было людей. Один русский фанат надел на голову пакет, чтобы не промокнуть. Неплохая замена зонту, который тут быстро сломался бы из-за сильного ветра. Если в первое время я ходила по столице исключительно пешком (город-то маленький), то теперь передвигаюсь на общественном транспорте. Оказалось, что в трамваях бывает очень и очень весело.

Настроение, правда, подпортилось, когда не совсем трезвый русский болельщик в том же трамвае стал орать: «Мы русские, у нас самолеты лучше, чем у американцев». К счастью, никто на эти выкрики не отреагировал. Матч с итальянцами собрал почти полный стадион, в этот раз болельщиков из России было много. Их и слышно было куда лучше, чем во время игры с чехами. Однако многие подустали уже к началу второго периода, когда в ворота Италии залетела пятая шайба. Слова «Калинки» все на арене выучили наизусть — она играла после каждой заброшенной шайбы россиян. «Красная машина» забила десять голов, удивительно, как на стадионе не сломался диджейский пульт от такого количества повторов «Дорогой длинною…».